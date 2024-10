Noro, kakšen el clasico! Barcelona v Madridu pomendrala Real!

Nogometaši Barcelone so v večnem španskem derbiju, znamenitem el clasicu, z izjemno predstavo v drugem polčasu povsem nadigrali madridski Real. Katalonci so v gosteh premagali največjega rivala s 4:0, med strelce pa so se vpisali Robert Lewandowski (dvakrat), Lamine Yamal, ki je postavil nov rekord, in Raphinha. Barcelona je prednost pred Realom podvojila na šest točk. Oblakov Atletico bo po bolečem porazu v Evropi proti Lillu (1:3) v nedeljo gostoval v Sevilli pri Betisu, kjer se bo čez dva tedna v konferenčni ligi mudilo tudi Celje.

Kdo bi se tega nadejal? Real Madrid je med tednom po atomski predstavi v drugem polčasu in epskem preobratu ugnal Borussio Dortmund kar s 5:2. Dan pozneje se je v ligi prvakov izkazala še Barcelona in povsem zasenčila Bayern (4:1). Čeprav so imeli Katalonci za pripravo na el clasico na voljo 24 ur manj počitka od Reala, so v soboto zvečer zavili v črno stadion Santiago Bernabeu in se razveselili prepričljive zmage s 4:0!

To je bil prvi el clasico za Kyliana Mbappeja, najdražjega belega baletnika, prav tako pa tudi za nemškega stratega Hansija Flicka, ki v tej sezoni odlično vodi Barcelono. Francoski as bi se lahko hitro proslavil, saj se je že v 2. minuti znašel sam pred vratarjem gostov Inigom Peno, a nato poslal žogo mimo vrat. V 31. minuti je Francoz zatresel mrežo Barcelone, a se ni dolgo veselil, saj je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Prvi polčas el clasica se je tako končal brez zadetkov.

Robert Lewandowski si je v Madridu privoščil branilce madridskega Reala. Foto: Reuters

V nadaljevanju pa je na stadionu Santiago Bernabeu zagospodarila Barcelona. Prevlado Kataloncev je z dvema zadetkoma nakazal Robert Lewandowski. To je storil v razmaku le 120 sekund. Najprej je izkoristil globinsko podajo Marca Casade, ob kateri je v obrambi Reala zamudil Ferland Mendy, nato je z natančnim strelom z glavo zadel po podaji Alejandra Baldeja. V tej sezoni je v la ligi dosegel že 14 zadetkov in z naskokom vodi na lestvici najboljših strelcev.

Real bi se lahko vrnil v igro, a je Mbappe zapravil dve priložnosti, ob katerih se je izkazal vratar Barcelone Inaki Pena. Francoz je še enkrat zatresel mrežo iz prepovedanega položaja (66. minuta), v katerem se je na srečanju znašel kar osemkrat.

Lamine Yamal je podrl 77 let star rekord. Foto: Reuters

Lamine Yamal je popravil 77-letni rekord el clasica. Mrežo Reala je v gosteh zatresel pri 17 letih in 105 dneh. S tem je postal najmlajši strelec v zgodovini večnih španskih derbijev. Prejšnji rekord je veljal kar 77 let, leta 1947 ga je postavil Alfonso Navarro, ki je v dresu Barcelona dvakrat zatresel mrežo Reala pri 17 letih in 365 dneh.

Po poljskem napadalcu, ki so ga le centimetri delili od hat-tricka, saj je zatresel vratnico, se je med strelce vpisal še 17-letni biser Lamine Yamal in postavil nov rekord, saj je postal najmlajši strelec v zgodovini večnih španskih derbijev, v 84. minuti pa je piko na i izjemni predstavi, enemu najboljših polčasov Barcelone v zadnjem obdobju, postavil še Brazilec Raphinha. Beli baletniki so tako doživeli boleč poraz, sploh prvi v tej sezoni v la ligi.

Dva zadetka Kyliana Mbappeja sta bila razveljavljena zaradi nedovoljenega položaja. Foto: Reuters

Nemški strateg Hansi Flick je postal prvi trener Barcelone po Gerardu Martinu (2013), zdajšnjem trenerju Interja iz Miamija, kjer vodi številne nekdanje ase katalonskega velikana (Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suarez, Sergio Busquets ...), ki je na svojem debiju na el clasicu vknjižil zmago. Preostalim petim strategom, ki so vodili Barcelono v zadnjih 11 letih (Xavi, Ronald Koeman, Quique Setien, Ernesto Valverde in Luis Enrique), na prvem el clasicu ni uspelo premagati Reala.

V preostalih sobotnih tekmah je Villarreal v gosteh z 2:1 premagal Valladolid, Rayo Vallecano Alaves z 1:0, Las Palmas pa za drugo zmago v sezoni udeleženca lige prvakov Girono, ki pa je v tej sezoni daleč od mest za Evropo, z 1:0.

Špansko prvenstvo, 11. krog:

Petek, 25. oktober:

Sobota, 26. oktober:

Nedelja, 27. oktober:

Ponedeljek, 28. oktober:

Lestvica: