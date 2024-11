Saj ni res: 18 tekem, 17 "slovenskih" porazov! Poraz tudi za Real in City.

Klubi slovenskih legionarjev v ligi prvakov še naprej nizajo poraze. Na dosedanjih 18 tekmah so jih doživeli že 17! Samo Jan Oblak je dobil eno tekmo z Atleticom Madridom. Ta torek je v četrtem krogu Kenan Bajrič s Slovanom iz Bratislave z 1:4 izgubil z zagrebškim Dinamom, Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta z Leipzigom z 1:3 klonila proti Celticu, Toni Horvat pa z graškim Sturmom z 0:1 proti Dortmundu. Za vse tri klube je to še četrti poraz. Slaba tolažba je, da sta tokrat izgubila tudi velikana Manchester City (1:4 proti Sportingu) in Real Madrid (1:3 proti AC Milanu). Za prvo mesto s polnim izkupičkom 12 točk je Liverpool s 4:0 nadigral Bayer Leverkusen.

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Torek, 5. november:

Prva zmaga za PSV, Slovan še četrtič izgubil

Liga prvakov v Bratislavi. Foto: Reuters Uvodni dan četrtega kroga ligaškega dela se je začel 18.45 s tekmama v Eindhovnu in v Bratislavi. PSV blesti v nizozemskem prvenstvu, kjer je na enajstih tekmah zmagal kar desetkrat, v ligi prvakov pa je še čakal na svojo prvo zmago. Že po prvem polčasu mu je kazalo izvrstno, da jo končno osvoji, vodil je z 2:0. Za njihove tekmece iz Španije je postala naloga v 50. minuti samo še težja, saj je Arnau Martinez prejel drugi rumeni karton. Johan Bakayoko je 10 minut pred koncem tekme razblinil vse dvome o zmagovalcu (3:0, z avtogolom pa je končni izid 4:0 postavil Ladislav Krejči.

Sandro Kulenović je zabil dva gola. Za povišanje na 4:1. Foto: Guliverimage Po treh krogih je imel najslabše izhodišče slovaški prvak Slovan. Klub, ki je v kvalifikacijah nadigral Celjane, je bil na zadnjem mestu, brez točke in s skromno gol razliko 1:11. Slovenski reprezentant Kenan Bajrić, ki je bil v prvi postavi, in soigralci so prve točke lovili proti zagrebškemu Dinamu. Neuspešno. Začetek domače tekme je bil še uspešen, saj je David Strelec zadel že v peti minuti, a so gostje iz Zagreba izenačili že pet minut pozneje, v 30. pa povedli. Zadela sta Dario Špikić in Petar Sučić. Sandro Kulenović je v drugem polčasu prednost Dinama oplemenitil s še dvema goloma (4:1). Zagrebčani so tako po štirih krogih pri sedmih točkah.

Šeško znova neuspešen proti Schmeichlu

Christoph Baumgartner ja zabil za vodstvo Leipziga z 1:0. Foto: Reuters Na Celtic Parku, kjer je Maribor pred desetimi leti premagal škotskega velikana in se uvrstil v ligo prvakov, je gostoval RB Leipzig. Nemški predstavnik je v evropsko sezono vstopil neuspešno. Po treh tesnih porazih z Atleticom, Juventusom in Liverpoolom je bil brez točk na 31. mestu. Benjamin Šeško in Kevin Kampl, oba sta začela v prvi postavi, potrebujeta točke, če želita ostati v igri za napredovanje. Slovenski napadalec je bil s tremi zadetki med najboljšimi strelci lige prvakov. A znova mu je nasproti stal danski vratar Kasper Schmeichel, s katerim se je meril že v kvalifikacijah za Euro 2024 in nato še na samem Euru. Šeško sploh še ni zatresel njegove mreže.

Schmeichel je sicer v izjemni formi, na zadnjem gostovanju v Bergamu (0:0) je zbral sedem obramb. Nepremagan je bil več kot 380 minut. V 23. minuti je vendarle dobil gol. Izvrstno je podal Kampl, premagal pa ga je Christoph Baumgartner, ki je zabil svoj prvi gol v letošnji ligi prvakov. Nekaj minut pozneje bi lahko prednost Leipziga podvojil Antonio Nusa. V 35. minuti pa se je na tribuni veselil slavni pevec Rod Stewart, veliki navijač Celtica. Za izenačenje ne 1:1 je z izvrstnim zadetkom poskrbel Nicolas-Gerrit Kuhn. Štiriindvajsetletni Nemec je v sodnikovem dodatku prvega polčasa poskrbel za popoln preobrat, ko je zadel za 2:1.

Šeško je imel sredi drugega polčasa svojo najlepšo priložnost na tekmi, a strela ni unovčil. V 69. minuti ga je trener Marco Rose potegnil na klop. Leipzig je bil v zaključku tekme znova bolj nevaren tako kot v prvi polovici prvega polčasa, a je Schmeichel nizal odlične obrambe. Kdor ne da, dobi. Reo Hatate je po slabem posredovanju vratarja Petra Gulacsika odbitek pospravil v mrežo (3:1).

