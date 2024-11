Razdrobljeno srce Italijana

Malo je klubov, ki zahtevajo enako raven spoštovanja v nogometu kot Milan in Madrid, ki sta najuspešnejša kluba v ligi prvakov, oba z dolgo in uspešno zgodovino. Real ima v svojih vitrinah 15 naslovov lige prvakov, Milan na drugi strani sedem. Oba kluba pa sta letošnjo sezono lige prvakov začela slabše od pričakovanj. Branilec naslova Real je po treh krogih pri šestih točkah, potem ko je v zadnjem krogu po velikem preobratu ugnal Borussio Dortmund. Milan pa je na treh tekmah zmogel le tri točke, tako da bo lovil še kako pomemben uspeh za ohranjanje upov za preboj v nadaljnji del tekmovanja.

Poleg stratega Reala Carla Ancelottija sta oba kluba še kako poznana zdajšnjemu članu Milana Alvaru Morati, ki je barve prve ekipe Reala branil v letih od 2010 do 2014 in 2016/2017. Z Los Blancos je osvojil dve ligi prvakov, dve la ligi, klubsko svetovno prvenstvo in evropski superpokal. "Oba kluba obkroža prav posebna avra. Pred prihodom v Milano so mi vsi govorili, da je zrak tukaj drugačen. Obe ekipi sta imeli v zgodovini nogometa res pomembno vlogo," je prepričan Morata.

Alvaro Morata je v preteklosti igral za Real Madrid. Foto: Guliverimage

Ancelottijev veliki podpis pri obeh klubih

S tem se je strinjal tudi strateg Reala Ancelotti, ki se po odpovedani tekmi Reala z Valencio v la ligi v obračun podaja s popotnico hude zaušnice na el clasicu, kjer je Barcelona slavila s kar 4:0. Srce Italijana bo v torek precej razdrobljeno, saj je svojo pot v Milanu začel še kot nogometaš med letoma 1987 in 1992, potem pa je Milan kot trener dvakrat popeljal tudi do naslova lige prvakov. Ancelotti je že v preteklosti pogosto poudaril, da imata oba kluba posebno mesto v njegovem srcu, pri čemer Milan predstavlja njegove zgodnje dosežke, Real Madrid pa simbolizira vrhunec njegove trenerske dediščine.

Ko bo v torek stopil na stransko črto ob igrišču, bo Ancelotti doživel vrtiljak čustev. Zanj to srečanje ni le poklicna obveznost, temveč poseben trenutek, ki povzema njegovo globoko povezanost z Milanom in Madridom. "To bo res posebna tekma, še posebej zaradi moje preteklosti. Mislim, da nas čaka odlična tekma. Sezone nismo odprli najbolje, a nismo daleč od svoje najboljše podobe. Iščemo najboljšo podobo. Imeli smo tekme, na katerih smo bili odlični, in tekme, na katerih smo bili slabi," je dejal Ancelotti.

Real Madrid je na zadnji tekmi lige prvakov proti Borussii Dortmund zaostajal že z 0:2, na koncu pa slavil s 5:2. Foto: Reuters

Real Madrid je sicer proti Milanu neporažen na zadnjih šestih domačih tekmah v vseh tekmovanjih. Medtem ko je Real v la ligi na drugem mestu za Barcelono, pa veliko slabše kaže Milanu v italijanski serie A, kjer je trenutno šele sedmi. "Sezone niso odprli najbolje, a so zelo nevarna ekipa, ki ima ogromno kakovosti z odličnimi nogometaši. Imajo veliko potenciala, ki jim ga še ni uspelo povsem unovčiti, in vemo, da nas čaka težka tekma," je še dodal Ancelotti.

Italijanski strateg je sicer večkrat pred srečanjem poudaril, da so njegove misli in misli njegovih nogometašev trenutno pri vseh prizadetih zaradi katastrofalnih poplav v Španiji. "Nogomet bi se moral ustaviti, ker je najpomembnejša stvar med tistimi najmanj pomembnimi. Nogomet je zabava in zabavaš se lahko samo takrat, ko si ti, tvoja družina in ljudje okoli tebe v redu. Če ni tako, ne more biti zabave," je s prispodobo trenutno stanje orisal Ancelotti.

