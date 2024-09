Benjamin Šeško zablestel, Leipzig do klubskega rekorda

Dogajanje na največjih nemških zelenicah se je konec tedna začelo v Dortmundu, kjer je Borussia po preobratu s 4:2 premagala sosede iz Bochuma. Benjamin Šeško je dosegel strelski prvenec v tej sezoni proti Augsburgu, rdeči biki pa so z zmago (4:0) popravili klubski rekord, vrhunec kroga pa predstavlja spopad v Münchnu med vodilnim Bayernom in branilcem naslova Bayerjem iz Leverkusna. Bavarci so v tej sezoni v vseh tekmovanjih odigrali šest tekem in na njih zabili neverjetnih 29 zadetkov.

"Slovenski" RB Leipzig je v prvih štirih krogih nove sezone bundeslige dosegel le štiri zadetke, od tega so kar trije pristali v mreži prvaka Bayerja, a danes je z zmago proti Augsburgu seštevek podvojil. Rdeči biki so namreč zmagali s 4:0, njihovi navijači pa so dočakali prvenca sezone Benjamina Šeška in Xavija Simonsa. Mladi slovenski zvezdnik je odigral fenomenalno tekmo, v 11. in 15. minuti zadel za vodstvo domačih z 2:0, kar je bil tudi izid prvega polčasa, saj so v 27. minuti gostje zapravili strel z enajstih metrov.

Mladi nizozemski dolžnik Simons pa se je navijačem oddolžil v drugem polčasu, v 46. minuti asistiral Belgijcu Loisu Opendaju za vodstvo Leipziga s 3:0, enajst minut kasneje pa sam po podaji Šeška poskrbel za 4:0. Slovenskega reprezentanta je trener Marco Rose iz igre potegnil v 84. minuti. Nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pa danes ni bilo v kadru Leipziga, ubada se s poškodbo mišice.

Za Leipzig je bila to že 16. zaporedna tekma v bundesligi brez poraza, kar je tudi nov klubski rekord. Na lestvici bundeslige zaostaja le za vodilnim Bayernom.

Bayern je v izjemni strelski formi. Anglež Harry Kane, ki še čaka na prvo klubsko lovoriko v karieri, je prvi strelec bundeslige. Foto: Reuters

Vrhunec kroga predstavlja težko pričakovani obračun med vročim Bayernom, ki trese mreže kot za stavo, in Bayerjem, ki je v tej sezoni ni tako prepričljiv kot je bil v prejšnji, ko ni izgubil niti enkrat. Bavarci so v bundesligi na štirih tekmah dali kar 16 zadetkov, skupaj še s tekmama v pokalu in ligi prvakov, kjer so zagrebški Dinamo ponižali z rekordnih 9:2, pa so pri številki 29! Na tekmo dosegajo torej skoraj pet golov. Novi trener Vincent Kompany je deležen pohval na račun igre moštva, ki v prejšnji sezoni pod vodstvom Thomasa Tuchla ni osvojil niti ene lovorike. Bo oktobrski pivski praznik Oktoberfest v Münchnu začinil še z visoko zmago nad branilci naslova?

Heidenheim, ki bo v četrtek v konferenčni ligi gostil ljubljansko Olimpijo, bo v soboto gostoval v Mainzu.

Nemško prvenstvo, 5. krog:

Petek, 27. september:

Sobota, 28. september:

Nedelja, 29. september

Lestvica: