Maribor prizadejal Špancem zgodovinsko sramoto

Nogometaši Maribora so jo v Evropi večkrat zagodli favoritom. Na njihovem seznamu bogatih "žrtev", polnih zvezdniških imen, izstopa tudi Villarreal. Rumena podmornica je pred 15 leti doživela šok, od katerega si je težko opomogla. Ostala je brez načrtovanih milijonov evrov, takrat finančno povsem obubožane vijolice pa so priredile senzacijo, ki je v mestu ob Dravi obudila pravljične prizore iz ''svetega'' leta 1999. O nepozabnem podvigu Maribora smo obujali spomine s takratnim trenerjem Marijanom Pušnikom.

Kdor spremlja nogomet, zagotovo pozna in spoštuje Villarreal. V Španiji se ne more primerjati s takšnimi velikani, kot so Real Madrid, Barcelona ali pa Atletico. Velika trojica predstavlja razred zase, tako po kapitalu, zgodovini, tradiciji, navijaški množici, stadionu in še čem. Vseeno pa rumena podmornica, čeprav prihaja iz mesta z le 50 tisoč prebivalci, že dalj časa spada med močnejše in cenjene klube la lige. V tem tisočletju je našla stik s špansko elito, pred 13 leti postala celo španski podprvak, kar je njen najboljši dosežek, presežki v Evropi pa so še utrdili njen ugled.

Navijači Villarreala komaj čakajo 26. maj, ko se bodo njihovi ljubljenci v Gdansku proti Manchester Unitedu potegovali za prvo lovoriko. Foto: Reuters

Villarreal, v dobesednem prevodu kraljevo mesto, resda še ni osvojil lovorike, če se odšteje pokal Intertoto (najboljši 2003 in 2004), se je pa že večkrat prebil do polfinala. Trikrat v ligi Europa (2004, 2011 in 2016), enkrat pa celo v ligi prvakov (2006). Letos je storil še korak naprej. Lahko bi uresničil sanje kluba, ki bo leta 2023 praznoval 100. rojstni dan! V evropski ligi se je namreč prebil do velikega finala.

Čez poldrugi teden ga v Gdansku čaka obračun z Manchester Unitedom, na katerem bo skušal pokvariti angleško zabavo v evropskih pokalih in svoje vitrine okrasiti s prestižno lovoriko. S tem pa bi si zagotovil še nekaj. Igranje v ligi prvakov v prihodnji sezoni, ki bi blagodejno vplivalo na klubsko blagajno.

Tri mesece po polfinalu LP pogorel proti Mariboru

''Ekipo sem sestavil iz pretežno mladih igralcev, bilo pa je tudi nekaj bolj izkušenih, denimo Pregelj, Cipot, Vuksanović, Šimić. To pa je bilo tudi to. Je pa vladala imenitna energija,'' se ekipe Maribora, s katero se je leta 2006 lotil zahtevnega španskega izziva, spominja Marijan Pušnik. Foto: Stanko Gruden, STA Villarreal igra svojo 16. evropsko sezono, še nikoli pa je ni končal tako hitro in s takšnim razočaranjem kot leta 2006. Takrat se je nenadejano od Evrope poslovil po le dveh tekmah. In to celo brez zmage. Žreb mu je v zadnjem krogu takratnega pokala Intertoto dodelil Maribor, nato pa je sledila velika senzacija. Ena največjih, kar so jih spisale vijolice. O tem, kako velik favorit je bil Villarreal, dovolj zgovorno priča že podatek, kaj vse mu je uspevalo le nekaj mesecev pred tekmo. Takrat je v ligi prvakov izkušal tedne neizmerne sreče, največjega podviga v klubski zgodovini, nato pa ga je doletel malodane sramoten izpad proti slovenskemu predstavniku, ki so ga pestile ogromne finančne težave. David je izločil Goljata. Siromašni Maribor jo je po 180 minutah zagodel absolutnemu favoritu, ki se je takrat lahko pohvalil z eno najboljših igralskih zasedb v Evropi.

Villarreal je v sezoni 2005/06 blestel v ligi prvakov. V skupinskem delu je pod vodstvom Čilenca Manuela Pellegrinija ostal neporažen proti Benfici, Lillu (za katerega je takrat igral Milenko Ačimović) in Manchester Unitedu, nato v osmini finala izločili Glasgow Rangers, v četrtfinalu še milanski Inter, v polfinalu pa ni manjkalo veliko, da bi padel še londonski Arsenal (0:0 in 0:1). Če bi, bi rumena podmornica proslavljala veliki uspeh in se v Parizu v finalu lige prvakov pomerila z Barcelono!

