Za evropski naslov bodo igrale Španke in Belgijke

Prve finalistke košarkarskega evropskega prvenstva so nekoliko presenetljivo postale Španke. V polfinalu so po dramatični končnici s 65:64 premagale olimpijske podprvakinje Francozinje, ki so veljale za favoritinje. V finalu se bodo pomerile z branilkami lovorike Belgijkami, ki so bile v drugem polfinalu s 66:64 boljše od Italijank.

Francozinje so na tem prvenstvu igrale v nekoliko oslabljeni sestavi, a so vseeno kazale dobre predstave, zato so jih strokovnjaki v polfinalu imeli za favoritinje. To so predvsem po zaslugi odličnega skoka dokazovale vse do tretje četrtine, v kateri so imele še deset točk prednosti. A nato se je zgodil preobrat. Španke so že ob koncu tretje četrtine prišle v vodstvo, nato pa vodile tudi za pet točk. Prednost so sicer tudi zapravile, ekipi sta se še nekajkrat izmenjali v vodstvu, po vodstvu Špank 63:62 pa je Alba Torrens zadela dva prosta meta. Francozinje so v zadnjem napadu poskušale s trojko, jo zgrešile, 2,4 sekunde pred koncem pa so Španke storile pameten prekršek.

Romane Bernies je prvi prosti met zadela, drugega pa namerno zgrešila, Iliana Rupert je dobila skok, nad njo so Španke storile še eno osebno napako. Toda Rupert je 0,8 sekunde pred koncem zadela le en prosti met, tako da so se zmage veselile Španke, ki so imele tokrat povsem druge razpoložene igralke kot na četrtfinalnem obračunu. Awa Fam je dosegla 21 točk, Torrens pa 12, nerazpoložena je bila Rawuel Carrera, ki je Čehinjam ob sto odstotnem izvajanju prostih metov (19:19) nasula 31 točk, tokrat pa dosegla le štiri. So pa Španke spet dobro izvajale proste mete, v 14 poskusih so jih zadele 13.

Foto: Guliverimage

Za Belgijo so mnogi menili, da proti Italijankam ne bo imela težkega dela. A so se zmotili. Belgijke so imele res še na začetku zadnje četrtine 14 točk prednosti, toda tekmice so jih začele loviti in jih tudi ujele, potem ko branilke naslova šest minut in štiri sekunde sploh niso dosegle koša. Italijanke so tako povedle s 60:57, s 64:62 pa vodile tudi 28 sekund pred koncem tekme. Toda Antonia Delaere je 18 sekund pred koncem zadela met za tri točke, Constanza Verona pa je štiri sekunde pred koncem podoben met zgrešila.

Italijanke so solidno zaustavile najboljšo belgijsko igralko Emmo Messeman, dosegla je 15 točk, v statistiko pa vpisala 12 skokov, isto število točk je pri Belgijkah vknjižila tudi Julie Vanloo. Pri Italijankah sta bili z 11 točkami najučinkovitejši Cecilia Zandalasini in Martina Fassina.

Slovenska izbrana vrsta se je poslovila po skupinskem delu po porazih proti Litvi (71:77) in Italiji (66:77) ter zmagi proti Srbiji (84:69).

EuroBasket (Ž), polfinale:

Petek, 27. junij:

