Kdaj bi se lahko vrnil Ter Stegen?

Nemški nogometni vratar Marc-Andre ter Stegen se je malo za tem, ko je v nemški reprezentanci po poletnem euru in slovesu Manuela Neuerja postal številka 1, huje poškodoval. Nogometaš Barcelone bo po težji poškodbi kolena z igrišč odsoten nekaj mesecev. Kljub temu pa upa na hitrejšo vrnitev, kot so zdravniki sprva napovedali.

Nemški čuvaj mreže Marc-Andre Ter Stegen upa na vrnitev na igrišča že v tej sezoni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Mogoče mi to uspe še letos. In če ne, bom šel polno v naslednje leto," je dejal 32-letnik v pogovoru za DAZN pred tekmo njegovega kluba v ligi prvakov proti Bayernu, ki so jo Katalonci dobili s 4:1.

Nesrečni nemški vratar si je na tekmi proti Villarrealu raztrgal tetivo pogačice v kolenu. Foto: Reuters

Ter Stegen si je prejšnji mesec na tekmi proti Villarrealu raztrgal tetivo pogačice v kolenu in nato prestal operacijo.

"Zame je pomembno, da imam dobro začetno fazo rehabilitacije. Zlasti na začetku okrevanja, kot lahko potrdijo fizioterapevti, lahko narediš veliko več narobe kot prav," je dejal ob obisku športnega direktorja nemške zveze Rudija Völlerja pred tekmo lige prvakov v Barceloni.

Barcelona je do konca sezone sklenila sodelovanje s Poljakom Wojciechom Szczesnyjem. Foto: Reuters

Selektor elfa Julian Nagelsmann namerava s Ter Stegenom kot številko 1 nastopiti na mundialu 2026. Med njegovim okrevanjem sta v vrata reprezentance za oktobrske tekme lige narodov stopila Oliver Baumann (Hoffenheim) in Alexander Nübel (Stuttgart).

"Mislim, da nas ne skrbi položaj vratarja v reprezentanci. Imamo odlične vratarje. Tako je že leta. Mislim, da trenutno nimamo nobenih težav," je o tem še dejal Ter Stegen.