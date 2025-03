V Ljubljani so ponoči v Podutiku ukradli kip kurirčka, ki stoji ob poti na Toško čelo, je na novinarski konferenci sporočil ljubljanski župan Zoran Janković. Gre za bronast kip kurirja s statusom stvari posebnega kulturnega pomena, ki je bil odžagan in odtujen, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Kip so pred leti že ukradli.

Policisti so opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo intenzivno preiskavo ter zbiranje obvestil za izsleditev neznanega storilca kaznivega dejanja. O vseh okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli na ljubljanski policijski upravi.

Župan upa, da bo policija storilce našla, preden kip razrežejo. Ob tem je dejal še, da je bil kip na podstavek posebej močno pritrjen.

Kip so ukradli že leta 2007

Kip kurirja so namreč leta 2007 že ukradli, Mestna občina Ljubljana ga je s kopijo nadomestila leta 2009. V letu 2011 pa so na kipu opazili zarezo in predvidevali, da so kip znova poskušali ukrasti.

Gre za spomenik kurirjem Dolomitskega odreda, ki je bil, kot je razvidno s spletne strani Mestne občine Ljubljana, postavljen leta 1961 po načrtih arhitekta Marka Šlajmerja, avtor bronastega kipa golega mladeniča s sporočilom v roki – kurirčka, ki stoji na kamnitem podstavku – pa je akademski kipar Stane Keržič.

Spomenik so leta 2003 z aktom razglasili za zgodovinski spomenik in ima status kulturne dediščine lokalnega pomena. V parku protokolarnega objekta Brdo so postavili tudi kopijo spomenika, ki je bila ob prejšnji tatvini v pomoč pri obnovi spomenika.