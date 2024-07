V Miamiju po kaotičnem finalu aretirali predsednika kolumbijske zveze

Finale južnoameriškega nogometnega prvenstva Cope Americe, ki so ga letos gostile ZDA, so zasenčili kaos pred začetkom in neredi na stadionu v Miamiju. Odgovornost za dogajanje krovna južnoameriška zveza Conmebol pripisuje ameriškim prirediteljem. Predsednika kolumbijske nogometne zveze Ramona Jesuruna, ki so ga po koncu tekme po prerivanju z varnostniki aretirali, so danes po plačilu varščine v višini 2000 dolarjev spustili iz pripora

Finale med Argentino in Kolumbijo se je v nedeljo začel s skoraj poldrugo uro zamude. Povzročili so jo navijači brez vstopnic, ki so se skušali prebiti na stadion Hard Rock, kjer sicer običajno domuje ekipa lige NFL Miami Dolphins. Vse skupaj je vodilo v nerede in kaos, ki so močno zasenčili športno dogajanje.

Poglejte si neverjetne prizore kaosa v Miamiju

Conmebol, krovna južnoameriška nogometna zveza, je za neprijetne dogodke okrivila tamkajšnje prireditelje. Pojasnili so, da so Američane opozorili na možnost takšnega dogajanja, vendar ti niso ustrezno ukrepali in niso zagotovili dovolj varnostnikov in drugega osebja. Poleg tega so zavrnili predlog, da bi pred stadionom postavili dodatne nadzorne točke in že tam ustavili tiste, ki niso imeli vstopnic.

"Obžalujemo te nasilne scene zlobnežev, ki so s svojim obnašanjem pokvarili velik športni dogodek," so zapisali pri Conmebolu. Začetek tekme so sprva prestavili za pol ure, potem še za 15 minut, nazadnje se je nabralo za 80 minut zamude.

Naslov južnoameriškega prvaka je sicer osvojila Argentina. Foto: Reuters

Že med neprijetnimi scenami na stadionu so se z objavami na omrežju X odzvali prireditelji v Miamiju, ki so zapisali, da so tisoči navijačev brez vstopnic skušali vdreti na stadion, ovirali tiste, ki so imeli vstopnice, upočasnili postopke na vhodih ter vse skupaj spravili v nevarnost.

Jesurun se je pretepal z varnostniki

Aretiran je bil tudi sin predsednika kolumbijske nogometne zveze Ramon Jamil Jesurun. Foto: Reuters A to ni bil edini incident na finalni tekmi, ki jo je Argentina dobila z 1:0. Predsednika kolumbijske nogometne zveze Ramona Jesuruna so po prerivanju z varnostniki po koncu tekme aretirali, danes so ga po plačilu varščine v višini 2000 dolarjev spustili iz pripora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju časnika El Tiempo se je Jesurun pretepal z varnostniki, potem ko ti njemu in njegovi družini niso dovolili vstopa na zelenico po koncu tekme.

Jesurun, sicer tudi podpredsednik južnoameriške zveze in član sveta Fife, je pojasnil, da je imel akreditacijo za dostop na vsa območja stadiona, a mu je varnostnik preprečil, da bi prišel do mesta podelitve priznanj. Tamkajšnja policija je sicer sporočila, da je zaradi navijaških izgredov na stadionu priprla 27 ljudi, 55 pa so jih odstranili s stadiona.

Že pred s temi nasilnimi dogodki zaznamovanim finalom pa so imeli na Copi v Severni Ameriki varnostne težave, najbolj odmeven je bil pretep urugvajskih nogometašev s kolumbijskimi navijači po polfinalnem porazu.