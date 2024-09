Visoka zmaga za Real Madrid, nov poraz Girone

FC Barcelona je odločno krenil v novo sezono španskega prvenstva, saj je bil po petih krogih s 17 goli in petimi zmagami vodilni ter že štiri točke pred Realom in Atleticom iz Madrida, ki sta imala po tri zmage in dva remija. Prvi od trojice je tekmo šestega kroga odigral Real in Espanyol visoko premagal s 4:1.

Barcelona v nedeljo potrjuje prvo mesto. Foto: Reuters Nogometaši Barcelone so v minulem krogu španske la lige s 4:1 premagali presenečenje prejšnje sezone Girono. Zabila je že 17 golov in ima na vrhu lestvice strelcev kar štiri nogometaše: Robert Lewandowski je dal štiri gole, Lamine Yamal, Raphinha in Dani Olmo pa po tri. Barca za šesto zmago na šesti tekmi v nedeljo zvečer igra proti Villarrealu, ki je nazadnje dobil medsebojno tekmo s 5:3. Ta ima 11 točk, toliko kot tudi Real Madrid in Atletico Madrid.

Real je že v soboto gostil Espanyol in zanesljivo zmagal s 4:1. Za ponos Madrida so zadeli Dani Carvajal, Rodrygo, Vinicius Junior in z bele točke še Kylian Mbappe. Francoz je tako za svoj novi klub v la ligi zabil že štiri gole. Galaktiki so sicer zaostajali z 0:1, potem ko je vratar Thibaut Courtois žogo nesrečno poslal v svojo mrežo.

Atletico z Janom Oblakom v nedeljo odhaja v Vallecano.

Valencia je za svojo sploh prvo zmago sezone v soboto z 2:0 premagala Girono, ki torej ne kaže predstav iz prejšnje sezone. Doživela je že tretji poraz. Obe ekipi sta tako v spodnji polovici prvenstvene razpredelnice.

Špansko prvenstvo, 6. krog:

Petek, 20. september:

Sobota, 21. september:

Nedelja, 22. september:

Ponedeljek, 23. september:

Lestvica: