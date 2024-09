Mbappe v nedeljo ne bo ogrožal Oblaka. Kako se bo odločil Ancelotti?

Vrhunec 8. kroga prinaša nedeljski večer, ko se bosta v Madridu v mestni poslastici pomerila Atletico in Real. Jan Oblak bo imel skrb manj, saj pri belih baletnikih ne bo Kyliana Mbappeja, trener Carlo Ancelotti pa še razmišlja, kako zapolniti vrzel ob odsotnosti Francoza. Vodilna Barcelona bo brez številnih poškodovanih prvokategornikov skušala v soboto v gosteh premagati Osasuno in s tem izenačiti klubski rekord. To bi bila že osma zmaga Blaugrane!

Hansi Flick je bil prejšnji mesec izbran za najboljšega trenerja la lige. Foto: Reuters V španskem prvenstvu gre v tej sezoni najbolje Barceloni. Katalonci so osvojili maksimalnih 21 točk, v soboto pa odhajajo na gostovanje v Pamplono. Osasuna je na domačem stadionu El Sadar v tej sezoni trd oreh gostom. Osvojila je 10 do možnih 12 točk. Kako bo proti Barceloni, ki bo pogrešala kar nekaj pomembnih igralcev. Nemškega vratarja Marc-Andreja ter Stegna ne bo do konca sezone, manjkala bosta tudi Nizozemec Frenkie de Jong in poletni novinec Dani Olmo, za nameček pa je vprašljiv še nastop Iniga Martineza.

Nemški strateg Hansi Flick, ki je prejel nagrado za trenerja meseca (avgust) v la ligi, kaj lahko pa bi osvojil še tisto za september, bo tako moral ponuditi priložnost drugim. Če bodo njegovi varovanci premagali Osasuno, bodo izenačili rekordni dosežek Barcelone iz sezone 2013/14, ko so Katalonci pod vodstvom Gerarda Tate Martina vstopili v prvenstvo z osmimi zaporednimi zmagami.

Bo Mbappeja zamenjal Endrick?

Endrick bi lahko v nedeljo madridski derbi začel od prve minute. Foto: Reuters Vrhunec dogajanja v la ligi prinaša nedeljski obračun v Madridu. V spopadu za drugo mesto udarila največja madridska kluba, Atletico in Real. Pri gostih ne bo Kyliana Mbappeja, ki si je poškodoval stegensko mišico, kar predstavlja skrb manj slovenskemu vratarju Janu Oblaku.

Trener Reala Carlo Ancelotti še razmišlja o tem, kako nadomestiti Francoza. Ali zaigrati v napadu z dvema ali tremi nogometaši? Če bo s tremi, bi lahko prvič od prve minute zaigrali skupaj Brazilci Vinicius Jr., Rodrygo in 18-letni biser Endrick, ki je v tej sezoni odigral le 47 minut, a dal že dva zadetka. Če se bo Ancelotti odločil za postavitev 4-4-2, bi lahko po dolgem času na tako veliki tekmi od prve minute zaigral Luka Modrić. Prvič kot kapetan. Real je v prejšnji sezoni v la ligi izgubil le enkrat, premagal ga je ravno Atletico.

