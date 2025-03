Toča je vse pogostejši vremenski pojav tudi v naših krajih, ki lahko že v nekaj deset sekundah povzroči ogromno škode na objektih, še posebej na njihovih strešnih površinah. Močne nevihte s točo prinašajo ledena zrna različnih velikosti, ki pri padcu z veliko hitrostjo udarjajo ob strešno kritino. Posledice so lahko razpokani ali celo polomljeni strešniki, kar lahko vodi do vdorov vode ter posledično poškodbe ostrešja in notranjih prostorov. To pa lahko prepreči kakovostna strešna kritina Gerard, ki s svojo inovativno sestavo zagotavlja izjemno odpornost proti toči in drugim vremenskim vplivom.

Narava je lahko nepredvidljiva, včasih celo neusmiljena. Tudi v Sloveniji smo v zadnjih letih pogosto priča uničujočim neurjem s točo in drugim vremenskim ujmam, ki jih je izjemno težko napovedati, zato nas pogosto ujamejo nepripravljene.

Ker lahko zrna toče dosežejo velikost kokošjega jajca ali celo več, je ključnega pomena izbira strešne kritine, ki bo prenesla še tako ekstremne vremenske razmere. Vendar niso vse strešne kritine enako odporne proti toči. Katero torej izbrati? Medtem ko so opečnate, betonske in vlaknocementne kritine precej ranljive, so kovinski strešniki tisti, ki slovijo kot izjemno trpežna izbira. Preverili smo, zakaj.

Foto: Gerard

V času ekstremnih vremenskih razmer ničesar ne prepustite naključju

Jeklena strešna kritina GERARD se je v svoji več kot 60-letni tradiciji uveljavila kot vzdržljiva in odporna strešna kritina, ki uspešno kljubuje še tako zahtevnim vremenskim pogojem.

Odpornost strešne kritine GERARD na najhujše vremenske vplive je potrjena s številnimi testi, ki so pokazali njeno izjemno moč. Zrna toče do premera treh centimetrov na njej niso povzročila niti vdolbine, zrna do 3,5 centimetra pa so na strešni kritini GERARD naredila le manjše vdolbine. Še več – tudi pri izjemno veliki toči s premerom 90 milimetrov zrna toče ne bodo uničila jeklene osnove strešnikov GERARD.

Poleg odpornosti proti toči se strešna kritina GERARD ponaša z izjemno vzdržljivostjo in minimalnimi zahtevami po vzdrževanju. Zaradi posebnega načina pritrjevanja, vsak strešnik je namreč pritrjen vsaj osemkrat, brez težav prenese tudi orkanske vetrove.

Izjemni obstojnosti navkljub strešnike GERARD odlikuje tudi zelo nizka teža, saj so tudi do sedemkrat lažji od betonskih ali opečnih strešnikov. In kar je pri tem najboljše: lahke strešne kritine močno skrajšajo čas montaže, kar pomeni nižje stroške pri gradnji ali prenovi strehe.

Ključne prednosti strešne kritine GERARD

#1 Nizka teža in protipotresna varnost

Izjemno lahki strešniki GERARD bodo poleg nižjih stroškov za montažo omogočili tudi prihranke na osnovi nižjih stroškov zahtevane podkonstrukcije. Ker so bistveno lažji od tradicionalnih betonskih ali glinenih strešnikov, jih lahko namestite tudi na starejše ali oslabljene strešne konstrukcije brez potrebe po dodatni ojačitvi.

V podjetju GERARD prednosti kovinskih strešnikov pojasnjujejo tako: "Lahka streha je lahko močnejša od težke! Ker so naši strešniki kar sedemkrat lažji od običajnih, hkrati pa odporni proti ekstremnim vremenskim razmeram, zagotavljajo boljšo potresno varnost. Izkušnje kažejo, da so se v nekaterih potresih težke strehe porušile, medtem ko so strehe GERARD ostale skoraj nepoškodovane. Zaradi njihove povezane strukture tvorijo močan in varen strešni sistem."

#2 Odpornost proti vetru in neurjem

S pogostejšimi in močnejšimi vetrovnimi ujmami postaja izbira odporne strehe ključnega pomena. Kritina GERARD je zasnovana tako, da vzdrži tudi orkanske vetrove s hitrostjo do 160 kilometrov na uro.

Edinstven horizontalni način pritrjevanja kovinskih strešnikov GERARD zagotavlja izjemno stabilnost – vsaka plošča je pritrjena na osmih točkah z močnimi sponami ali žeblji, kar preprečuje dviganje in odnašanje strehe v močnem vetru. V nasprotju s klasičnimi vertikalnimi sistemi, ki so dovzetnejši za vetrovno striženje, GERARD ostaja na mestu tudi v najhujših razmerah.

#3 Odpornost proti snegu in ledu

Posebna tekstura strešnikov GERARD z grobim posipom iz naravnega kamna preprečuje nenaden zdrs snega s strehe, kar zmanjšuje nevarnost poškodb ali nesreč.

Poleg tega so strešniki zasnovani tako, da brez težav prenesejo tudi večje obremenitve snega, njihova površina pa ostane nepoškodovana kljub dolgotrajni izpostavljenosti snegu in ledu.

#4 Odpornost proti požaru

Teža strehe lahko med požarom pomeni dodatno tveganje za zrušitev hiše – pri GERARDU tega tveganja ni. Njihova strešna kritina iz stisnjene kovine zagotavlja visoko požarno varnost, saj je izdelana iz nevnetljivega jekla s posebnim premazom, ki preprečuje širjenje ognja.

Vsak strešnik je čvrsto pritrjen na osmih točkah, kar zmanjša možnost, da bi se streha vdrla in povzročila dodatno škodo. Kritine GERARD so uspešno prestale stroge mednarodne požarne preizkuse in dokazano zagotavljajo večjo varnost vašega doma.

#5 Zmanjšanje hrupa

Kovinske strehe so pogosto povezane s hrupom, vendar pri GERARDU to ne drži. Zahvaljujoč strukturi, kamnitem posipu in posebnemu povezovalnemu sistemu, ki zmanjšujejo prenos zvoka, njihovi kovinski strešniki zagotavljajo občutno nižjo raven hrupa.

Rezultat? Mirnejše bivalno okolje in prijeten spanec tudi ob močnem dežju ali toči.

#6 Odpornost proti toči

Podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in močnejše nevihte s točo, vendar to ne bo težava za strešnike GERARD. Njihova kovinska kritina brez težav prenese udarce toče do velikosti 30 milimetrov, tudi ob izjemnih primerih s točo premera do 90 milimetrov ostaja struktura nepredrta in vaš dom varno zaščiten.

Foto: Gerard