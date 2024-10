Šeškov kapetan kar ne more verjeti: To je bilo brutalno

Nogometaše RB Leipziga v tej evropski sezoni spremlja nenavadna usoda. Še na vsaki tekmi lige prvakov so povedli, vse zadetke je dosegel Benjamin Šeško, na koncu pa so vedno po dramatičnih končnicah ostali brez točk. Najprej v Madridu pri Oblakovem Atleticu (1:2), zdaj še na domači zelenici proti junaškemu Juventusu (2:3), ko rdečim bikom do uspeha nista pomagala niti dva zadetka slovenskega dragulja. Kaj so po veličastnem preobratu Juventusa izpostavili v obeh taborih?

Napoved, da bo v sredo na Red Bull Areni potekal osrednji dvoboj med mladima napadalcema iz Slovenije in Srbije, Benjaminom Šeškom in Dušanom Vlahovićem, je bila še kako na mestu. Italijanski mediji so pred srečanjem opozarjali, da se je za 21-letnega Radečana ogrel tudi velikan iz Torina in ga dodal na seznam želja, s katerimi namerava v prihodnjih letih vrniti staro damo tako na italijanski kot tudi evropski vrh.

Juventus krenil v drugi polčas fanatično

Dvoboj v Leipzigu se je za Juventus začel kot v nočnih morah. Trener Thiago Motta je že po 12 minutah ostal brez dveh prvokategornikov, za zdaj se še ne ve, kako dolga bo odsotnost poškodovanega kapetana Gleisona Bremerja, v 59. minuti, ko je bil rezultat 1:1, pa je rdeči karton prejel vratar Michele Di Gregorio. Ko je kmalu za tem Šeško zadel z bele točke, kronal izjemno predstavo, ki jo je zaznamoval zlasti mojstrski zadetek za 1:0 v 30. minuti, in popeljal Leipzig v vodstvo z 2:1, so se gostje iz Italije znašli v nehvaležnem položaju. Zaostajali so in imeli igralca manj. Vseeno pa jih to ni oviralo pri tem, da bi dosegli svoj cilj. V Leipzigu so želeli zmagati.

Dušan Vlahović je v drugem polčasu dosegel dva zadetka za Juventus in povzročal ogromne težave obrambi gostiteljev, katere del sta tudi vratar Peter Gulacsi in branilec Castello Lukeba. Foto: Guliverimage

"Med polčasom smo se o tem pogovorili s trenerjem," so v drugi polčas vstopili kot obsedeni, s fanatično željo, da bi preobrnili rezultat v Nemčiji. Tako so krenili hrabro v napad, pritisnili obrambno vrsto gostiteljev in dosegli svoje. Najprej je Vlahović z evrogolom, pravcato mojstrovino, neubranljivim strelom z roba kazenskega prostora, izenačil na 2:2, v 82. minuti pa je Portugalec Francisco Conceicao po izjemnem preigravanju postavil končni rezultat 3:2.

Motta: Z igralcem manj smo igrali še bolje

"Srečen sem za ekipo. Skoraj cel polčas smo igrali le z desetimi igralci, a dokazali, da postajamo prava ekipa. Na koncu smo tudi trpeli, a se mi zdi, da je naša zmaga vseeno zaslužena. Pritisnili smo na njihovo obrambo in uspeli," je bil ponosen na ekipo Dušan Vlahović, ki je podobno kot Šeško v imenitni strelski formi, saj je tudi on na zadnjih dveh tekmah dosegel štiri zadetke. Dva v serie A proti Genoi, nato pa še dva v ligi prvakov v Leipzigu. Posvetil ju je nekdanjemu zvezdniku italijanskega nogometa Luci Toniju, s katerim se je nedavno srečal, ter dodal, da je od takrat naprej v izjemni strelski formi. V šali mu je predlagal, da si čim večkrat ogleda njegove tekme v živo, saj mu to prinaša srečo.

Veselje Juventusa po veličastni zmagi v Leipzigu. Foto: Guliverimage

"Z igralcem manj smo igrali še bolje. Igralci so pokazali velik pogum. Želeli so napasti tekmeca. Izkazovali smo se vse do zadnje minute,'' je izpostavil trener Thiago Motta, ki je v prejšnji sezoni popeljal Bologno v ligo prvakov, zdaj pa želi z Juventusom še višje. V serie A ni v šestih tekmah prejel niti enega zadetka, v ligi prvakov pa je nanizal dve zmagi, to je uspelo le še šestim klubom, in upravičeno kandidira za visoka mesta. "Mi smo Juventus. Naš cilj je, da premagamo vse tekmece," je dodal Conceicao, ki je vstopil v igro že v 12. minuti, ko je zamenjal poškodovanega Argentinca Nica Gonzaleza.

Rose: Ne bomo se predali

Leipzigu na drugi strani v ligaškem delu lige prvakov ne gre kaj dosti po načrtih. Čeprav so tako proti Atleticu kot tudi Juventusu vodili, navijače pa so v dobro voljo spravljale mojstrovine Benjamina Šeška, ki si s tremi zadetki deli drugo mesto na lestvici najboljših strelcev tekmovanja, so na obeh tekmah ostali brez točk. "Ne bomo se predali. Pred nami je še veliko tekem (do konca ligaškega dela jih bodo odigrali še šest, op. p.), tako da je v igri še dosti točk," je trener Leipziga Marco Rose prepričan, da se bodo njegovi varovanci postopno začeli dvigovati na lestvici in si priigrali izločilni del.

Benjamin Šeško dosega zadetke, a to Leipzigu (še) ne prinaša točk v ligi prvakov. Trener Marco Rose je izpostavil, da si je obramba znova privoščila preveč usodnih napak. Foto: Guliverimage

"Česa takšnega že dolgo nisem izkusil. Ostal sem brez besed. Ta poraz je brutalen in zelo grenak," kapetan Willi Orban, ki je zapravil zadnjo priložnost na tekmi za izenačenje na 3:3, ni skrival razočaranja. Dodal je, da so pri vodstvu z 2:1 zaigrali preveč pasivno in premalo nadzorovali potek srečanja na igrišču. "Predstavljali smo si, da bomo na lestvici bistveno višje," se zaveda, da ga v naslednjem krogu čaka nov zahteven izziv, saj bo 23. oktobra v Leipzigu gostoval razigrani Liverpool. Takrat si ne bodo smeli privoščiti toliko napak, kot so jih storili proti Juventusu.

"Res sem jezen. Igrali smo proti vrhunskemu tekmecu in imeli v rokah želeni rezultat. Takrat pa smo si privoščili preveč napak. Čeprav smo imeli igralca več, je tekmec kaznoval obe napaki," je dodal trener Rose. Za zdaj ima opravka z nenavadno sezono. Šeško zabija kot po tekočem traku, Leipzig pa ostaja brez točk. Bo kaj drugače čez tri tedne?