Gostovanja slovenskih klubov v Španiji: Atletico Madrid : Maribor 6:1 (1992 – pokal pokalnih zmagovalcev)

Espanyol : Olimpija 2:0 (2000 – pokal Uefa)

Villarreal : Maribor 1:2 (2006 – pokal Intertoto)

Sevilla : Maribor 2:1 (2014 – liga Europa)

Sevilla : Maribor 3:0 (2017 – liga prvakov)

Betis - Celje ? (2024 - konferenčna liga) Skupni izkupiček slovenskih klubov: 5 tekem – 1 zmaga – 0 remijev – 4 porazi, razlika v zadetkih 4:14

Šestica v Madridu, nato potop v Barceloni

Mariborčani so leta 1992 na stadionu Vicente Calderon proti Atleticu izgubili s teniškim rezultatom. Foto: Reuters Zvečer bodo nogometaši Celja skušali v gosteh presenetiti Betis. To bo šesti špansko-slovenski spopad v Evropi. Začelo se je pred 32 leti, ko je Maribor gostoval pri slovitem Atleticu. Na kultnem stadionu Vicente Calderon, ki ga je nasledil moderen in udoben Oblakov dom Metropolitano, so bile vijolice od španskega velikana slabše za vsaj nekaj razredov. Atletico je na povratni tekmi prvega kroga pokala pokalnih zmagovalcev zmagal s teniškim rezultatom 6:1, Mariborčanom pa se je poznalo, da so takrat orali ledino na evropskih zelenicah. V kvalifikacijah so še preskočili malteško oviro Hamrun Spartans, proti Atleticu pa izpadli s skupnim rezultatom 1:9.

Osem let pozneje je bila razlika med klubi iz Španije in Slovenije, če izvzamemo španske velikane, kot sta Real Madrid in Barcelona, že manjša. Olimpija se je dobro kosala z Espanyolom. Najprej je za Bežigradom zmagala z 2:1, nato pa v Kataloniji, kjer je dvoboj zaznamoval deževni potop, tako da so bile igralne razmere na meji regularnosti, izgubila z 0:2.

V tretje gre rado: Pušnikova četa šokirala velikana

Povratna tekma med Mariborom in Villarrealom se je pred 18 leti končala brez zmagovalca (1:1), sledilo je nepozabno veselje Pušnikovih varovancev. Foto: Stanko Gruden, STA V življenju pogosto obvelja rek, da gre v tretje rado. Tako je bilo tudi v primeru gostovanj slovenskih ekip v Španiji. Leto 2006 je ponudilo nepozabno pravljico vijolic v pokalu Intertoto. Maribor je priredil čudež proti Villarrealu. Ta je močno podcenjeval slovenskega predstavnika, Pušnikova pomlajena četa pa se ni ustrašila velikih imen in v gosteh na Madrigalu senzacionalno premagala zvezdniško zasedbo rumene podmornice (2:1).

Ta je le nekaj mesecev pred tem igrala polfinale lige prvakov in nesrečno izpadla proti Arsenalu. Zanimivo je, da je bil takratni trener Villarreala Čilenec Manuel Pellegrini, ki bo ravno danes vodil Betis proti Celjanom. Današnji špansko-slovenski dvoboj bo v Sevilli, kjer je Maribor v bogati klubski zgodovini gostoval že dvakrat.

Sloviti čilski strateg Manuel Pellegrini je leta 2006 doživel neuspeh proti slovenskemu klubu. Danes bo vodil Betis proti Celjanom. Foto: Reuters

Vselej je bil na delu na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan, kjer se je kosal s Sevillo. Najprej leta 2014 v ligi Europa. To je bil zgodovinski obračun, prvo in do danes edino gostovanje slovenskega kluba v izločilnem delu evropskega tekmovanja. Maribor je namučil španskega favorita, ki je pozneje na krilih Ivana Rakitića in Kevina Gameira osvojil evropsko ligo.

Francoz Wissam Ben Yedder je pred sedmimi leti mrežo Maribora na tekmi lige prvakov v Sevilli zatresel kar trikrat. Foto: Reuters

Leta 2017 sta se tekmeca znova srečala, tokrat v skupinskem delu lige prvakov. Sevilla je takrat Mariboru povzročala bistveno več preglavic in po zaslugi trikratnega strelca Francoza Wissama Ben Yedderja Milaničevo četo odpravila s prepričljivih 3:0. To je bilo tudi zadnje gostovanje slovenskega kluba v Španiji.

Mladi Brazilec vreden dvakrat več od moštva Celja

Celjani so v zadnjem evropskem nastopu Istanbul BB odpravili s kar 5:1. Foto: Jure Banfi Sedem let pozneje bo v istem mestu v srcu Andaluzije, a na drugem stadionu (Benito Villamarin), gostovalo Celje. Grofje bodo tako postali tretji slovenski klub, ki je imel v Evropi opravka s španskimi klubi. Podobno kot na nedeljskem derbiju 1. SNL (Olimpija) se bodo izbranci Alberta Riere merili s tekmecem v zeleno-belih dresih.

Betis je absolutni favorit, to potrjujejo tudi stavnice. A Celjani se ne bodo kar tako predali, ampak skušali podobno kot Mariborčani leta 2006 presenetiti klub, ki se ponaša z bistveno večjim proračunom in tako dobrimi igralci, da njihova skupna tržna vrednost znaša skoraj 200 milijonov evrov.

Betis spada v širši krog največjih kandidatov za osvojitev konferenčne lige. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik Vitor Roque, 19-letni Brazilec, ki ga je Betisu posodila Barcelona, je vreden 30 milijonov evrov. Kar dvakrat več od celotnega moštva Celja.

Celjane lahko vseeno tolaži dejstvo, da je nogomet že večkrat dokazal, da ni vse v denarju in da se dogajajo tudi presenečenja. O tem lahko veliko povejo zlasti vijolice, ki so pred 18 leti šokirale Villarreal. Današnji spopad v Sevilli se bo začel ob 21. uri.