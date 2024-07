Veteran Urugvaj povedel do brona

Urugvaj je osvojil tretje mesto na nogometnem pokalu Amerike po zmagi po enajstmetrovkah proti Kanadi s 4:3 (2:2). Ekipo je do brona vodil veteran Luis Suarez, ki je izenačil v zadnjih sekundah tekme in nato zadel zmagovito enajstmetrovko.

Urugvajec Rodrigo Bentacur je prvi zadel v osmi minuti, a so Kanadčani prek Ismaela Koneja (22.) in Jonathana Davida (80.) povedli. Sedemintridesetletni Luis Suarez je izenačil v drugi minuti sodnikovega dodatka in tekmo pripeljal do enajstmetrovk.

Selektor Urugvaja Marcelo Bielsa je po nastopu dejal, da je južnoameriška ekipa igrala precej pod svojo ravnjo. "To ni bila naša odlična predstava. Kanada je bila bolj sveža in moji igralci so bili utrujeni. Vem, da je ta turnir prišel po dolgi sezoni in utrujenost vpliva na igralce, vendar sem mislil, da bi lahko naša ekipa igrali malo bolje, kot je potem pokazala na igrišču," je ocenil Bielsa.

Kolumbija se bo v noči na ponedeljek po srednjeevropskem času v finalu v Miamiju srečala s svetovnimi prvaki in branilci naslova Argentinci.