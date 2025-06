Švedski superzvezdnik je namreč v bazenu najprej lepo ujel ravnotežje na plavajoči blazini, nato pa v svojem slogu žogo proti travniku poslal s spektakularnimi škarjicami, sam pa pristal na nekoliko mehkejši podlagi, kot je je bil vajen v času bogate kariere, v vodi.

Ibrahimović je sicer v bogati karieri branil barve italijanskih velikanov Milana, Interja in Juventusa, katalonskega ponosa Barcelone, Ajaxa iz Amsterdama, PSG, Manchester United, LA Galaxy in pa Malmö, pri katerem je začel pot profesionalnega nogometaša. Za švedsko izbrano vrsto je v 122 nastopih zabil 62 zadetkov, kar nekaj, tako klubskih kot reprezentančnih, pa je bilo spektakularnih in akrobatskih.