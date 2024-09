Mbappe je dočakal, Oblak na "bolniški", strelska rapsodija Barce

Real Madrid je na zadnji tekmi 4. kroga španske la lige na krilih dveh zadetkov Kyliana Mbappeja z 2:0 premagal Betis. S slednjim bo jeseni v konferenčni ligi igral slovenski prvak Celje. Barcelona je tudi po četrti tekmi ostala stoodstotna. Katalonci so za nove tri točke s kar 7:0 nadigrali Valladolid, Raphinha se je ob visoki zmagi podpisal pod hat-trick in dve asistenci. Atletico Madrid je brez Jana Oblaka, ki je manjkal zaradi prebavnih težav, gostoval v Bilbau pri Athleticu in po zadetku rezervista Angela Corree v 92. minuti slavil z 1:0.

Nogometaši madridskega Reala, ki branijo naslov španskega prvaka, so gostili Betis iz Seville ter zmagali z 2:0. Madridčani so mrežo seviljske zasedbe načeli v 67. minuti, prvič v Realovem dresu je zadel francoski zvezdnik Kylian Mbappe. Ta je nato hitro dosegel še en zadetek, v 75. minuti je unovčil enajstmetrovko in s tem tudi postavil končni izid.

Barcelona ostaja stoodstotna, Oblak odsoten

Barcelona tudi po štirih krogih la lige ostaja edina stoodstotna ekipa v tekmovanju, ob tem pa je imeniten start v sezono uspel tudi novemu trenerju Hansiju Flicku, ki je na štirih tekmah svoje varovance popeljal do štirih zmag. Katalonci so na domači zelenici s kar 7:0 nadigrali Valladolid, ki je klonil drugič v sezoni. Barcelona je že po prvem polčasu vodila s 3:0, strelski pohod je v 20. minuti začel Raphinha, ki je tekmo končal pri hat-tricku in dveh asistencah. V prvem polčasu sta zadela še Robert Lewandowski in Jules Kounde, v drugem pa sta se poleg že omenjenega Raphinhe med strelce vpisala še Dani Olmo (83.), piko na i veliki zmagi pa je v dve minuti dodal še Ferran Torres.

Raphinha je blestel ob visoki zmagi Barcelone. Foto: Reuters

Atletico Madrid je na četrti tekmi sezone prišel do druge zmage. Atleti so na gostovanju v Bilbau pri Athleticu pogrešali Jana Oblaka, ki je manjkal zaradi slabega počutja ob prebavnih težavah. V vratih ga je tako zamenjal Juan Musso, ki je brezhibno opravil svoje delo, Argentinec Angel Correa, ki je v igro vstopil v 88. minuti, pa je štiri minute kasneje z zadetkom poskrbel za zmago zasedbe Diega Simeoneja z 1:0.

Špansko prvenstvo, 4. krog:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september:

Lestvica: