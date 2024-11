Nemški nogometni klub Bayern München je sporočil žalostno vest. Sredino zmago v ligi prvakov proti Benfici je zasenčila smrt navijača, ki je umrl med nujno vožnjo s stadiona Allianz Arena v bolnišnico.

"Približno uro po zadnjem žvižgu smo prejeli žalostno novico, da je navijač umrl na poti v bolnišnico. FC Bayern žaluje z navijačevimi sorodniki," so pri bavarskem velikanu zgodaj zjutraj zapisali na družbenem omrežju X.

FC Bayern in mourning: Death overshadows 1-0 win against Benfica.



In the Champions League league phase match against Benfica, FC Bayern’s 1-0 victory was overshadowed by a sad event. A medical emergency in the stands of the Allianz Arena cast a shadow over the game right from… pic.twitter.com/HUdKE3Yf24