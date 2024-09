Jan Oblak po kaosu: Žalostno je, da se moramo pogovarjati o tem

Vedno zanimivi in strastni derbiji med Atletico Madridom in Real Madridom so v nedeljo dobili črn madež, za katerega so poskrbeli domači navijači. Sodnik je prekinil madridski derbi sredi drugega polčasa, potem ko so navijači Atletica začeli na igrišče metati predmete. Real je povedel z golom Ederja Militaa v 64. minuti, izza vrat Thibauta Courtoisa pa so gledalci nato metali predmete na igrišče, preden so igralci Atletica, vključno s kapetanom Kokejem in trenerjem Diegom Simeonejem, svoje privržence pozvali, naj prenehajo. A na koncu tudi to ni zaleglo, zato je bila tekma za nekaj časa prekinjena.

Jan Oblak je navdušil s preigravanjem Viniciusa Jr. Foto: Reuters

Zatem so se igralci le vrnili na igrišče, nogometašem Atletica je premor na koncu dobro del, saj je za remi z 1:1 in veliko točko v 95. minuti srečanja zadel Angel Correa. Odlično delo je v vratih Atletov znova opravil Jan Oblak, ki je navijače navdušil predvsem z enim izmed preigravanj napadalca Reala Viniciusa Jr., ki je krenil proti slovenskemu vratarju, ki je ostal povsem hladen, Brazilca je hladnokrvno preigral, nato pa podal do enega izmed soigralcev. "Oblak je Viniciusu pokazal, kdo je pravi mojster driblinga," je bil ob potezah Slovenca le eden izmed komentarjev na družbenih omrežjih.

So calm and effortless from Jan Oblak 😮‍💨



pic.twitter.com/0qDSaDPsPq — CentreGoals. (@centregoals) September 29, 2024

Klub obsodil dejanja navijačev, spregovoril je tudi Oblak

Kljub pestremu dogajanju na igrišču pa je bilo po tekmi govora predvsem o dogajanju na navijaških tribunah in prekinitvi tekme. Atletico Madrid je po koncu tekme poslal tudi sporočilo za javnost, v katerem je jasno obsodil početje svojih navijačev, ob tem pa navedel, da skupaj s policijo in varnostno službo identificirajo vse osebe, ki so poskrbele za sramotna dejanja. "Atletico Madrid želi pokazati svojo ničelno toleranco do metanja predmetov, ki se je zgodilo z južnega dela tribune v 68. minuti tekme proti Real Madridu. Od trenutka, ko je prišlo do omenjenega dogajanja, klub sodeluje s policijo, enega izmed storilcev smo že identificirali, klub pa bo proti omenjenim osebam tudi primerno ukrepal. Takšni dogodki nimajo mesta v nogometu in kazijo podobo našega stadiona in kluba," so med drugim napisali v klubu.

Atletico Madrid vs Real Madrid had to be suspended after the home crowd started throwing stuffs like lighters at Courtois. Diego Simeone & Atletico players had to go to the stands to calm the supporters. Atletico fans are the worst ever!#AtletiRealMadrid #RealMadrid #Courtois pic.twitter.com/d9gZJItqHR — Dr. Abhinaba Pal (@abhinabavlogs) September 29, 2024

⚠️ Simeone and Koke ask Atlético fans to stop throwing objects to Courtois… as the game has been currently suspended. Real Madrid goalkeeper, Courtois is thrown at garbage.#RealMadrid #Derby #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/Gh8FulB52o — 🔥Joskimsey🔥 (@Joskimsey1) September 29, 2024

Na dogajanje se je po srečanju odzval tudi Oblak. "Sam dogajanja z druge strani igrišča nisem dobro videl, jasno pa je, da takšne stvari ne spadajo v nogomet. To se pogosto dogaja, tudi meni kot vratarju se je to zgodilo že na mnogih stadionih. Nikogar ne želim braniti, takšne stvari niso pravilne, zato se je sodnik odločil za prekinitev. Med premorom sem videl, da je Koke govoril z Modrićem, ne vem, ali je bila v igri tudi dokončna prekinitev tekme. Na koncu smo lahko nadaljevali, a to res ni lepa slika za nogomet," je za ESPN dogajanje obsodil Oblak.

"Žalostno je, da se moramo pogovarjati o teh stvareh. A kaj lahko naredimo, mi smo na igrišču, ne moremo nadzorovati vseh dogodkov. Upam, da se to ne bo več dogajalo. Po prekinitvi smo začeli igrati, v drugem polčasu smo bili res slabi, prav čakali smo na njihov zadetek. Potem smo se prebudili, na koncu smo zadeli, a sam bi si želel zmage. Angel je naš angel (smeh, op. p.), vesel sem, da je zadel, vse počne z nasmehom, spet nas je rešil. V igri so bile pomembne tri točke, a pomembno je, da nadaljujemo z dvignjenimi glavami," je še dodal slovenski vratar.

Thibaut Courtois Foto: Reuters

Simeone puščice uperil tudi proti Courtoisu

Svoj komentar je po tekmi dodal tudi strateg Atletica Diego Simeone, ki je sicer ostro obsodil dejanja navijačev, a obenem puščice uperil tudi proti vratarju Reala Courtoisu, ki se je po zadetku Militaa obrnil proti navijačem Atletica in jih malce zbodel. "Vsi se moramo potruditi, da se takšne stvari ne bodo več dogajale, enako se je Thibautu že zgodilo, ko je bil še naš član. Takšnih ljudi seveda ne potrebujemo na tribunah, potrebujemo navijače, ki mislijo na klub in ekipo, ki nam dajo energijo. A tudi vsi mi na igrišču moramo s svojimi gestami poskrbeti, da ljudi na tribunah ne provociramo in še bolj dvigujemo prah. Provokacij ni mogoče opravičiti, naj bo to Simeone, Courtois, Vinicisu, Messi ali Griezmann, ne glede na imena," je bil kot vedno oster argentinski trener.

Bolj miren je bil na drugi strani Carlo Ancelotti. "Mislim, da je bila sodniška odločitev pravilna. Tekmo so morali ustaviti, čeprav to ni bilo nikomur všeč. Mislim, da se zaradi te odločitve nismo zaustavili v igri, na obe ekipi je prekinitev vplivala enako. Ali bi bilo treba Atletico kaznovati? Sem samo trener in nadzorujem le dogajanje v nogometnem delu svoje ekipe. To je druga zadeva, o kateri bodo odločali strokovnjaki, ki bodo znali sprejeti pravo odločitev. Ta remi je precej drugačen od kakšnega drugega, ker smo bili tako blizu zmagi, a zgodilo se je, kar se je," je še povedal strateg Los Blancosov.

Real Madrid je sicer po remiju z 18 točkami po osmih krogih la lige na drugem mestu, s tremi točkami zaostanka za vodilno Barcelono, Atletico je tretji s 16 točkami.

