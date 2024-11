Barcelona napolnila tudi Zvezdino mrežo, Oblak rešil slovensko čast

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Sreda, 6. november:

Prvi poraz Aston Ville

Aston Villa je prvič izgubila. Foto: Reuters Himna lige prvakov je v sredo zvečer najprej odmevala v Belgiji in Nemčiji. Angleška Aston Villa je na gostovanju pri belgijskem Club Brugge doživela prvi poraz. Pod vodstvom izkušenega Španca Unaija Emeryja, specialista za evropska tekmovanja, je tekmovanja začela imenitno, trikrat je zmagala in imela gol razliko 6:0. Zdaj pa je le dobila prvi gol, sicer z 11 metrov (igranje z roko). Za minimalno zmago belgijske ekipe je zadel Hans Vanaken. V Gelsenkirchnu, kjer igra domače tekme ukrajinski brezdomec Šahtar Doneck, je ta prišel do prve zmage, z 2:1 je premagal švicarski Young Boys.

Oblak hitro dobil gol, Atletico še hitreje izenačil

Nahuel Molina je zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters Za enega od derbijev sta poskrbela PSG in Atletico Madrid. Bogati francoski klub, ki se je že večkrat v govoricah omenjal kot snubec Jana Oblaka, je imel prednost domačega igrišča. Atleti, ki imajo precej težav s poškodbami, so izgubili zadnji dve evropski tekmi, Škofjeločan pa je moral pri tem po žogo v mrežo kar sedemkrat. In tudi tokrat je moral slovenski reprezentančni vratar hitro po žogo v svojo mrežo. Po hudi napaki v obrambi ga je v 14. minuti premagal Warren Zaire-Emery. Samo štiri minute pozneje so gostje prišli do izenačenja. Zadel je Nahuel Molina. Se je pa oglasila VAR soba. A glavni sodnik Szymon Marciniak je po ogledu posnetka, da ni bilo igre z roko in na semaforju se je izpisalo 1:1.

PSG je imel v drugem polčasu več od igre, več je poskušal s streli, a niti Ousmane Dembele niti Bradley Barcola nista mogla premagati Oblaka. Kdor ne da, dobi in tako je do svoje druge zmage prišel Atletico. V sodnikovem dodatku je za končni izid 2:1 zadel Angel Correa. Veliko dela je z lepo podajo opravil Antoine Griezmann.

Jan Oblak je na začetku tekme sicer dobil gol, nato pa se izkazal s številnimi obrambami. Foto: Reuters

Elšnik zadel v četrti minuti, a ...

Timi Max Elšnik Foto: Guliverimage Stadion Rajka Mitića, priljubljena "Marakana", je pokal po šivih. Crvena zvezda je dočakala eno najbolj razigranih ekip v Evropi. Barcelona je zelo samozavestna. Na El Clasicu je pod taktirko Hansija Flicka ponižala Real Madrid (4:0), pred tem v ligi prvakov pomendrala Bayern (4:1), pred nekaj dnevi pa brez težav v mestnem derbiju odpravila še Espanyol (3:1). Slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić sta v ponedeljek spremljala zmago košarkarjev Crvene zvezde nad Cedevito Olimpijo v ligi ABA. Elšnik je tekmo z Barcelono začel v prvi enajsterici, Drkušić, ki je odpravil zdravstvene težave, pa je priložnost čakal na klopi za rezervne igralce.

Robert Lewandowski je zabil dva gola. Foto: Reuters In prav Elšnik je bil prvi, ki je zatresel mrežo. A gol ni veljal, saj je bil v prepovedanem položaju. Devet minut pozneje je Barcelona postavila stvari na svoje mesto. Prosti strel je izvedel Raphinha, zadel pa Iñigo Martinez. Čeprav je imela sredi prvega polčasa Barcelona kar 77-odstotkov igralnega časa žogo v svoji posesti, pa je iz protinapada Zvezda prišla do izenačenja. Zadel je Silas. Še pred koncem polčasa je Barcelona znova povedla. Raphinha je streljal z velike razdalje, zadel vratnico, žoga pa se je odbila neposredno na nogo Robertu Lewandowskemu, ki je odbitek pospravil v mrežo. Konec upanja za beograjsko ekipo je bilo v 55. minuti, ko sta v razmaku dobrih dveh minut po dveh podajah Julesa Kundeja zadela Raphinha in še drugič Lewandowski. Strela sta bila enostavno predobra za vratarja Branka Ilića. Ob izidu 4:1 so nato vsi samo še čakali konec tekme. Pa smo vseeno videli še dva gola. Po še tretji podaji Kundeja je za goste zabil rezervist Fermin Lopez, za domače pa Milson (2:5).

Pred tekmo drzna napoved 17-letnega Srba

Andrija Maksimović Foto: Guliverimage Pred srečanjem je odmevala napoved samozavestnega 17-letnega Srba Andrije Maksimovića. Dragulj Crvene zvezde, ki je postavil nov rekord in postal najmlajši nogometaš rdeče-belih v ligi prvakov (17 let, tri mesece, 26 dni), bo v kratkem debitiral tudi za člansko reprezentanco, saj se je znašel na seznamu Dragana Stojkovića za tekmi lige narodov. Maksimović je zvezni igralec, ki izstopa po atraktivnosti in bogatem tehničnem znanju, srbski mediji pa so ga oklicali za čudežnega dečka in zvezdinega Messija.

"Sem Andrija Maksimović, ne pa Messi. Bi pa rad igral kot Messi. Je moj vzornik, spremljam vse njegove tekme. Lamine Yamal? Lani smo se pomerili na evropskem prvenstvu, je izvrsten igralec. Želim pokazati, da sem boljši igralec od njega," se je dotaknil Yamala, enega junakov letošnjega Eura 2024 v Nemčiji, s katerim se je pomeril že lani na Euru do 17 let.

Najboljši strelci lige prvakov: 5 – Gyökeres (Sporting), Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona), Raphinha (Barcelona)

4 – David (Lille), Vinicius Junior (Real)

3 – Adeyemi (Borussia), Akturkoglu (Benfica), Diaz (Liverpool), Foden (Manchester City), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Haaland (Man City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Milambo (Feyenoord), Reindjers (AC Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Vlahović (Juventus), Wirtz (Bayer)

Liga prvakov, ligaški del (4. krog):

Torek, 5. november:

Sreda, 6. november:

Lestvica: