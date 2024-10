Navijači Borussie poslali sporočilo Uefi, ki ne bo všeč Čeferinu

"Prišli smo do rešitve, ki bo koristila vsem. Zaradi tega bo tekmovanje še bolj nepredvidljivo in še zanimivejše. To je odlična sprememba,'' je pred začetkom sezone, v kateri je zaživel nov tekmovalni sistem lige prvakov, skupinski del pa je zamenjal ligaški del, v katerem čaka udeležence kar osem tekem, dejal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Vsi pa niso takšnega mnenja. Navijači Borussie Dortmund so to dali jasno vedeti na torkovi tekmi proti Celticu.

Privrženci rumeno-črnih so na Signal Iduna Parku spremljali pravcat strelski spektakel svojih ljubljencev, ki so mrežo škotskega prvaka Celtica zatresli kar sedemkrat (7:1) in poskrbeli za novo visoko zmago nemškega predstavnika v ligi prvakov. V prvem krogu je v tem pogledu izstopal Bayern München, ki je nadigral zagrebški Dinamo s kar 9:2, Borussia, ki je v prejšnji sezoni zaigrala v velikem finalu lige prvakov in izgubila proti madridskemu Realu, pa je proti Škotom zadela atraktivno sedmico.

''Sploh vas ne zanima šport, ampak le denar''

Navijači Borussie so na prvi domači tekmi novega tekmovalnega sistema lige prvakov podali ostro kritiko reformi Uefe, ki se je odločila zamenjati tradicionalni skupinski del. Prepričani so, da jih je v to odločitev gnal pohlep oziroma želja, kako bi si vsi skupaj še bolj napolnili žepe.

Na "rumenem zidu" na Westfalnu so izpostavili sporočilo z ostro kritiko, naperjeno Uefi. Foto: Guliverimage

''Sploh vas ne zanima šport, ampak le denar,'' so na Westfalnu zapisali v koreografiji, katere osrednji del je bil velikanski zapis ''Uefa mafija'', na mogočnem ''rumenem zidu'' pa izpostavili tudi povezavo do spletne strani (www.nein-zur-cl-reform.de). Na njej je zapisana skupna izjava predstavnikov navijačev 20 nogometnih klubov iz Nemčije, Danske, Švedske, Švice in Avstrije, ki se ne strinjajo z zadnjimi spremembami, zaradi katerih so nogometni klubi primorani v Evropi igrati še več tekem. Mnenja so, da se bodo s takšnim korakom kakovostne razlike med velikimi in manjšimi klubi, v mislih imajo zlasti prvoligaška tekmovanja po Evropi, le še poglobile.

Navijači Celtica so s pirotehničnimi sredstvi Westfalen dvakrat zavili v dim. Foto: Reuters

Na dvoboju v Dortmundu, kjer je padlo kar osem zadetkov, ni bilo govora le o nogometu, ampak tudi o politiki. Privrženci Celtica, skupina Green Brigade, je nase opozorila z dvema pirotehničnima vložkoma ter izrazila podporo Palestini in Libanonu.

Navijači škotskega velikana so tudi izrazili podporo svobodni Palestini. Foto: Reuters