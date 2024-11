V evropskih tekmovanjih minuta molka za žrtve poplav v Španiji

Pred tekmami v evropskih nogometnih tekmovanjih, ki bodo na sporedu ta teden, se bodo z minuto molka poklonili spominu na vse žrtve uničujočih poplav v španski regiji Valencia, so v ponedeljek sporočili iz Evropske nogometne zveze Uefe, poroča tiskovna agencija AFP.

Tekme lige prvakov bodo potekale v torek in sredo, v evropski ligi in konferenčni ligi pa v četrtek.

Smrtonosne hudourniške poplave v vzhodni Španiji, ki so zahtevale najmanj 217 življenj, so prejšnji konec tedna že vplivale na razpored španske la lige. Tekmo madridskega Reala pri Valencii so preložili, prav tako ligaško tekmo med Villarrealom in Rayo Vallecanom.

Na uvodu katalonskega derbija so se nogometaši Barcelone in Espanyola žrtvam poplav poklonili z minuto molka. Pri Barceloni so se odločili, da bodo z dražbo dresov igralcev zbrali prepotrebna sredstva za žrtve.

Španska zveza je že preložila več tekem prvega kroga španskega pokala Copa del Rey sredi tedna, vključno s tekmo Valencie proti Parla Escueli.

Ancelotti prepričan, da bi morali ustaviti tekme

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti je sicer prepričan, da po uničujočih poplavah v Španiji konec minulega tedna ne bi smeli odigrati nobene tekme.

Ancelotti je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal: "Nogomet bi se moral ustaviti ob koncu tedna. Nogomet je zabava in lahko praznuješ, ko gredo stvari dobro, ko pa ne gre dobro, ni praznovanja. To je najpomembnejša od nepomembnih stvari v življenju. Ampak mi smo tisti, ki smo zaposleni v klubih, nismo tisti, ki smo odgovorni. Nimamo moči. Ne moremo sprejeti nobenih odločitev. Trenerji smo soglašali, da ne bi smeli igrati."

Ancelotti je govoril pred torkovo tekmo lige prvakov proti njegovemu nekdanjemu klubu AC Milanu na Bernabeuu in dejal, da so bile priprave na tekmovanje "zelo težke".

"Minilo je teden dni, odkar se je zgodila tragedija," je dejal. "Zelo smo žalostni in sočustvujemo s prizadetimi ljudmi. Upam, da se jim bo čim preje pomagalo. V zvezi s tem želim, da razumete, da je govoriti o nogometu v tem času zelo težko. Ko slišiš in bereš, kaj se je zgodilo, je neverjetno in grozno."

"O nogometu pravzaprav ne želimo govoriti, ker v primerjavi s tem, kar se je zgodilo v Valencii, to ni pomembno. To je naš poklic in bomo naredili tisto, kar se pričakuje od nas, vse drugo je drugotnega pomena."