Najboljši strelci lige prvakov: 5 – Kane (Bayern), Gyökeres (Sporting)

4 – Raphinha (Barcelona), David (Lille), Vinicius Junior (Real)

3 – Adeyemi (Borussia), Akturkoglu (Benfica), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona), Milambo (Feyenoord), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Wirtz (Bayer), Diaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Vlahović (Juventus), Kulenović (Dinamo Zagreb), Reindjers (AC Milan)

Leipzig čaka še kopica zahtevnih izpitov. Po gostovanju v Glasgowu se bo mudil še pri Interju na San Siru, doma pričakal neugodno Aston Villo, ki je bila po treh krogih s stoodstotnim izkupičkom na prvem mestu, ter Sporting iz Lizbone, v zadnjem krogu pa bo zaigral v neposredni bližini Slovenije, ko se bo pomeril z avstrijskim prvakom Sturmom. Lahko se mu ponesreči celo osnovni cilj, preboj med 24 najboljših v ligi prvakov, kar bi bil velik udarec za tako ambiciozen klub, kot je Leipzig.

Visoka zmaga Liverpoola, Real izgubil dvoboj velikanov

Veselje na tribunah Anfielda. Foto: Reuters Poslastica večera, polna čustev, se je obetala na Anfieldu: Liverpool proti Bayerju iz Leverkusna. Občinstvo je z ovacijami pričakalo trenerja gostov Xabija Alonsa. Španec je pred leti blestel v rdečem dresu, leta 2005 pa Liverpoolu pomagal tudi do evropskega naslova. "Liverpool je v tem trenutku ena najboljših, če ne celo najboljša ekipa v Evropi," je Alonso, zdaj trener Bayerja, popihal na dušo nekdanjemu klubu, ki ga krasi izjemna statistika s tekmeci iz Nemčije. Na zadnjih 13 tekmah v evropskih tekmovanjih je vselej ostal neporažen, zmagal pa kar desetkrat. A vsak niz se enkrat konča. Celo uro smo čakali na gol, nato pa v razmaku štirih minut dobili dva. Luis Diaz in Cody Gakpo sta zadela za vodstvo domačega Liverpoola z 2:0. Za oba gola je podal Mo Salah. V zaključku tekme je Diaz prišel do hat-tricka, Liverpool torej do zmage s 4:0.

Malick Thiaw je poskrbel za vodstvo AC Milana. Foto: Reuters V Madridu, kjer po nedavnem domačem polomu na el clasicu (0:4), nato pa še bojkotu podelitve zlate žoge zaradi razočaranja ob tem, da ni bil za najboljšega razglašen brazilski napadalec Vinicius Jr., vlada napetost. Trener Carlo Ancelotti je v očeh predsednika Florentina Pereza zapravil dobršen del kredita. Za mir je potreboval zmago proti "svojemu" AC Milanu. Kraljevi klub je postal evropski prvak že 15-krat, rdeče-črni iz Lombardije pa sedemkrat. Že ob polčasu na dvoboju najuspešnejših klubov tega tekmovanja je bolj kazalo Italijanom. Malick Thiaw in Alvaro Morata sta poskrbela za vodstvo z 2:1. Realu niso pomagale niti menjave v drugem polčasu, v 73. minuti je zadel Tijjani Reijnders in AC Milan je vodil že s 3:1. To je bil tudi končni izid. Na zadnjih dveh tekmah na Santiagu Bernabeu je beli balet dobil kar sedem golov!

Gyökeres dobil strelski dvoboj s Haalandom

Viktor Gyökeres je v 49. minuti zadel še drugič. Foto: Reuters To pa je usoda. Portugalski strateg Ruben Amorim je še zadnjič vodil Sporting v ligi prvakov in to proti Manchestru Cityju, nato pa se bo preselil na Otok in prevzel vodenje mestnega tekmeca Manchestra Uniteda. V Lizboni je potekal strelski obračun vročih Skandinavcev. Pri Sportingu nase opozarja Šved madžarskih korenin Viktor Gyökeres, pri Cityju, ki ima najvišjo posest žoge med vsemi udeleženci lige prvakov (70 odstotkov), pa Erling Haaland, ki bo 14. novembra v ligi narodov igral v Stožicah.

Phil Foden je za vodstvo sinjemodrih zadel že v četrti minuti, nakar je na sceno stopil omenjeni Gyökeres. Ko je v 49. minuti zadel drugič, je Sporting vodil že s 3:1. Dobil pa je priložnost še za tretji gol, z bele pike po prekršku v kazenskem prostoru. In 11-metrovko je v 81. minuti tudi zanesljivo izvedel (4:1).

Horvatov Sturm je bil blizu točki

V Dortmund se je odpravilo kar pet tisoč navijačev graškega Sturma. To je najbolj množično gostovanje privržencev črno-belih, ki v ligi prvakov na prvih treh tekmah niso dočakali točk. "Nismo favoriti, a bi lahko presenetili Borussio," je sporočil trener avstrijskih prvakov Christian Ilzer. Dvoboj je za Sturm v prvi postavi začel Tomi Horvat, pa tudi Jeseničan Arjan Malić, zaradi poškodbe roke pa je za dlje časa odsoten Jon Gorenc Stanković. Borussia je v tej sezoni dala kar 12 golov, največ izmed vseh v ligi prvakov, a je na zadnji tekmi tudi prikazala neverjetno nihanje, saj je po vodstvu z 2:0 v Madridu izgubila z Realom 2:5.

Na tej tekmi je "Sloveniji" kazalo še najbolje za vsaj točko. A tudi Horvat in soigralci so nato doživeli četrti poraz. Donyell Malen je za zmago Borussie z 1:0 zadel v 86. minuti. Prav neverjetno: to je bila 18. tekma kluba z vsaj enim slovenskim legionarjem v letošnji ligi prvakov in še 17. poraz!

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Torek, 5. november:

Sreda, 6. november:

Lestvica: