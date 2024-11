Izbranka zvezdnika Reala besno nad trenerja: "Kdaj boš to je*** spoznal?"

Nogometaši Real Madrida so v torek zvečer doživeli novo zaušnico, potem ko jih je na domači tekmi ligaškega dela lige prvakov s 3:1 nadigral Milan. To je bil za Real po zadnjem debaklu na el clasicu, na katerem je bila Barcelona boljša s kar 4:0, nov hud udarec. Nezadovoljstvo s predstavami belega baleta se samo stopnjuje, na udaru se je znašel trener Carlo Ancelotti, svoje nezadovoljstvo je javno izrazila tudi žena Federica Valverdeja.

Branilec naslova Real Madrid je razočaral svoje navijače s porazom proti Milanu, za katerega so zadeli Malick Thiaw, Alvaro Morata in Tijjani Reijnders, pri domačih, ki imajo tako kot Italijani šest točk, je enajstmetrovko unovčil Vinicius Junior. Španski prvak je zapadel v krizo in preprosto ni več podoben moštvu iz prejšnje sezone, Carlo Ancelotti pa, kot kaže, izgublja niti in nima več rešitve za nakopičene težave ob sicer imensko izjemni ekipi, predvsem v taktičnem smislu. V dvoboju proti Milanu jih je skušal rešiti že ob polčasu, ko je zamenjal Federica Valverdeja, čigar žena se je na družbenih omrežjih odločila obračunati z Ancelottijem in je javno izrazila nezadovoljstvo.

"Kdaj boš je*** spoznal, da ni krilo?" je zapisala Mina Bonino, ki ima sicer na omrežju X zaklenjen profil, a je kljub temu prejela tudi nekaj komentarjev, da pretirava in da Ancelotti ve, kaj počne. Zatem je ob poplavi odzivov celo zapisala, da so ji vdrli v profil in da objave ni napisala ona, a temu ni verjel nihče. Valverde se sicer najbolje znajde na položaju centralnega vezista, a zna velikokrat zaigrati tudi na boku, kamor ga je za tekmo z Milanom postavil tudi Ancelotti, a ni upravičil njegovih pričakovanj.

Na komentarje izbranke Valverdeja se je po tekmi odzval tudi Ancelotti. "Kaj si mislim o komentarjih na družbenih omrežjih, je zapleteno. Valverdeja sem zamenjal, ker ni bil stoodstoten, imel je težave s hrbtom, na treningu je že bilo videti, da je pripravljen, a zdaj je delovalo, da fizično ni pravi, zato sem ga zamenjal," je še dodal Italijan na klopi belega baleta.

Ancelotti: Krivi smo vsi

Real sicer v la ligi za vodilno Barcelono ob odigrani tekmi manj zaostaja devet točk, v ligi prvakov pa je trenutno šele na 17. mestu. "Ekipa ne igra najbolje in za to smo krivi vsi. Zelo pomembno je, da vsi prevzamemo odgovornost," je dejal Ancelotti. "Ko zmagamo, to počnemo vsi, ko moramo trpeti in se boriti, to tudi počnemo. V takih situacijah dobimo moč. Moramo sprejeti realnost, da nam zdaj ne gre dobro in moramo delati bolje. Morda je nekaj rešitev v taktičnih podrobnostih, vendar brez norenja in sprememb. Pomembna je predvsem igra v obrambi, kjer sta pomembna žrtvovanje in energija v timskem smislu," je še dodal Ancelotti.

"Ne gre za potrpežljivost ali ne, realnost je taka, kot jo vidite na igrišču, in sicer da nam nekaj manjka. Nismo mogli pokazati svoje najboljše predstave, sploh na zadnjih dveh tekmah. Normalno je, da smo zaskrbljeni. Naslednji dve noči bosta dolgi. Vsi moramo razmišljati o tem, kako izboljšati stvari in najti tisto trdnost, ki nam je zdaj manjkala. Prejeli smo devet golov na treh tekmah, kar je preveč glede na to, da smo svojo moč gradili na trdnosti," je še povedal Italijan na klopi Madridčanov.

Real je na štirih tekmah v ligi prvakov zbral le šest točk. Z ognjem se je igral tudi na tekmi z Borussio Dortmund, na kateri je že izgubljal z 0:2, a na koncu slavil s 5:2. Foto: Reuters

Španski mediji o krizi vseh kriz

Za Ancelottijem sicer zagotovo ni mirna noč, španski mediji pa so se danes razpisali o krizi v taboru aktualnih prvakov najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Marca navaja, da so takšni rezultati škandalozni, piše o uničenju Reala in njegovem slabem položaju na lestvici la lige in lige prvakov. "Madrid je padel in to ni več le vprašanje igre, ki je bila vprašljiva od začetka, je tudi vprašanje rezultata. Ancelottijeva ekipa je v tem letu doživela že več porazov v sezoni (3), kot so jih imeli v vsem lanskem letu (2)," so zapisali pri Marci. Podobno pišejo tudi drugi. As navaja, da Madrid "nima načrta" in da gre "s slabega na slabše".

"Bellingham je izgubljen v pozicijskem gibanju, Mbappe ni devetka, Vinicius nadaljuje svoje zasebne bitke in bi bil lahko izključen, ker je sodnika označil za norega, obramba je kot sito, Tchouameni sploh ni dokazal, da je za nivo Reala, v vezni liniji popolnoma manjka kreativnosti ... Ancelotti ima toliko težav, da jih je težko vse našteti," pa so zapisali pri Sportu. Nekateri navijači že zahtevajo menjavo na trenerski klopi, kjer si že tako ali tako prihodnje leto želijo videti dozdajšnjega trenerja Bayerja Xabija Alonsa.

