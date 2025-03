Ujeli roparje, ki so plenili po Ljubljani in Kranjski Gori

Gorenjski kriminalisti so izsledili in prijeli državljana Hrvaške in dva državljana Nemčije, ki so osumljeni drzne tatvine na območju Ljubljane in vloma v bencinski servis na območju Kranjske Gore. Dežurni preiskovalni sodnik je zoper vse tri osumljence odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

35-letni državljan Hrvaške, 24-letni državljan Nemčije in 27-letna državljanka Nemčije so osumljeni, da so ta petek okoli 1.30 vlomili v prodajalno bencinskega servisa na območju Kranjske Gore in si prilastili več tobačnih izdelkov, alkoholne pijače, menjalni denar in druge predmete. S tatvinami izdelkov so lastnika oškodovali za več kot 600 evrov, med dejanjem pa so povzročili tudi za več kot 500 evrov premoženjske škode na objektu.

Pri vlomu v bencinski servis se je sprožil vlomni alarm in kranjskogorski policisti ter policisti drugih enot so takoj odšli na kraj dogodka. V hitrem odzivu so jeseniški policisti in policisti enote za izravnalne ukrepe Policijske uprave Kranj nekaj pred 2. uro na območju Dovjega ustavili volkswagen golf nemških registrskih tablic, v katerem so se prevažali vsi trije osumljenci vloma.

Ukradene predmete so našli v avtomobilu, ki je bil prav tako ukraden

Policisti so osumljence prijeli in pridržali. Avtomobil so zasegli in na podlagi izdane odredbe preiskovalnega sodnika opravili preiskavo avtomobila, ki je bil predhodno ukraden na območju Nemčije. Policisti so v avtomobilu našli predmete, ukradene z bencinskega servisa in tudi iz drzne tatvine, storjene prejšnji dan na območju Ljubljane.

Policisti so ugotovili, da naj bi trojica v četrtek okoli 15. ure na terasi enega izmed ljubljanskih gostinskih lokalov na predrzen način, in sicer vpričo oškodovanke, z mize ukradla njeno torbico z vsebino. Z dejanjem so jo oškodovali za več kot 300 evrov.

Policisti so osumljence s kazensko ovadbo, da so v sostorilstvu izvršili dve kaznivi dejanji velike tatvine, privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Kranju, ki je za vse tri odredil pripor. Policisti medtem nadaljujejo zbiranje obvestil o še morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko izvedli osumljenci. Ti so bili v preteklosti v tujini že obravnavani za tovrstna kazniva dejanja zoper premoženje.