Zastrašujoč napad Barcelone in krizni dnevi Reala

Real je el clasico izgubil z 0:4. Foto: Reuters Petnajstkratni evropski prvak Real Madrid je pod vse večjim pritiskom. Po visokem porazu na el clasicu z Barcelono (0:4) je med tednom izgubil še v ligi prvakov (1:3 proti AC Milanu). Prvič po štirih letih se je zgodilo, da je beli balet na domačem stadionu izgubil dve zaporedni tekmi. Trener Carlo Ancelotti je priznal, da igra ni dobra, da ni prave kohezije znotraj moštva. To soboto znova igrajo doma, nasprotnik pa bi vendarle moral biti pravi za zmago. To je Osasuna, ki na Santiago Bernabeu ni zmagala že 20 let. Je pa pravzaprav tik pod vrhom prvenstvene lestvice, saj ima na petem mestu 21 točk, le tri manj od Reala, ki ima na drugem sicer eno odigrano tekmo manj.

Z 11 zmagami in enim samim porazom je vodilna ekipa la lige Barcelona, ki ima že devet točk prednosti pred svojim velikim tekmecem iz prestolnice. Zastrašujoča je predvsem napadalna forma ponosa Katalonije, saj so na 12 tekmah zabili kar 40 golov. Barcelona pa zabija tudi v ligi prvakov, kjer je na štirih tekmah dosegla 15 golov. Ta teden jih je dala pet v Beogradu Crveni zvezdi. V nedeljo zvečer gostuje pri Real Sociedadu, ki je s 15 točkami (kar 18 točk manj) na 11. mestu.