Tako pa je ostalo pri polfinalu in zgodbah, kaj bi bilo, če bi bilo, če vratar topničarjev Jens Lehmann na povratni tekmi na Madrigalu ne bi ubranil 11-metrovke Juanu Romanu Riquelmeju.

Tako je Jens Lehmann pri rezultatu 0:0 na povratni polfinalni tekmi lige prvakov v Villarrealu ubranil 11-metrovko Juanu Romanu Riquelmeju. Foto: Reuters

Argentinec je veljal za največjega zvezdnika rumene podmornice, a poleg njega ni manjkalo soigralcev, še kako znanih svetovni javnosti. Barve Villarreala so branili še Urugvajec Diego Forlan, Francoz Robert Pires, "brazilski Španec" Marcos Senna, Italijan Alessio Tacchinardi, Turek Nihat Kahveci … Pisana ekipa nogometnih asov, zbranih z vseh koncev sveta, ki si je želela Villarreal približati evropskemu vrhu.

Vse, kar je manj od poraza s tremi goli, bi bil uspeh za Maribor

Ko je Marijan Pušnik odpotoval v Španijo, je dejal ženi, da bo uspeh že vsakršen poraz z manj kot tremi zadetki razlike. V domovino se je vrnil s senzacionalno zmago ... Foto: Guliverimage Čeprav so si po veličastni sezoni 2005/06 privoščili daljši počitek, tako da so se pred dvobojema z Mariborom pripravljali le nekaj tednov, nekateri igralci pa so bili še vedno na počitnicah (poleg Riquelmeja denimo še španski reprezentant Senna), pa tudi v nočnih morah niso verjeli, da bi se lahko v Evropi spotaknili ob vijolično oviro. A nogomet je znova izkazal svoji lepoto in nepredvidljivost, zaradi katerih je tako priljubljen.

''Ko smo se odpravili na pot v Španijo, me je žena doma vprašala, kakšne imam občutke. Nikoli nisem napovedoval rezultatov, ne v dobrih ne v slabih časih. To je preprosto nehvaležno in neumno v nogometu, saj je veliko odvisno od dnevne forme. A takrat sem napravil izjemo. Jasno sem ji rekel, da bo vse, kar bo manj od poraza s tremi zadetki razlike, uspeh za Maribor,'' se je Marijan Pušnik, takratni trener vijolic, spominjal, s kakšnimi pričakovanji se je pred 15 leti podal na pot v provinco Castellon, ki je del pokrajine Valencije.

Vijolice v Španijo niso odpotovale z izobešeno belo zastavo, daleč od tega, polfinalist lige prvakov, poln svetovnih nogometnih zvezdnikov, je prinašal največjo možno stopnjo motivacije, vseeno pa je bila javnost prepričana, da je kakovostna razlika med kluboma tako velika, da bo Maribor končal evropsko sezono že julija.

Tako zadolženi, da jim niso več hoteli dati naročilnice

To ni bilo najbolj prijetno obdobje vijolic, ki so lani praznovale 60. rojstni dan. Finančne težave zaradi slabega gospodarjenja po ogromnem prilivu sredstev, posledice donosnega nastopa v ligi prvakov (1999), so terjale ogromen davek. Maribor je izgubil stik s slovenskim vrhom, kjer so v tistih letih kraljevala Gorica in Domžale, Olimpija pa se je v novi preobleki ukvarjala z nižjeligaško realnostjo.

Martin Pregelj, eden redkih nogometašev Maribora, ki je z vijolicami zaigral tudi v ligi prvakov (1999), je v zvezni vrsti povzročal Villarrealu velike preglavice. Foto: Stanko Gruden, STA

O tem, kako prazni so bili žepi Mariborčanov, pričajo naslednje besede Korošca: ''Ko sem prišel v Maribor, ni bilo denarja. Bilo je tako, da smo takrat, ko smo šli na Vransko, morali s seboj prinesti denar, saj nam niso več hoteli dati naročilnice. Klub je bil zelo zadolžen, niti slučajno si ni mogel privoščiti nakupa igralcev. Tako smo takrat postavljati stvari na novo,'' je imel zavezane roke pri iskanju okrepitev, tako da se je moral bolj ali manj osredotočiti na obetavne igralce iz klubskega podmladka. In imel dober nos, saj je Maribor s pomočjo številnih najstnikov kmalu spisal odmevno senzacijo na vzhodnem delu Iberskega polotoka!

