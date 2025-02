Nenavadna kraja: iz trgovine z živalmi odnesla dva kužka #video

Kot je razvidno iz posnetkov nadzorne kamere, je eden od moških hlinil napad in padel po tleh ter tako zamotil prodajalke. Drugi osumljenec je medtem iz kletke vzel dva mladička in stekel proti vratom. To sta opazili tudi zaposleni in ga skušali zaustaviti, a jima ni uspelo. Mladiček pasme buldog stane 3.800 evrov.

Eden od ukradenih kužkov je sicer že nazaj v trgovini. Tja ga je prinesla ženska, ki je mladička kupila v zvezni državi Denver. Ko je videla, da je pogrešani mladiček popolnoma enak kot njen novi hišni ljubljenček, ga je prinesla nazaj v Perfect Pet.