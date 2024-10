Jan Oblak brez ovinkarjenja: To je sramota

Nogometaši Atletica so v nedeljo na divjem madridskem derbiju, ki so ga očrnili navijaški izpadi, prekrižali načrte Realu (1:1), tri dni pozneje pa na gostovanju v Lizboni, to je bilo zelo čustveno za Jana Oblaka, saj se je vrnil na stadion Luz, ki ga pozna kot lastno dlan, ponudili povsem drugačen obraz. Razigrana Benfica jih je pomendrala s 4:0, bleda Simeonejeva četa pa na srečanju ni niti enkrat streljala v okvir vrat! Zmaga Benfice bi bila lahko še višja, če ne bi Oblak zbral šest obramb. Kaj vse je povedal po tekmi 31-letni Škofjeločan?

Takšen scenarij so verjetno pričakovali le največji optimisti v navijaških vrstah Lizbončanov, a je obračun na Luzu, kjer sta se v sosedskem obračunu pomerila Benfica in Atletico, ponudil dvoboj mačke in miši. Gostitelji so povsem nadigrali in dotolkli zvezdniško zasedbo Atletica. Zmagali so s 4:0, razmerje strelov na gol pa je bilo na koncu 19:4. Madridski tabor je najbolj bolela ničla v statistični rubriki strelov v okvir vrat. V njej so bili nogometaši Benfice boljši z neverjetnih 10:0, kar je še dodatno zabolelo privržence španskega velikana.

Jan Oblak je na gostovanju v Lizboni prejel kar štiri zadetke, na srečanju pa zbral še šest obramb, tako da je bil na koncu med bolje ocenjenimi igralci svojega moštva. Foto: Guliverimage

"Odigrali smo zelo slabo tekmo. Izgledalo je, kot da sploh nismo prisotni na igrišču. Sramota je, da izgubiš na takšen način. To je bila naša daleč najslabša tekma v tej sezoni. Tega si v prihodnje ne smemo privoščiti," je povedal Jan Oblak po tekmi za Movistar in dodal, da je to nesprejemljivo in da vsak v ekipi za to nosi svojo odgovornost. Brez izjem.

"Sploh nismo tekmovali. Zakaj? Tega ne vem. A tega si ne smemo več privoščiti. Iskanje opravičil za to, kar se je zgodilo, nima smisla. Bili smo slabi. To moramo sprejeti in iti dalje," kapetan slovenske reprezentance, ki ga pred oktobrskim zborom na Brdu pri Kranju čaka še nedeljska tekma španskega prvenstva proti Real Sociedadu, ni skrival razočaranja po eni najbolj siromašnih in nenevarnih predstav Atletica v zgodovini lige prvakov.

Tega si ne smejo več privoščiti

"To je bil zelo grd in boleč poraz. Ko izgubiš z 0:4, to zelo bili. Proti Benfici nismo igrali dobro. Že v tekmo smo vstopili slabo, v nadaljevanju pa ni bilo nič boljše. Benfica, ki ima odlično ekipo, je odigrala dobro, pametno in zasluženo zmagala. Zadeli so štirikrat, njena zmaga pa bi bila lahko še višja," je pohvalil svoj nekdanji klub, ki je v prvem krogu v Beogradu premagal Crveno zvezdo (2:1) in spravil v slabo voljo Timija Maxa Elšnika (Vanja Drkušić takrat ni kandidiral za tekmo), zdaj pa je pokvaril načrte še enemu slovenskemu reprezentantu.

Mrežo Jana Oblaka so zatresli Muhammed Kerem Aktürkoglu, Angel Di Maria, Alexander Bah in Orkun Kökcü. Di Maria in Kökcü sta zadela z bele točke. Foto: Guliverimage

"Moramo se izboljšati. Takšnih tekem si ne smemo več privoščiti. Do konca ligaškega dela bomo odigrali še šest tekem, na njih pa moramo pokazati bistveno več kot v Lizboni," bodo skušali boljši obraz pokazati že v nedeljo proti Real Sociedadu. Oblak ostaja optimist. "Prepričan sem, da se bomo dvignili. Prepričan sem, da nam bo šlo bolje. A nekaj so besede, drugo pa dejanja. Zato moramo v nedeljo to pokazati na igrišču in dokazati, kako smo imeli v Lizboni le slab večer," bo skušal čimprej pozabiti na visok poraz na Portugalskem.

Benfica je izenačila najvišjo zmago v zgodovini proti španskemu klubu v najvišjem tekmovanju. Pred daljnimi 59 leti je ugnala Real Madrid s 5:1. Foto: Reuters

Atletico je s tem ponovil najvišji poraz v zgodovini evropskih tekmovanj. Petkrat je izgubil z razliko štirih zadetkov, nazadnje pred polomom na stadionu Luz, kjer je pred desetimi leti izgubil finale lige prvakov, pa je z 0:4 izgubil v ligi prvakov leta 2021 proti Bayernu.

Atletico se bo v naslednjem krogu ligaškega dela lige prvakov 23. oktobra pomeril z Lillom, Benfica pa bo na Luzu gostil Feyenoord.