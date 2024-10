Fantastični Šeško zadel dvakrat, a je Juventusu uspelo nemogoče. Katastrofa Oblakovih.

V sredo sta Benjamin Šeško in Jan Oblak, slovenska nogometaša z največjo tržno vrednostjo in prepoznavnostjo v svetu, v 2. krogu ligaškega dela lige prvakov ostala brez točk. Prvi je izgubil po neverjetni drami, na kateri je zablestel z dvema zadetkoma, a je Juventus po junaškem preobratu na krilih Dušana Vlahovića v Leipzigu zmagal s 3:2, drugi pa je z Atleticom izkusil katastrofo pri nekdanjem klubu Benfici (0:4). To je bil večer številnih presenečenj. Branilec naslova Real je tako izgubil v Lillu, Bayern pa je ostal brez točk pri Aston Villi in prekinil rekordni niz.

Trener Juventusa Thiago Motta je moral v uvodnih 12 minutah zamenjati kar dva poškodovanega igralca. Foto: Reuters O dvoboju med Lepzigom in Juventusom, ki je ponudil vse, kar obožujejo nogometni sladokusci, z dramatičnim dogajanjem v drugem polčasu pa ponudil prvovrsten užitek, se bo še dolgo govorilo. To je bil dvoboj, ki bi ga lahko zaznamoval Benjamin Šeško, saj je prvič v zgodovini na tekmi lige prvakov dosegel dva zadetka. Rdeči biki so imeli vse v svojih rokah. Vodili so z 2:1, imeli igralca več in prednost domačega igrišča ... Nato pa so nepopustljivi gostje na krilih Dušana Vlahovića najprej vrnili udarec, nato pa prek Portugalca Francisca Conceiçãa zapečatili večer z enim najbolj neverjetnih in junaških preobratov na tej ravni. Kaj vse se je dogajalo?

Gostje iz Torina so na začetku utrpeli neverjetno smolo. V uvodnih 12 minutah sta se poškodovala kar dva nogometaša Juventusa, tako da je moral trener Thiago Motta že v začetku srečanja opraviti dve menjavi. Najprej je Federico Gatti v 6. minuti zamenjal poškodovanega kapetana Gleisona Bremerja, šest minut pozneje pa je nesrečnega Argentinca Nicolasa Gonzaleza zamenjal Francisco Conceicao.

Previdno tekmo v Leipzigu, na kateri si obe ekipi v uvodni tretjini nista priigrali večje priložnosti, je nato prekinil izjemen protinapad gostiteljev. Belgijec Lois Openda je vrhunsko opazil prodirajočega Benjamina Šeška, ki je ušel obrambi Juventusa in nato prefinjeno, ko je nogometnemu svetu s trenutkom genialnosti predstavil izjemne fizične predizpozicije, zaustavil žogo z iztegnjeno nogo, nato pa s silovitim strelom premagal vratarja Juventusa.

Benjamin Šeško je v izjemni strelski formi. Po koncu Eura 2024 je dosegel kar deset zadetkov. Štiri za slovensko reprezentanco v ligi narodov, tri za Leipzig v ligi prvakov, dva v nemški bundesligi in enega v nemškem pokalu. Foto: Reuters

Žoga se je od prečke odbila v gol, 21-letni Slovenec se je razveselil novega zadetka v tej sezoni in poskrbel za spletno senzacijo, saj je velemojstrski zadetek kmalu zaokrožil po socialnih medijih. Tako se je Šeško na seznam strelcev v ligi prvakov vpisal še drugič zapored. Leipzig je zadržal prednost do konca prvega polčasa in odšel na odmor s prednostjo 1:0.

Juventus je bolje vstopil v drugi polčas. Najprej je Teun Koopmeiners zatresel vratnico, nato pa je pritisk Juventusa le obrodil sadove, saj se je izkazal Dušan Vlahović in v 50. minuti izenačil na 1:1. Ni manjkalo veliko, pa bi veselje gostov trajalo zelo kratko, saj je Lois Openda kaj kmalu zatresel okvir vrat gostov. To pa je bil le uvod v pestro dogajanje, prvovrstni nogometni užitek in dramatično pašo za oči.

Juventus je najprej zaradi igranja vratarja Micheleja Di Gregoria z roko izven kazenskega prostora ostal z igralcem manj. Čuvaj mreže Juventusa je prejel rdeči karton, prosti strel je izvedel Xavi Simons, Brazilec Douglas Luiz, ki je vstopil v igro le nekaj minut pred tem, pa je nepsretno igral v svojem kazenskem prostoru z roko. Sledila je 11-metrovka.

