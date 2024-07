Argentina ponovila podvig Španije. Messi po poškodbi v solzah, navijači povzročali težave.

V Evropi je naslov najboljše nogometne reprezentance na Euru osvojila Španija, le nekaj ur pozneje pa je na drugi strani velike luže status najboljšega v Južni Ameriki zadržala Argentina. Osvojila je že tretje veliko tekmovanje zapored in ponovila podvig Španije med letoma 2008 in 2012. Zmagoviti zadetek je v podaljšku dosegel Lautaro Martinez, prvi as Argentine pa je moral zaradi poškodbe gležnja v solzah na klop že sredi drugega polčasa. Dvoboj v Miamiju so zaznamovali tudi incidenti navijačev, zaradi katerih se je dvoboj začel z 82-minutno zamudo.