Maribor si je tisto leto komaj izboril Evropo. V prvenstvu je na četrtem mestu za las prehitel ptujsko Dravo in tako sploh dobil priložnost v pokalu Intertoto, kjer pa mu je steklo kot po tekočem traku. Če ga je prej spremljala sreča pri žrebu in je zlahka izločil andorskega predstavnika Sant Julio (5:0 in 3:0) ter črnogorsko Zeto (2:1 in 2:0), pa Mariborčanom ni bilo do smeha, ko jim je žreb namenil Villarreal. Veselili so se vsaj povratnega dvoboja v Ljudskem vrtu, ki bi ga lahko ob ''spodobnem'' porazu v Španiji napolnilo veliko gledalcev, česa več pa ni bilo pričakovati.

Predsednik Villarreala kar ni mogel verjeti besedam dr. Turka Dr. Rudi Turk, nekdanji direktor Splošne bolnišnice Maribor, je bil leta 2006 prvi mož mariborskega kluba. Foto: Vid Ponikvar A zgodil se je čudež. Imeniten, neponovljiv. Pušnik nam je z rokava stresal anekdote, ki so doživeto opisale, s kakšnim tekmecem je imel opravka. ''Pred prvo tekmo nas je predsednik Villarreala na svečani večerji vprašal, kakšen je naš proračun. Dr. Turk (žal že pokojni nekdanji predsednik NK Maribor dr. Rudi Turk, op. p.) je odvrnil, da znaša milijon evrov. Španec je bil začuden. Našega predsednika je nato vprašal, da za katerega igralca pa velja ta proračun," se je zasmejal Pušnik. Takrat Villarreal resnično ni verjel, da se bo pomeril s tako obubožanim tekmecem, ki pa je imel nekaj, na kaj Španci niso mogli računati. Za njim so bile že daljše priprave, rumena podmornica pa je, in to še niti ne v popolni zasedbi, trenirala komaj dva tedna.

S pomočjo posebnega vohuna do senzacije

Navijači in navijačice Villarreala so 15. julija 2006 pričakovali zmago rumene podmornice proti Mariboru, na koncu pa doživeli veliko razočaranje (1:2). Foto: Reuters Maribor je na slovitem Madrigalu, kjer se je pred slabimi tremi meseci igrala polfinalna tekma lige prvakov, presenetil vse. Verjetno še samega sebe, čeprav nam je Pušnik razkril, da so zelo pomagali napotki prav posebnega vohuna. Da, iznajdljivost je lepa čednost, Maribor pa se je lahko za še boljšo taktično pripravo proti favoritu zahvalil Martinu Jarcu, sinu Milana Jarca in nekdanjemu podpredsedniku Nogometne zveze Slovenije.

''Odlično smo se pripravili na prekinitve Villarreala. Španci so bili takrat izjemno uigrani in pogosto zadevali. Odlično so skakali. Dan pred našim srečanjem so imeli zaprt trening, iz svečane lože, kjer sta bila Milan Jarc in njegov sin takrat na večerji, pa se je dobro videlo na igrišče. Martin si je zapisal njihove kombinacije, Villarreal je imel 3−4 res zelo dobre, in mi jih pokazal, sam pa sem ekipo na to opozoril. Villarreal je imel pripravljeno 'finto', da bi vsi utekli na prvo vratnico, nato pa bi nekdo na drugi vratnici samo potisnil žogo v mrežo. Mi smo zato na drugo vratnico na slepo postavili Cipota in Vuksanovića, ki sta preprečila, da bi Španci izvedli načrt. Žoga ni šla v gol,'' se je zvito okoristil s pomembnimi podatki in jih še pravočasno posredoval izbrancem.

Za nameček v Španiji ni mogel zaigrati z najmočnejšo zasedbo, saj sta bila najboljša igralca Damir Pekić in Zajko Zeba poškodovana, kartoni pa so nastop preprečili Gorazdu Zajcu, Marku Pridigarju in Leonu Panikvarju, zato je uspeh vijolic še toliko večji.

Mihelič za sladko zmago na Madrigalu in aplavz Špancev

Maribor se 15. julija 2006 ni ustrašil tekmeca, presenečenje je bilo popolno. Villarreal, ki se mu je maščevalo podcenjevanje, kar ni mogel verjeti, kaj se dogaja. Najprej je njegovo mrežo po izjemnem strelu z razdalje načel Milan Rakić, danes za mnoge pozabljeni srbski nogometaš s slovenskim potnim listom, ki je pred leti zaigral tudi za slovensko reprezentanco, nato pa se vrnil v Novi Sad.

Kako je Maribor na Madrigalu premagal Villarreal z 2:1:

Španci so postali nervozni, niso pričakovali tako enakovrednega odpora gostov, ki so se borili do zadnjega atoma moči. Jeza je bila vse bolj prisotna, sledila je umazana igra gostiteljev, ki pa je Slovencem do neke mere celo olajšala delo. Zlasti po izključitvi Španca Josemija (pred tem je igral tudi za Liverpool), ko so od 58. minute zaigrali z igralcem več, a vseeno niso mogli preprečiti izenačenja. Marka Ranilovića je premagal vroči Urugvajec Diego Forlan, štiri leta pozneje najboljši nogometaš in strelec SP 2010.

Rumena podmornica se je vrnila v igro (1:1), a je v izdihljajih srečanja sledila fantastična akcija Maribora, ki jo je po podaji Martina Preglja mojstrsko zaključil 18-letni kapetan Rene Mihelič. Senzacija je bila popolna, Maribor je zmagal z 2:1, mladi biser slovenskega nogometa, ki danes brani barve Sutjeske iz Nikšića, pa si je pri proslavljanju slekel dres. Sreča je bila neizmerna, zvezdniki Villarreala pa so nemo spremljali veselje gostov in si mislili svoje.

Mariboru zaradi zdravstvenih težav ni na tekmi v Španiji pomagal Zajko Zeba. Legionar iz BiH je do povratnega dvoboja, ki se je končal z 1:1, le odpravil težave in nastopil na njem. Foto: Stanko Gruden, STA

Sezono pred tem so ostali doma neporaženi proti Manchester Unitedu, Interju, Benfici, Lillu, Arsenalu … Nato pa jih je ugnal "avtsajder" iz Štajerske, poln najstnikov! ''Bili so poletno ležerni, tako prepričani v svojo kakovost, da so mislili, kako nas bodo premagali z levo roko. Če ne v Španiji, pa pri nas,'' se je Pušnik spominjal, kako je Villarreal napovedoval maščevanje v mestu ob Dravi. Po tekmi v Španiji je doživel veliko čast, saj so domači navijači namenili Mariboru aplavz. ''Nagradili so nas, Madrigal mi je ostal v prelepem spominu. Se je pa videlo, da nogometaši Villarreala v prvi tekmi fizično niso bili kos izzivu. Mislili so, da bo na povratni tekmi drugače, a jim ni pomagalo.''

Jokić: Takoj so me spomnili na Maribor Bojan Jokić je edini slovenski nogometaš, ki je v 98-letni klubski zgodovini nosil dres Villarreala v la ligi. Foto: Guliverimage O tem, kakšen šok je leta 2006 proti Mariboru doživel Villarreal, pričajo tudi besede izkušenega slovenskega reprezentanta Bojana Jokića, s katerim smo se pogovarjali pred leti, ko je še nosil dres rumene podmornice in nabiral izkušnje v španskem prvenstvu. ''Ko sem prišel v klub, so me takoj spomnili na Maribor. Dejali so, da so imeli takrat močno ekipo, da so bila to najboljša leta Villarreala, potem pa jih je izločil Maribor. A to je nogomet. Všeč mi je, ker so priznali, da Maribor ni zmagal zaradi sreče, ampak zaradi tega, ker je bil boljši. So zelo korekten klub. Če je kdo boljši od nas, mu to priznamo, se pa želimo z vsakim 'nadigravati'. Če že izgubimo, skušamo izgubiti na svoj način. Takšno razmišljanje mi je zelo všeč,'' je dejal Kranjčan, ki je dres slovenske izbrane vrste oblekel že stotič.

