Iščejo roparja bencinskega servisa na Gorenjskem

Policisti iščejo roparja bencinskega servisa na območju Bleda, kjer je neznani storilec v petek zvečer grozil uslužbenki in od nje zahteval denar. Če karkoli veste, policija prosi za pomoč.

Rop se je zgodil okoli 20.50 na enem izmed bencinskih servisov na območju Bleda. Po do zdaj zbranih obvestilih je zamaskirani neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke z ostrim predmetom zahteval denar.

Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in pobegnil peš.

Opis storilca: moški močnejše postave, oblečen je bil v oblačila črne barve, kapuca na zgornjem delu oblačil je bila temnozelene barve.

V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled ter nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Vse, ki bi o ropu oziroma kakršnemkoli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcu karkoli vedeli, prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Bled (04/575 72 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.