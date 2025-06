Vrhunska zaščita pred točo, vetrom in požarom – strešna kritina Gerard

Neurja, močan veter, nalivi in toča, narava nam zna pokazati vso svojo moč in srditost. Toča je ena najnevarnejših in najbolj nepredvidljivih oblik vremenskih ujm, ki lahko v nekaj minutah povzroči ogromno škodo. Med najbolj izpostavljenimi deli doma je prav streha, ki predstavlja prvo obrambno linijo pred silami narave. In ko ta popusti, so posledice lahko katastrofalne.

Če ste pred odločitvijo o obnovi poškodovane strehe ali gradite novo hišo, zdaj ni čas za kompromise. Potrebujete rešitev, ki združuje odpornost, zanesljivost, estetsko vrednost in dolgo življenjsko dobo. Ena od redkih strešnih kritin, ki vse to združuje v eni rešitvi, je GERARD – kovinska streha, zasnovana za najhujše vremenske pogoje.

Streha, ki prenese tudi točo v velikosti jajca

Strešna kritina GERARD je plod več kot 65 let inovacij in nenehnega razvoja. Ključna prednost je v njeni sestavi: kovinski strešniki s kamnitim posipom, ki zagotavljajo izjemno odpornost in dolgo življenjsko dobo. Sistem GERARD je bil testiran v najzahtevnejših razmerah – od potresov in vetrov do ekstremnih temperatur – in iz teh testov vedno izstopa kot zmagovalec.

Strešniki GERARD brez poškodb prenesejo točo do premera 30 mm. Še več – tudi ob izjemno močni toči s premerom do 90 mm streha ohrani svojo zaščitno funkcijo. Morda nastane kozmetična poškodba, a streha ostane funkcionalno nepoškodovana in vaš dom zaščiten.

Foto: Gerard

Kaj še prinaša strešna kritina GERARD?

1. Izjemno nizka teža, visoka varnost

Strešniki GERARD so do sedemkrat lažji od klasičnih betonskih ali glinenih kritin. To pomeni:

manjše obremenitve za ostrešje,

možnost namestitve na starejše ali slabše ohranjene objekte,

boljša potresna varnost,

hitrejša in stroškovno ugodnejša montaža,

enostavnejša sanacija po neurjih.

2. Popolna zaščita pred točo

GERARD je sinonim za zanesljivost tudi v najbolj nepredvidljivih razmerah. Njegova trpežna struktura ščiti vaš dom pred poškodbami, ki bi jih sicer povzročila toča. To je mir, ki ga ne more ponuditi vsaka strešna kritina.

3. Odpornost na veter do 160 km/h

Vsak strešnik GERARD je pritrjen na osmih točkah, kar zagotavlja visoko stabilnost. Streha ostane čvrsta tudi ob orkanskih vetrovih, ki bi pri drugih materialih lahko povzročili dviganje ali celo odpih kritine.

4. Zaščita pred snegom in ledom

Kamniti posip na površini strešnikov poskrbi za boljši oprijem snega, kar preprečuje nenadne zdrse snežnih mas in s tem povezane poškodbe. Poleg tega streha brez težav prenese tudi težo debele snežne odeje.

5. Požarna varnost

Strešniki GERARD so izdelani iz nevnetljivega materiala. Kovinska osnova in protipožarni premaz zmanjšujeta možnost širjenja ognja. Čvrsta pritrditev na osmih točkah pa zmanjšuje tveganje za zrušitev strehe med požarom in vdor isker v objekt.

6. Tišje bivanje

Ena izmed pogostih skrbi pri kovinskih strehah je hrup. GERARD to težavo rešuje z inovativnim sistemom zvočne izolacije – kamniti posip in vezni elementi učinkovito ublažijo zvoke dežja in toče, kar zagotavlja udobno in mirno bivanje tudi med neurji.

Foto: Gerard

GERARD – streha, ki vas ne bo pustila na cedilu

Ko se odločate za streho, ne izbirate le med materiali in videzom. Izbirate zaščito svojega doma, mir v nevihti, dolgoročno brezskrbnost in investicijo, ki se bo obrestovala. Strešna kritina GERARD združuje vse ključne lastnosti sodobnega bivanja: varnost, odpornost, estetiko in energetsko učinkovitost.

GERARD je izbira tistih, ki ne sklepajo kompromisov pri kakovosti in želijo streho, ki bo služila več generacijam. Naj bo to nova gradnja ali obnova po toči – GERARD je dokazano zanesljiva izbira.

Foto: Gerard

Dodatna pomoč v težkih trenutkih – 20 % strešnikov podarijo!

Z zavedanjem, da lahko toča pusti za seboj ogromno škode in nepričakovanih stroškov, želijo lastnikom poškodovanih streh stopiti naproti – če je vaša obstoječa streha že utrpela poškodbe zaradi toče, vam GERARD podari kar 20 % strešnikov ob nakupu nove strešne kritine. To je njihov način, da vam olajšajo odločitev in pomagajo obnoviti vaš dom s trajno in zanesljivo rešitvijo, ki bo prihodnje nevihte prestala brez posledic.