Luis Suarez še eno sezono v ZDA

Suarez je v svoji prvi sezoni pri Interju dosegel 20 golov in prispeval še devet podaj. Toliko golov je dosegel tudi Messi.

"Presrečen sem, da lahko še eno sezono igram v klubu ter uživam v podpori navijačev, ki so za nas kot druga družina. Zelo smo povezani in upam, da jim bomo v prihodnosti prinesli še več veselja," je dejal 37-letni napadalec.

Ta je v uspešni karieri v Evropi igral za številne velike klube, med njimi so poleg Barcelone še Ajax, Liverpool in Atletico Madrid. Skupaj je v članski konkurenci odigral 805 tekem in dosegel 496 golov. Za Urugvaj je odigral 143 tekem in se 69-krat vpisal med strelce.

Inter Miami je nedavno predstavil tudi novega trenerja, in sicer Argentinca Javierja Mascherana, s katerim si je Suarez prav tako kot z Albo, Busquetsom in Messijem delil slačilnico pri Barceloni. Mascherano je nasledil rojaka Gerarda Martina, ki je po izpadu v prvem krogu končnice ameriške lige MLS zapustil mesto glavnega trenerja.