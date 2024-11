Elšnik se je pošalil: Barceloni smo jih dali več kot Real

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je uresničil sanje. V ligi prvakov je na polni "Marakani" zaigral proti Barceloni, klubu, ki ga že dolgo obožuje, in izkusil moč katalonskega velikana. Srbski prvak je izgubil z 2:5, v ligi prvakov pa je še vedno brez točk in zaseda predzadnje mesto. Dogajanje v sredo pa bi bilo povsem drugačno, če bi v četrti minuti obveljal zadetek Slovenca v rdeče-belem. Žal pa se je Elšnik, ki je bil po srečanju poln vtisov, znašel v nedovoljenem položaju …

Serijski srbski nogometni prvak Crvena zvezda je po Benfici, Interju in Monacu naletel na še eno previsoko oviro v ligi prvakov. Barcelona, ki v zadnjem obdobju navdušuje nogometni svet, saj je med drugim nadigrala tudi madridski Real (4:1) in Bayern iz Münchna (4:0), je na gostovanju v Beogradu dokazala, kako je v tem trenutku vsaj za razred, če ne še več, pred srbskim moštvom, ki med evropsko elito še vedno čaka na prve točke.

Robert Lewandowski je mrežo Crvene zvezde zatresel dvakrat. Foto: Reuters

V sredo je proti Kataloncem od prve minute izmed slovenskega dvojca nastopil Timi Max Elšnik, Vanja Drkušić pa je ostal na klopi. Kmalu po začetku srečanja je v beograjskem kotlu završalo od navdušenja, saj se je mreža Barcelone zatresla že v 4. minuti. V polno je zadel nihče drug kot nekdanji kapetan Olimpije, a njegovo veselje ni trajalo dolgo. Zadetek je bil zaradi nedovoljenega položaja, to je potrdil tudi posnetek, upravičeno razveljavljen.

"Če bi obveljal, bi gledali povsem drugo tekmo. Morda je bil to za Barcelono neke vrste alarm. Vedeli smo, da bo njihova obrambna vrsta stala tako visoko. Moral bi steči nekoliko pozneje," je po srečanju, na katerem so Beograjčani prejeli kar pet zadetkov, povedal gostobesedni Slovenec.

Dvoboj se je začel z minuto molka v spomin na žrtve nedavnih poplav v Španiji. Foto: Reuters

O tem je sanjaril kot otrok

Elšnik že dolgo obožuje Barcelono. Foto: Reuters "Prvi polčas smo odigrali zelo dobro, a nas je zadetek za 1:2, ki je padel v zadnjih petih minutah, presenetil. Vemo, kaj je Barcelona. To je ena najboljših ekip v Evropi in na svetu. Ima fantastične igralce, a smo se jim deset minut v nadaljevanju drugega polčasa zelo dobro zoperstavili. Nismo se predali, želeli smo doseči čim več zadetkov," je po poročanju srbskega Sportala dejal Elšnik in opozoril na veliko razliko med ekipama.

Barcelono nosi v srcu, zato je v sredo še toliko bolj užival na spektaklu v Beogradu. "Lepo je, ko zaigraš proti najboljšim ekipam. O tem sanjariš kot otrok, ko začneš trenirati nogomet. Obožujem Barcelono. To je moj najljubši klub. Tekma je bila lepa, rezultatsko pa je nismo dobro odnesli. Barcelona je bila boljša, ima veliko dobrih in mladih igralcev, mi pa smo se upirali, kolikor smo lahko. Dali smo ji več zadetkov kot Real Madrid, a smo jih tudi prejeli preveč," je v šali potegnil vzporednico z zadnjim el clasicom, na katerem je Barcelona v Madridu potolkla Real in zmagala kar s 4:0.

Prihodnji teden ga čakajo že reprezentančne obveznosti v Sloveniji in Avstriji. Foto: Guliverimage

Elšnik bo tako s Crveno zvezdo naslednjo priložnost za prve točke v ligi prvakov lovil 27. novembra, ko bo na stadionu Rajka Mitića gostoval nemški Stuttgart, pred tem pa ga čaka še reprezentančna akcija, dvoboja lige narodov proti Norveški in Avstriji. Podobno velja tudi za njegovega soigralca Drkušića.