Drama v polfinalu pokala Amerike pod drobnogledom, Urugvajci besni zaradi organizacije #video

Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL) je sprožila preiskavo dogajanja po koncu polfinale tekme južnoameriškega prvenstva med Kolumbijo in Urugvajem, ko so se stepli navijači Kolumbije in nekateri igralci Urugvaja. Selektor Urugvaja Marcelo Bielsa je odgovornost za incidente pripisal krovni zvezi.

Južnoameriška nogometna zveza (CONMEBOL) se je skoraj dan po tekmi odzvala na kaotične prizore na stadionu v Charlottu, kjer je potekal drugi polfinalni dvoboj prvenstva Copa America. Za krovno zvezo, ki organizira južnoameriško prvenstvo, so tovrstni prizori nasilja nespremenljivi, so sporočili.

The clearest video of the events leading to the Darwin Nunez brawl.



The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.”



And then all hell breaks lose 💔pic.twitter.com/4Ig7MZkHdJ — THE CRUISE TV (@the_cruisetv) July 11, 2024

"Po prizorih nasilja, ki smo jih bili priča ob koncu tekme med reprezentancama Urugvaja in Kolumbije, se je disciplinska komisija CONMEBOLA odločila uvesti preiskavo, da bi preverila vzroke in prepoznala odgovorne za nasilje," je zapisala zveza.

Med več igralci, ki so se znašli na tribunah po koncu tekme je bil zvezdnik Urugvaja in Liverpoola Darwin Nunez. Kamere so ga ujele pri pretepu z nekaterimi navijači, je poročala AFP.

I don’t condone violence, but if you put my family in danger over a football game, we are throwing hands.



Darwin Nuñez will gladly face the consequences to keep his family safe.



As for the lack of security, it is pathetic. Dangerously pathetic.

pic.twitter.com/w67tA4FblK — herculez gomez (@herculezg) July 11, 2024

Branilec Urugvaja Jose Maria Gimenez je po tekmi dejal, da so igralci skočili na tribune, ker so želeli zaščiti svoje družinske člane. "Naše družine, med njimi tudi dojenčki, so bile v nevarnosti. Morali smo posredovati, da bi jih lahko premaknili na varno," je dejal soigralec Jana Oblaka pri Atleticu iz Madrida. "Na tem delu stadiona ni bilo niti enega policista."

Na odločitev krovne zveze se je medtem v petek odzval selektor Urugvaja Marcelo Bielsa, ki je odgovornost za pomanjkanje varnosti in slabo organizacijo naprtil krovni zvezi.

Darwin Nunez jumping into the stands to protect his family. Insane ❤️ pic.twitter.com/boO46k59ga — Trey (@UTDTrey) July 11, 2024

Najbolj ga je zmotilo dejstvo, da CONMEBOL preiskuje več njegovih varovancev. "Igralci so se odzvali, kot bi se vsak človek v takšnih okoliščinah," je dejal. "Če vidiš, kako ljudi napadajo tvojo ženo, mamo, sestro ali pa otroka, pri tem pa ni poskrbljeno za varnost, kaj bi vi storili?"

"Zdaj bo zveza kaznovala tiste, ki so zgolj zaščiti svoje najdražje?" je bil čustven izkušeni strateg. "Zagotavljanje ustreznega varovanja tekem ni stvar moštev, niti ne državnih nogometnih zvez. Točno se ve, kdo mora poskrbeti za to," je s prstom na CONMEBOL pokazal Bielsa.

"Katastrofane razmere na zelenici"

Neustrezno varovanje tekem pa ni edina stvar, ki ga je zmotila na turnirju. Ta je tokrat bil organiziran v Združenih državah Amerike, pri tem pa so kot gostje nastopile tudi nekatere reprezentance nogometne zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (CONCACAF). Kot je dejal, so bila igralne površine na ameriških stadionih neustrezne za nogomet. Še slabša po njegovih besedah pa so bile zelenice na objektih za trening, te je Bielsa označil za "katastrofalne".

V finale južnoameriškega prvenstva sta se uvrstili Argentina in Kolumbija. Reprezentanci se bosta za naslov srečali v Miamiju v ponedeljek ob 2. uri po slovenskem času.

