Benjamin Šeško tega ni pričakoval niti v nočnih morah

RB Leipzig je največje razočaranje letošnje lige prvakov. Po Atleticu (1:2), Juventusu (2:3) in Liverpoolu (0:1) je potegnil krajšo tudi proti Celticu (1:3). Čeprav je še tretjič v tej sezoni povedel, je sledil preobrat tekmeca. Benjamin Šeško, Kevin Kampl in druščina so se tako znašli v godlji, saj se bodo morali za uresničitev osnovnega cilja, uvrstitve med najboljših 24, močno podvizati in začeti pospešeno osvajati točke. Kaj je šlo narobe na Škotskem? O tem je spregovoril tudi nekdanji slovenski reprezentant.

Zmaga Celtica je v dobro voljo spravila tudi vnetega navijača škotskega velikana, slovitega pevca Roda Stewarta. Foto: Reuters Med najslabšimi klubi v ligi prvakov, ki so še vedno brez točk in nizajo poraze, po moči in še čem izstopa RB Leipzig. Je eden najboljših nemških klubov, poln kakovostnih in obetavnih imen, ki predstavljajo določen ugled in vrednost v svetu, a je še vedno brez točk. Na začetku sezone tudi ni imel lahkega dela, žreb mu je namenil zelo zahtevne tekmece iz Španije, Italije in Anglije, a je glede na visoke cilje, zaradi katerih se je Benjamin Šeško kljub konkretnim ponudbam nekaterih evropskih velikanov odločil za nadaljevanje kariere na Saškem, vseeno pričakoval bistveno več.

V prejšnji sezoni ni manjkalo veliko, pa bi Leipzig izločil poznejšega prvaka Reala. V tej sezoni mu gre odlično v nemški bundesligi, kjer se je zasidral pod vrhom, dober vtis, ki lahko skrbi tudi slovenske ljubitelje nogometa, pa kvari katastrofalen izkupiček v Evropi.

Kampl: To nas je potolklo

Rdeči biki so pred dvobojem v Glasgowu opozarjali, da si na tem gostovanju, če želijo popraviti uvrstitev na razpredelnici ligaškega dela lige prvakov, ne smejo privoščiti novega spodrsljaja. A so si ga.

Kevin Kampl objokuje zapravljeno priložnost. Leipzig je tudi z njegovo pomočjo povedel z 1:0, si priigral še priložnost za povišanje prednosti, nato pa močno popustil. Foto: Guliverimage

Začelo se je podobno kot proti Atleticu in Juventusu. Leizpig je zaigral zelo spodobno, konkretno in dobro igro kronal z vodstvom. Nato pa je sledil preobrat tekmeca, vzorec, ki se v tej sezoni ponavlja in spravlja v obup tako navijače kot tudi strokovno vodstvo Leipziga.

Christoph Baumgartner je sredi prvega polčasa popeljal Leipzig v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters Škotski prvak je izenačil, nato pa izkoristil številne napake rdečih bikov in na veselje fanatičnih navijačev na Celtic Parku zmagal s 3:1. "Najprej smo potrebovali pet minut, da smo se privadili na vzdušje na stadionu, nato pa smo imeli vse pod nadzorom do 35. minute," je Kevin Kampl, ki je sodeloval pri prvem zadetku, saj je v kazenski prostor poslal predložek iz kota, po katerem je Avstrijec Christoph Baumgartner Leipzig popeljal v vodstvo z 1:0, spregovoril o delu srečanja, ki je lahko zadovoljil privržence gostov.

"Povedli smo in imeli priložnost, da prednost še podvojimo, nato pa prejeli dvojni udarec. To nas je potolklo. Če bi povedli z 2:0, bi povsem utišali stadion, tako pa je na tribunah znova zavladalo noro vzdušje. V drugem polčasu smo skušali izenačiti, a je imel Celtic odgovore na vse naše poskuse. Vedno smo bili za korak prepočasni. Moramo biti iskreni in priznati, da ta poraz zelo boli. To je bil zelo grenak poraz," je po poročanju Leipziger Volkszeitunga dejal 34-letni Slovenec, ki je z Leipzigom v ligi prvakov vajen napredovanja v izločilni del, v tej sezoni pa bi lahko, če se dan pozna po jutru, doživel polom.

V Leipzigu se je oglasil alarm

Benjamin Šeško znova ni premagal starega znanca Kasperja Schmeichla. Foto: Reuters "Zasluženo smo izgubili. Še vedno smo brez točk v ligi prvakov, kar je veliko razočaranje. Imeli smo povsem drugačne ambicije. A v igri je še dvanajst točk (Leipzig bo v ligaškem delu odigral še štiri tekme, op. p.). Moramo zmagati vsaj na treh tekmah, tekmovanja nikakor nočemo končati z ničlo. Predstava v Glasgowu enostavno ni bila dovolj dobra za kaj več," je dejal športni direktor Marcel Schäfer, ki se zaveda, da se igralcem Leipziga ob podobnih neuspehih v Evropi ne dviguje tržna vrednost.