Evforija v Mariboru dosegla vrhunec

Slovenijo je navdušila novica o veliki senzaciji v Španiji. Marsikdo ji sprva ni verjel in je mislil, da gre za prvoaprilsko potegavščino, a je zmaga z 2:1 še kako veljala. Maribor se je v letih, ko navijačem ni mogel ponuditi veliko razlogov za zadovoljstvo, spogledoval z nepričakovanim uspehom. Prodaja vstopnic za povratno tekmo v Ljudskem vrtu je presegla pričakovanja. Spomnila je na zlate čase, ko so se navijači potegovali za dragocene vstopnice za spektakle z Lyonom, Laziem, Bayerjem …

Kako so o porazu Villarreala proti Mariboru poročali Španci:

Maribor je v trenutku zajela pozitivna energija, mesto je bilo na nogah, evforija pa je dosegla vrelišče, ko se je 22. julija začela povratna tekma. Villarreal je bil prepričan, da bo Slovencem vrnil milo za drago, a zadetka, s katerim bi se približal načrtovanemu cilju, kar ni bilo.

''To je bila izjemna tekma. Odlično vzdušje na tribunah, fanatična borbenost igralcev,'' Pušnik ne bo nikoli pozabil ene najljubših tekem, kar jih je doživel na klopi Maribora. Španci so prevladovali, imeli večjo posest žoge, a so jim vijolice povzročale velike težave. Ozračje je bilo razgreto, topla poletna noč pa je postala še bolj vroča, ko so začeli deževati rdeči kartoni.

Zajc za veliko veselje, gostje izgubili živce

Veselje branilca Marka Pokleke v Ljudskem vrtu. Foto: Stanko Gruden, STA V 80. minuti je prvega po prekršku nad Martinom Pregljem prejel Alessio Tacchinardi. Gostje so bili vse bolj nervozni. Pet minut pozneje je rumena podmornica le začutila svojo priložnost. Turek Nihat Kacvedi je po strelu z razdalje končno matiral vratarja Maribora, gostje so povedli z 1:0 in krenili po drugi zadetek. A iz te moke ni bilo kruha.

Ko je v 89. minuti po grobem prekršku moral predčasno z igrišča še Gonzalo Rodriguez, so Španci na igrišču ostali le z deveterico. Že nekaj trenutkov pozneje se je mladi adut Maribora Gorazd Zajc, takrat je štel le 18 let, izmuznil zdesetkani obrambi Villarreala, ki je silila v napad, in spretno premagal Sebastiana Viero. Izenačil je na 1:1, polne tribune (še starega) Ljudskega vrta so pokale od navdušenja. Maribor se je znašel pred vrati edinstvenega podviga.

Razjarjeni gostje so se spozabili, njihova že tako groba igra je v zadnjih minutah izgubila stik z razsodnostjo in dobrim okusom. Sledil je popoln potop rumene podmornice. Živci so popustili Diegu Forlanu, ki je v obraz udaril Martina Preglja. Villarreal je prejel še tretji rdeči karton. Z nešportnimi vložki sta izstopala tudi Robert Pires in Nihat, a se ju je švicarski sodnik Carlo Bertolini usmilil.

Izenačujoči zadetek za vijolice je v 89. minuti dosegel mladi napadalec Gorazd Zajc, ki ga je Maribor le nekaj tednov pozneje prodal italijanski Sieni. Foto: Stanko Gruden, STA

Po njegovem zadnjem pisku je Maribor proslavljal enega najlepših remijev v zgodovini kluba, vijolice so izločili veliki Villarreal! Elitnega člana petice, ki je zaradi ekspresnega konca sezone (špansko prvenstvo je v sezoni 2005/06 končal na sedmem mestu) ostal brez dokazovanja v Evropi in silnih milijonov evrov.

Jezni Pellegrini navdušil Pušnika

Manuel Pellegrini je Marijanu Pušniku ob prvem srečanju v Španiji zaupal veliko informacij. Foto: Stanko Gruden, STA ''Igralci Villarreala so bili zelo jezni. Že na igrišču so pokazali velike frustracije. Vsi, ki delamo v nogometu, vemo, kako je to. Mislili so si, da bodo v Mariboru zmagali in napredovali, a se to ni zgodilo. Sledila je njihova jeza, grobost, trije rdeči kartoni,'' se spominja Pušnik, ki mu je po tekmi za napredovanje čestital sloviti stanovski kolega Manuel Pellegrini.

''Že po prvi tekmi se je pokazal kot velik trener in človek, izjemen športnik. Že takrat mi je zaupal veliko informacij, ko sem ga radovedno spraševal o tem in onem. Po povratni tekmi pa mi je športno čestital in dejal, da smo zasluženo napredovali. Je bil pa še kako jezen na svoje igralce,'' se spominja jeze Čilenca, ki je pozneje vodil tudi Real Madrid in Manchester City, po sramotnem izpadu rumene podmornice pa na varovance naslovil javno kritiko.

''Ne moreš si na dveh tekmah dovoliti štirih izključitev. To je preveč. To me je res razbesnelo. Naši tekmeci so bili motivirani in zasluženo napredovali,'' je pred 15 leti sporočil Pellegrini, ki od lani vodi Betis iz Seville.

Senzacija mladim vijolicam stopila v glavo

Pa Maribor? V mestu ob Dravi je sledilo ogromno slavje, vijolice so na papirju kot zmagovalec pokala Intertoto postale bogatejše celo za lovoriko (tak naziv je prejelo vseh 12 zmagovalcev tretjega kroga pokala). ''Na papirju to lahko piše, a to zame ni lovorika,'' vseeno poudarja Pušnik, ki se je kot trener upravičeno bal naslednjih izpitov Maribora.

Urugvajec Diego Forlan, strelec edinega zadetka za Villarreal na prvi tekmi, je doživel hudo razočaranje v Ljudskem vrtu. Dvoboj je končal z rdečim kartonom, ko je v obraz udaril Martina Preglja. Foto: Reuters

''Mladi igralci so poleteli. Ko so izločili Villarreal, jim je to stopilo v glavo. Nič novega v nogometu, ampak že videno in slišano,'' je ''razumel'' dogajanje, ko so teden dni po Villarrealu doma resda ugnali Dravo (1:0), a nato pokvarili vtis s porazom v Črnomlju proti Beli krajini (1:2). Sledile so manj prepričljive predstave, po osmih krogih državnega prvenstva so se lahko Mariborčani pohvalili le z osmimi točkami, zgolj dvema zmagama, s tem pa tudi hitro izgubili stik z vrhom lestvice.

V Evropi so se poslovili na naslednji stopnički. Beograjski Partizan se je v drugem krogu kvalifikacij za pokal Uefa izkazal za pretrd oreh (1:2 v Beogradu, 1:1 v Mariboru). Vijolice so sezono, v kateri se je uveljavilo kar nekaj mladih igralcev, sicer končale na tretjem mestu, 18 točk za prvakom iz Domžal. Rumena družina je imela prste vmes tudi pri tem, da je Pušnik prihodnjo sezono izgubil trenerski stolček pri Mariboru. Ko so vijolice 18. julija 2007 na gostovanju v Domžalah doživele hud poraz (0:4), se je takratni športni direktor Zlatko Zahović, ki je komaj stopil v novo vlogo, zahvalil Korošcu.

Še želi delati v nogometu, a ne na silo

Marijan Pušnik je nazadnje deloval pri velenjskem Rudarju (2019). Foto: Žiga Zupan/Sportida Kaj pa počne Pušnik zdaj? ''Časi koronakrize so spremenili moje načrte. Imel sem dve ponudbi iz tujine, a se ni izšlo. Imam še trenerske ambicije, želim si še delati, a tudi nočem sprejeti nečesa na silo,'' nam je pojasnil 60-letni strokovnjak, ki trenutno nima delodajalca, se pa lahko pohvali z bogatim trenerskim življenjepisom.

Ne le, da je vodil Maribor in Olimpijo, bil je tudi trener splitskega Hajduka, Celja, velenjskega Rudarja, Korotana, Dravograda, deloval v Iranu, na Japonskem, v Avstriji, vedno pa bo ostalo z zlatimi črkami zapisano, kako je leta 2006 popeljal Maribor do enega večjih evropskih čudežev. Do čarobne sobote, ko jo je siromašni Maribor zagodel absolutnemu španskemu favoritu!

''Današnji Villarreal igra krasno. Zna presenetiti z visokim 'presingom', kar pri španskih ekipah niti ni tako pogosto. Vidi se trenerska roka Emeryja, ki je vnesel v ekipo nekaj novega,'' verjame Marijan Pušnik, da bi se lahko Villarreal 26. maja v finalu lige Europa vsaj enakovredno kosal z Manchester Unitedom. Foto: Reuters