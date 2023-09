Shakiri grozi že drugo sojenje zaradi utaje davkov

Predhodna preiskava proti Shakiri je bila uvedena julija na podlagi prijave davčnega urada zaradi dveh morebitnih kaznivih dejanj v zvezi z davkom na dohodek in premoženje v letu 2018. Preiskovalno sodišče mora zdaj odločiti, ali mora glasbenica tudi v tej davčni zadevi sesti za zatožno klop.

46-letna Kolumbijka ima sicer že dlje časa težave s španskimi davčnimi organi in sodstvom. Pevka bo morala letos v Barceloni najverjetneje stopiti pred sodišče zaradi domnevnega neplačila davka od dohodkov v višini 14,5 milijona evrov za obdobje med letoma 2012 in 2014. Tožilstvo zaradi neplačila davka tožilstvo za Shakiro zahteva osem let in dva meseca zaporne kazni ter globo v višini 23,8 milijona.

Glasbenica je sicer za prvi primer večkrat zatrdila, da je nedolžna ter da je bila v letih 2012, 2013 in 2014 zavezana k plačilu davkov na Bahamih. Zatrdila je tudi, da je plačala vse davke in obresti.

Julija lani je zavrnila izvensodno poravnavo v Španiji, kjer je nekaj časa živela z nekdanjim španskim nogometašem Gerardom Piquejem. Po ločitvi se je sicer Shakira z njunima sinovoma preselila v Miami.

