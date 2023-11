Shakira pristala na poravnavo s tožilstvom in plačilo 7,3 milijona evrov

"Otresti se moram stresa in čustvenih obremenitev zadnjih nekaj let ter se osredotočiti na stvari, ki jih imam rada – na svoja otroka in vse priložnosti, ki se mi obetajo v karieri, vključno s prihajajočo svetovno turnejo in novim albumom," je sporočila v izjavi, ki jo je podala preko svojih odvetnikov.

"Otresti se moram stresa in čustvenih obremenitev zadnjih nekaj let ter se osredotočiti na stvari, ki jih imam rada – na svoja otroka in vse priložnosti, ki se mi obetajo v karieri, vključno s prihajajočo svetovno turnejo in novim albumom," je sporočila v izjavi, ki jo je podala preko svojih odvetnikov. Foto: Guliverimage

V skladu z dogovorom, ki je bil sklenjen ob začetku sojenja 46-letni pevki, je Shakira pristala tudi na triletno pogojno kazen, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Špansko državno tožilstvo je zvezdnico obtožilo, da je špansko državo ogoljufala za 14,5 milijona evrov za obdobje med letoma 2012 in 2014. Shakira je sicer obtožbe zanikala in dejala, da se je v Španijo za stalno preselila šele leta 2015, v omenjenem obdobju pa da je bila zavezana k plačilu davkov na Bahamih. Zatrdila je tudi, da je plačala vse davke in obresti.

Na poravnavo je pristala zaradi svojih sinov

Pevka, ki je bila oblečena v rožnato obleko in je nosila sončna očala, ni spregovorila z množico novinarjev, ko je vstopala v sodno stavbo v Barceloni in ko jo je zapuščala. V izjavi pa je sporočila, da je pristala na poravnavo zaradi svojih dveh sinov.

"Izjemno občudujem tiste, ki so se do konca borili proti tem krivicam, vendar zame danes zmaga pomeni, da dobim nazaj čas za svoje otroke in kariero," je dodala.

Shakirini odvetniki zatrjevali, da je do leta 2014 živela nomadsko življenje

Sodni primer se je nanašal tudi na to, koliko časa je pevka, ki je med drugim posnela uspešnico Whenever, Wherever in pesem Waka Waka za svetovno nogometno prvenstvo 2010, med letoma 2012 in 2014 preživela v Španiji.

Španski organi so trdili, da je več kot polovico tega obdobja preživela v Španiji, zato bi morala v tej državi tudi plačevati davke. Po njihovih informacijah se je leta 2011, ko je prišlo v javnost njeno razmerje z nekdanjim španskim nogometašem Gerardom Piqejem, preselila v Španijo, vendar je do leta 2015 ohranila uradno davčno rezidenstvo na Bahamih.

Shakirini odvetniki so zatrjevali, da je do leta 2014 živela nomadsko življenje in večino denarja zaslužila na mednarodnih turnejah ter da se je tik pred rojstvom drugega sina januarja 2015 za stalno preselila v Barcelono.

Po desetletnem razmerju naznanila ločitev od Piqueja

Pevka je junija 2022 po desetletnem razmerju naznanila ločitev od Piqueja, aprila se je z njunima sinovoma preselila v Miami.

Po pisanju AFP je bilo trajanje procesa predvideno do 14. decembra, sodišče pa naj bi zaslišalo skoraj 120 prič. Španski tožilci so sicer zaslišali pevkine sosede, spremljali njene slike na družabnih omrežjih, preverjali plačila pri frizerjih in celo v zdravstveni ambulanti, ki jo je obiskovala med nosečnostjo, da bi podkrepili svoje obtožbe.