To velja tudi za Benjamina Šeška, ki je evropsko sezono odprl izjemno, v uvodnih dveh krogih dosegel kar tri zadetke, nato pa se ustavil. V zadnjem obdobju doživlja krizo, število zapravljenih zrelih priložnosti je veliko večje od tistega v preteklosti. Mlademu Slovencu se je priložnost, da bi zatresel mrežo, ponudila tudi v Glasgowu, a je danski vratar Kasper Schmeichel, ki je na dan tekme ravno dopolnil 38 let, ustavil njegov strel z razdalje. Schmeichel, tudi prvi čuvaj mreže danske izbrane vrste, v zadnjih letih, ko se je s Šeškom pomeril kar štirikrat, ostaja nerešljiva uganka za Šeška.

Švedski napadalec Sportinga Viktor Gyökeres je v tej evropski sezoni dosegel več zadetkov kot nogometaši Leipziga skupaj. V ligi prvakov se bo do konca ligaškega dela pomeril tudi z rdečimi biki. Foto: Reuters

Slovenski napadalec je bil večji del srečanja neopazen, za nastop pa si ni prislužil najvišjih ocen. Za Šeška se po poročanju Bilda zanima tudi nemški velikan Bayern München, znova pa se omenja v govoricah, da bi se lahko ponovno znašel na seznamu želja Manchester Uniteda, kjer mnogi pričakujejo vročega 26-letnega Šveda madžarskih korenin Viktorja Gyökeresa (Sporting Lizbona), ki je v torek proti Manchester Cityju dosegel hat-trick in je trenutno najboljši strelec lige prvakov. Dosegel je pet zadetkov, več kot nogometaši Leipziga skupaj na vseh tekmah.

"Moramo se pogledati v ogledalo"

"Na zadnjih dveh tekmah (v soboto je Leipzig izgubil v Dortmundu z 1:2, op. p.) nam je precej manjkalo. Glede tega moramo biti popolnoma iskreni. Moramo se pogledati v ogledalo in vprašati, ali je to sploh dovolj. Zelo težko bo zmagovati na tej ravni," je Christoph Baumgartner, poleg Šeška edini strelec v tej sezoni za Leipzig v ligi prvakov, dal vedeti, da bodo morali rdeči biki prikazati bistveno več. Priznati pa bodo morali tudi, da prihaja do izraza odsotnost nekaterih pomembnih igralcev, zlasti Xavija Simonsa, pa tudi Castella Lukebe, Davida Rauma in Xaverja Schlagerja.

Nicolas-Gerrit Kühn je z dvema zadetkoma v zadnjih desetih minutah prvega polčasa poskrbel za preobrat in dvignil na noge Celtic Park. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je bil prvi junak srečanja Nemec, a ta ni branil barve gostov, ampak gostiteljev. Celtic je do preobrata in zmage s 3:1 popeljal 24-letni Nemec Nicolas-Gerrit Kühn, sicer nekdanji up RB Leipziga, ki ga je zapustil pri 18 letih in se odpravil k Ajaxu, kjer pa ni nikoli pustil večjega pečata. "To je nekaj neverjetnega. Že pred tekmo sem rekel, da je s pomočjo takšnih navijačev v ligi prvakov mogoče vse. Razen dvoboja z Borussio (1:7 v Dortmundu, op. p.) smo se v ligi prvakov dobro odrezali. Na tem želimo graditi tudi v nadaljevanju. Dobro smo igrali," je dejal Kühn, ki je še lani nosil dres dunajskega Rapida, nato pa prejel ponudbo iz Glasgowa, ohranil ljubezen do zeleno-belega dresa in postal eden izmed junakov Celtica v ligi prvakov.

Najprej na San Siro, za konec še v Celovec

Leipzig čaka goreče nadaljevanje lige prvakov. Pred njim je še kopica zahtevnih izpitov. Mudil se bo še pri Interju na San Siru, doma pričakal neugodno Aston Villo, poleg Liverpoola edinega udeleženca lige prvakov s stoodstotnim izkupičkom, ter Sporting iz Lizbone, ki je v torek nadigral Manchester City kar s 4:1. Šele v zadnjem krogu ga čaka vsaj na papirju nekoliko lažji izziv. Zaigral bo v neposredni bližini Slovenije, ko se bo pomeril z avstrijskim prvakom Sturmom.

Benjamin Šeško bo v zadnjem krogu ligaškega dela z Leipzigom gostoval na stadionu, ki se ga dobro spomni še iz obdobja, ko je igral za Salzburg. Proti Sturmu se bo namreč pomeril v Celovcu. Foto: Guliverimage

Če do takrat ne bo osvajal točk, se mu lahko celo ponesreči osnovni cilj, preboj med 24 najboljših v ligi prvakov, kar bi bil velik udarec za tako ambiciozen klub, kot je Leipzig. To pa je vse kaj drugega, kar je pričakoval Šeško, ko se je pred Eurom 2024 odločil, da bo kariero nadaljeval pri rdečih bikih.

Lestvica: