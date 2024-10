Klavrno in skromno, Slovencem grozi katastrofa

Če bi se ligaški del lige prvakov končal zdaj, bi brez evropske pomladi ostali prav vsi slovenski udeleženci lige prvakov. Veliko presenečenje predstavlja zlasti podatek, da med najboljšimi 24 klubi nista niti Oblakov Atletico oziroma Šeškov in Kamplov Leipzig. Vsi klubi, za katere v ligi prvakov nastopajo Slovenci, so odigrali 15 tekem. Izgubili so jih kar 14 …

Ko se je Evropska nogometna zveza (Uefa) odločila za nov tekmovalni format, je uvedla ogromno spremembo. Skupinski del je nasledil ligaški del, v katerem je lestvica enotna, na njej pa je vseh 36 udeležencev. Osem najboljših si bo zagotovilo neposredno uvrstitev v osmino finala, tisti, ki bodo na lestvici uvrščeni med 9. in 24. mestom, si bodo preboj med 16 najboljših skušali zagotoviti na začetku prihodnjega leta v play-offu za osmino finala, najslabših ducat klubov pa bo po osmih krogih sklenilo evropsko sezono.

Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta z Leipzigom nanizala tri poraze v ligi prvakov. Rdeči biki so dosegli tri zadetke, prav vse mladi slovenski napadalec, a so še vedno brez točk. Foto: Guliverimage

Če bi se liga prvakov končala zdaj, bi brez evropske pomladi ostali vsi slovenski udeleženci lige prvakov. Med njimi tudi Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je trenutno šele na 27. mestu, pa tudi RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla (31.). To je veliko presenečenje, saj sta kluba iz Španije in Nemčije v zadnjih letih večkrat dokazala, zakaj sodita med evropsko elito, v svojih vrstah pa imata ogromno število mednarodno dokazanih asov.

Lestvica:

Oblaka zmotila sporna 11-metrovka

Atletico je v sredo nepričakovano pokleknil na domačem stadionu proti Lillu (1:3). Jan Oblak je tako na zadnjih dveh tekmah lige prvakov prejel kar sedem zadetkov, na tekmi z lanskoletnimi evropskimi znanci Olimpije pa se je čudil zlasti sodniški odločitvi o kazenskem udarcu za Lille. Takrat je bil rezultat še 1:1.

Jonathan David je z bele točke premagal Jana Oblaka in Lille v Madridu proti Atleticu popeljal v vodstvo z 2:1. Foto: Reuters Simeonejeva četa je sicer odlično vstopila v dvoboj, hitro povedla z 1:0, si priigrala veliko priložnosti, a je sledil preobrat. Izenačil je Edon Zhegrova. Oblak je imel smolo, saj se je žoga po strelu rezervista Lilla odbila od njegovih soigralcev in spremenila smer, nato pa je dvakrat zadel Kanadčan Jonathan David. Prvič s sporno dosojene 11-metrovke. "Trikrat so udarili proti našim vratom, trikrat zadeli, mi pa smo dosegli le en gol. Rezultat deluje grdo, a če bi zadeli večkrat, bi bilo drugače. Zdaj bomo morali začeti zmagovati. To smo resda že dejali po porazu v Lizboni, a nato izgubili doma z Lillom. Moramo dvigniti glave in začeti zmagovati," je dejal 31-letni Slovenec, ki je v tej evropski sezoni osvojil le tri točke.

Na 15 tekmah izgubili kar 14-krat

Za zdaj kaže v ligi prvakov slabo tudi graškemu Sturmu Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića (32.), beograjski Crveni zvezdi Timija Maxa Elšnika in Vanje Drkušića (33.) ter Slovanu iz Bratislave Kenana Bajrića, ki je po treh visokih porazih z najslabšo razliko v zadetkih 1:11 izmed vseh na zadnjem mestu.

Tomi Horvat je v torek v Celovcu izgubil proti Sportingu. Foto: Guliverimage

Slovenski nogometaši tako v tej sezoni nimajo veliko razlogov za zadovoljstvo v ligi prvakov. Izkupiček njihovih klubov je po treh krogih ligaškega dela klavrn. Na 15 tekmah so izkusili le eno zmago (Atletico proti Leipzigu), na preostalih pa potegnili krajšo in doživeli kar 14 porazov.

Rezultatski izplen Atletica bi se lahko do konca ligaškega dela bistveno izboljšal, saj bo imel poleg PSG in Bayerja opravka tudi z nekaterimi klubi, proti katerim bo absolutni favorit (Sparta, Salzburg in Slovan). Podobno velja za Leipzig, ki ga čakajo tudi spopadi s Celticom in Sturmom, v Nemčijo pa prihaja Sporting. Dovolj bo torej priložnosti, da osvojijo potrebno število točk za nadaljevanje evropske sezone.

Timi Max Elšnik je na zadnji tekmi s Crveno zvezdo v gosteh pri Monacu izgubil z 1:5. Foto: Guliverimage

Preostali "slovenski" udeleženci lige prvakov si bodo ob tako skromnem vstopu v sezono veliko težje priigrali uvrstitev med najboljših 24. Crveno zvezdo v nadaljevanju lige prvakov denimo čakajo spopadi z Barcelono, Stuttgartom, Milanom …, graški Sturm se bo nameril na Borussio, Girono, Lille itd., Slovan pa bo imel še največjo priložnost za osvojitev točk, saj bo v naslednjem krogu pričakal zagrebški Dinamo, ki pa je svojo moč pokazal v sredo, ko je v Salzburgu premagal rdeče bike z 2:0.