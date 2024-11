Hud šok za Lionela Messija

Nogometaši Atlante United so poskrbeli za verjetno največje presenečenje v zgodovini končnice pokala MLS, potem ko so na tretji tekmi osmine finala premagali Inter Miami s 3:2 in izločili Lionela Messija, Luisa Suareza, Sergia Busquetsa, Jordija Albo in njihove soigralce iz končnice.

Inter Miami se je v končnico uvrstil kot najboljša ekipa MLS in v 34 tekmah rednega dela osvojil kar 34 točk več od Atlante (74:40). Proti deveti ekipi vzhoda je imel v nizu, ki se je igral na dve zmagi, prednost z 1:0 v zmagah, a mu to ni bilo dovolj, saj je Atlanta dobila naslednji dve tekmi in se bo v polfinalu konference pomerila z Orlando Cityjem.

Na odločilni tekmi je Matias Rojas Inter Miami povedel v vodstvo v 17. minuti, nato pa je gostujoča ekipa v pičlih dveh minutah preobrnila po zadetku Jamala Thiareja v 19. in 21. minuti. Messi je v 65. minuti dosegel gol z glavo in izid poravnal na 2:2. Zatem se je izkazalo, da je bil njegov 23. zadetek v sezoni, ob tem ima še 13 asistenc, na 25. tekmi tudi zadnji letos, kajti Bartosz Slisz je z golom v 76. minuti zapečatil usodo Interja. "To je eden največjih šokov," danes dogajanje povzema večina nogometnih portalov po svetu.

Atlanta United je prišla do velike zmage. Foto: Guliverimage

Miami je s 74 točkami v rednem delu dosegel rekord lige MLS. Kot nagrada za osvojeni tako imenovani Supporters' Shield ekipi z največjim številom točk pripada povabilo na novo Fifino klubsko svetovno prvenstvo 2025 v ZDA. Atlanta pa je v rednem delu prvenstva zbrala le 40 točk in se v končnico uvrstila šele po dodatnih kvalifikacijah proti CF Montrealu. "Nismo dosegli našega največjega cilja," je dejal trener Miamija Gerardo Tata Martino. Argentinec je o razpoloženju igralcev v garderobi dodal: "Žalostni so, kot je tudi prav, ko imaš tako visoka pričakovanja."

