Kaos na tekmi: nogometaši so se stepli na tribunah #Video

Urugvajski nogometaši so po porazu v polfinalu pokala Amerike prišli na tribuno in se stepli s kolumbijskimi navijači, ki so bili na tribunah v veliki večini. Po neuradnih informacijah so urugvajski nogometaši branili člane svoje družine.

Headshot to Nunez pic.twitter.com/FMSgkL2Aks — Troll Football (@TrollFootball) July 11, 2024

Kolumbijski nogometaši so se v polfinalu z zmago z 1:0 proti Urugvaju uvrstili v veliki finale pokala Amerika. A bolj kot to je tekmo zaznamoval pretep na tribunah. Takoj po koncu tekme so urugvajski nogometaši na čelu z Darwinom Nunezom splezali na tribuno in s pestmi obračunali s kolumbijskimi navijači.

Darwin Nunez s svojo družino. Foto: Guliverimage

Po še neuradnih informacijah naj bi kolumbijski navijači provocirali in grozili njihovim družinam, kar naj bi bil tudi povod za pretep. Na posnetkih se vidi, da je šlo za resen pretep, saj so padali udarci, leteli pa so tudi kozarci.

Kapetan Urugvaja Jose Maria Gimenez je povedal, da so šli na tribune, da bi zaščitili svoje družine. "To je katastrofa. Naše družine so v nevarnosti. Morali smo priti na tribune, da bi umaknil najbližje z majhnimi otroki. To je bila katastrofa. Nikjer ni bilo niti enega policista," je za TUDN.

Darwin Nunez s svojim otrokom v naročju.

I don’t condone violence, but if you put my family in danger over a football game, we are throwing hands.



Darwin Nuñez will gladly face the consequences to keep his family safe.



As for the lack of security, it is pathetic. Dangerously pathetic.

pic.twitter.com/w67tA4FblK — herculez gomez (@herculezg) July 11, 2024

Za nogometaše Urugvaja je bil to žalosten večer, saj so plačali svojo ceno, potem ko so bili na tekmi precej neučinkoviti. Nunez je v prvem polčasu zapravil tri lepe priložnosti, hladen tuš pa so doživeli v 39. minuti, ko je zadel Jefferson Lerma.

Sodnik je na tekmi pokazal sedem rumenih kartonov, pa tudi rdečega, kar samo dokazuje, kako napeta je bila tekma. V finalu se bosta pomerili Argentina in Kolumbija, za tretje mesto pa bosta igrali reprezentanci Kanade in Urugvaja.