Tako je Benjamin Šeško prevaral Mattio Perina in žogo z bele točke zanesljivo poslal v nebranjen del vrat. Foto: Reuters

Sprva je bil pri žogi Openda, ki pa je v tej sezoni že zapravil najstrožjo kazen v bundesligi. Žogo je prepustil samozavestnemu Šešku, ta pa je zanesljivo premagal rezervnega vratarja stare dame Mattie Perina. Šeško je tako prvič v karieri na tekmi lige prvakov dosegel dva zadetka na eni tekmi, Leipzig pa je povedel z 2:1. Nasmihala se mu je prva zmaga v tej sezoni.

Juventus pa se ni predal, še zdaleč ne. Junaško je z igralcem manj krenil odločno po izenačenje in ga z evrogolom Dušana Vlahovića, ta je navdušil z neubranljivim strelom z okrog 20 metrov, tudi dočakal.

Dušan Vlahović je z izjemnim strelom z razdalje v 68. minuti izenačil rezultat na 2:2. Foto: Reuters

Srbski as je še drugič na tekmi izenačil rezultat, v norih minutah, ki so sledile, pa so le centimetri ločili gostitelje od novega vodstva. Openda je namreč zatresel vratnico. V 82. minuti pa je sledil popoln preobrat Juventusa. Italijanski velikan, ki ga je na tekmi spremljala velika smola, saj so se hitro poškodovali nekateri izmed najboljših igralcev, nato pa je bil izključen še njegov vratar, je prišel do mogočne zmage. V polno je zadel Francisco Conceição, pred tem mojstrsko preigral Davida Rauma, in popeljal goste na prag veličastnega uspeha.

Gostiteljem ni preostalo nič drugega, kot da se z vsemi razpoložljivimi silami preselijo v napad. Priigrali so si ogromno priložnosti, eno izmed njih je zapravil tudi Šeško, rezervni vratar Perin pa je preprečil izenačenje Leipziga. Ostalo je pri 2:3, rdeči biki so tako še drugič v tej sezoni, čeprav so na obeh tekmah vodili, ostali praznih rok. In vselej je vse zadetke za njih dosegel Šeško, ki je že pri treh zadetkih, tako da je visoko tudi na lestvici najboljših strelcev tekmovanja. Bo pa moral z Leipzigom v nadaljevanju ligaškega dela začeti zbirati točke, sploh če še želi razmišljati o uvrstitvi med osem najboljših, ki se jim po dveh zaporednih porazih pošteno izmika.

Turek Kerem Aktürkoglu je v 13. minuti spravil žogo med nogama Jana Oblaka v mrežo Atletica in popeljal Benfico v vodstvo. Lizbončani so bolje začeli tudi drugi polčas, Angel di Maria je v 52. minuti z najstrožje kazni premagal kapetan slovenske reprezentance in podvojil prednost na 2:0. Foto: Reuters

Kanadčan Jonathan David je v izdihljajih prvega polčasa z bele točke premagal Andrija Lunina, ki je med vratnicama madridskega Reala nadomestil poškodovanega Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

Petar Sučić je v sodnikovem podaljšku poskrbel za delirij navijačev zagrebškega Dinama, saj so hrvaški prvaki v deževnem vremenu povedli proti Monacu. Foto: Reuters

Argentinec Alexis Mac Allister je mrežo Bologne na Anfieldu zatresel že v 11. minuti. Foto: Reuters

Christos Tzolis je v Celovcu utišal navijače Sturma in popeljal Club Brugge v vodstvo. Foto: Reuters

Feyenoord pokvaril praznik v Gironi, veselje Atalante v Nemčiji

Današnji spored v ligi prvakov se je začel ob 18.45 s tekmama v Gelsenkirchnu in Gironi. Šahtar bo v tej sezoni gostil tekmece v ligi prvakov v Nemčiji, Girona, novinec v ligi prvakov, pa je z izjemnim uspehom v prejšnji sezoni španskega prvenstva poskrbela, da je himna lige prvakov prvič odmevala na stadionu Municipal de Montilivi.

V Gironi je prvič odmevala himna lige prvakov. Nogometni praznik v katalonskem mestu je najprej skazilo deževno vreme, nato pa so gostiteljem pokvarili načrte še nogometaši Feyenoorda. Foto: Reuters

Ta sprejme okrog 15 tisoč gledalcev, a ni bil povsem poln, saj je nogometni praznik pokvarilo slabo vreme. Feyenoord je prišel do zmage s 3:2 v 79. minuti, ko je lastno mrežo zatresel Čeh Ladislav Krejči, pri gostiteljih je bil osmoljenec tudi Makdonec Bojan Miovski, ki je sredi drugega polčasa zapravil najstrožjo kazen.

