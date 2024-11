Nore številke v Španiji dvigujejo prah

Cristiano Ronaldo (39) ima v savdskem Al Nassru letno plačo 263 milijonov evrov, s čimer je najbolje plačani nogometaš na svetu. Kot piše Footmercato, bi Vinicius prejel petletno pogodbo v vrednosti milijarde evrov na sezono. Brazilec naj bi imel v primeru selitve v svojem novem klubu besedo tudi o športni politiki, nekaj takega kot nekoč Kylian Mbappe pri PSG. Vinicius bi postal tudi obraz svetovnega nogometnega prvenstva, ki naj bi bilo leta 2034 v Savdski Arabiji. Pri Realu je od leta 2018, skupaj je odigral 279 tekem in dosegel 91 golov. Osvojil je dve ligi prvakov in tri španska prvenstva, prejšnji teden je končal na drugem mestu v glasovanju za Ballon d'Or in je eden najpomembnejših členov madridskega Reala.

"Vse je mogoče in visi v zraku. Znova se začenjajo špekulacije o Viniciusovi prihodnosti, saj je zdaj v labirintu, iz katerega se je težko rešiti. Njegova pogodba z Realom traja do leta 2027 in ima odkupno klavzulo v višini milijarde evrov. Ta številka ni samo simbolična," piše Marca in razkriva: "Iz pogovora z osebo, ki ima v klubu ogromno težo, smo izvedeli, da so se v Realu pojavili dvomi o Viniciusovi želji, da ostane," so še zapisali pri Marci.