Atalanta, ki je v prejšnji sezoni osvojila evropsko ligo, je zlahka odpravila ukrajinskega prvaka. Foto: Reuters

V Gelsenkichnu je potekal dvoboj med mačko in mišjo. Atalanta je povsem nadigrala ukrajinskega prvaka, ki ni usmeril niti enega strela v okvir vrat moštva iz Bergama. Končno razmerje strelov na gol je bilo 17:4 za goste iz Italije, od tega 5:0 v strelih v okvir vrat.

Španec bi med Šeškom in Vlahovićem izbral Srba

Dušan Vlahović bo danes predstavljal veliko nevarnost za vrata Leipziga. Foto: Reuters Preostalih sedem današnjih srečanj bo potekalo v večernih urah. Leipzig bo prve točke iskal proti Juventusu. Benjamin Šeško je blestel na zadnji prvenstveni tekmi, dosegel dva zadetka v bundesligi, zdaj pa bo skušal zatresti še mrežo italijanskega velikana. Obeta se dvoboj strelcev Šeško – Vlahović, za mladega Radečana pa bo to prav posebna tekma, saj naj bi se klub iz Torina po poročanju številnih italijanskih medijev ogrel prav zanj. Juventus v tej sezoni blesti v obrambi, v serie A ni prejel še niti enega zadetka.

"Črno-beli so čvrsti v obrambi, a tudi nepredvidljivi v napadu. Imamo skrivno orožje zanje. Jasno vemo, kako jim lahko zadamo udarec," je pojasnil 21-letni Slovenec v intervjuju za La Gazzetta dello Sport in dodal, da je srečen z Leipzigom in želi z njim narediti nekaj velikega. Vsekakor pa pri tem tudi napredovati kot igralec. Ko so pri omenjenem športnem dnevniku povprašali Španca Fernanda Llorenteja, nekdanjega napadalca Juventusa, kdo mu je bolj všeč, Šeško ali Vlahović, se je odločil za Srba.

Kevin Kampl bo zaradi zdravstvenih težav preskočil srečanje z Juventusom. Foto: Ana Kovač

"Oba sta mlada in močna. Odločil bi se za Dušana. Mora se le izboljšati na psihološki ravni. Drugače ima vse, kar potrebuje, da postane eden najboljših napadalcev na svetu," je prepričan, da se bo Vlahović izkazal proti rdečim bikom. Kakšen bo odgovor Leipziga? Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl zaradi poškodbe mečne mišice ne bo kandidiral za nastop.

Oblak se vrača v Lizbono

Jan Oblak je z Benfico pred desetimi leti izgubil finale evropske lige v Torinu. Foto: Reuters Zaradi poškodbe danes ne bo mogel nastopiti tudi Jon Gorenc Stanković. Kapetan Sturma se je poškodoval ob nepravem času. Sturm bo danes odigral prvo domačo tekmo v ligi prvakov v Celovcu, Domžalčan pa bi lahko zaradi poškodbe komolca preskočil tudi oktobrsko reprezentančno akcijo. Tomi Horvat in mladi Arjan Malić, ki še čaka na prvi nastop za prvo ekipo Sturma, bosta sedela na klopi.

Čustveno bo v Lizboni. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval pri Benfici, klubu, s katerim je pred desetimi leti nastopil v finalu evropske lige, nato pa prestopil k madridskemu velikanu. Oba kluba sta v prvem klubu zmagala z 2:1. Portugalci so z 2:1 v gosteh premagali Crveno zvezdo, Atletico pa je bil boljši od Šeškovega Leipziga. Poleg Oblaka, ki je v vročem nedeljskem mestnem derbiju osvojil točko proti Realu (1:1), bosta zvečer za Simeonejevo četo zaigrala še dva nekdanja člana Benfice. To sta Axel Witsel in Reinildo.

Harry Kane bo nastopil na gostovanju v "njegovi" Angliji. Foto: Reuters

V Birminghamu se bo igrala tako pomembna evropska tekma prvič po letu 1983. Prihaja Bayern München, pri katerem je Harry Kane v prvem krogu mrežo Dinama zatresel kar štirikrat (trikrat z bele točke). Aston Villa je v zadnjem evropskem finalu leta 1982 v Rotterdamu premagala prav Bavarce. Bayern ni v glavnem delu lige prvakov izgubil že 41 tekem zapored. Rekord tekmovanja lahko danes še izboljša.

