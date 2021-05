Kakšna drama v Madridu! Hrvat premagal Oblaka, nato je Atletico vstal od mrtvih.

Razburljiva nedelja na španskih zelenicah je poskrbela, da se bo o španskem prvaku odločalo v zadnjem krogu. Že zdaj je jasno, da bo prvak iz Madrida, saj sta ostala v igri le še Atletico in Real. Rdeče-beli z Janom Oblakom imajo dve točki prednosti. V nedeljo so se doma proti Osasuni že spogledovali z velikim neuspehom, saj so zaostajali z 0:1, a so v zadnjih osmih minutah preobrnili rezultat, zmagoviti zadetek pa je dosegel Luis Suarez. Oslabljeni Real je tesno ugnal Athletic v Bilbau, Barcelona pa je po novem spodrsljaju, domačem porazu proti Celti, tudi uradno ostala brez možnosti za naslov.

Slovenski nogometni as Jan Oblak je v karieri osvojil že kar nekaj lovorik. Kako je biti najboljši, je dobro spoznal že na Portugalskem, ko je branil za Benfico. Ko pa se je leta 2014 preselil v Španijo in oblekel dres Atletica, se je spustil v zahteven boj z dvema velikanoma svetovnega nogometa, Realom in Barcelono. Za zdaj sta se vedno izkazala za premočni oviri. Odkar brani za rdeče-bele, Oblaku še ni uspelo osvojiti španskega naslova.

Lusi Suarez je zadel v polno v 88. minuti in prekinil niz petih srečanj španskega prvenstva, na katerih je streljal v prazno. Foto: Reuters

Lahko pa se pohvali s tremi lovorikami. Z osvojeno ligo Europa (naključje ali ne, osvojil jo je ravno 16. maja 2018, torej natanko tri leta pred tekmo z Osasuno), evropskim superpokalom, pa tudi španskim superpokalom, čeprav je takrat (2014) sedel na klopi. Če bi Oblak z Atleticom postal še španski prvak, bi to predstavljal nedvomen vrhunec, najlepšo češnjo na torti bogate kariere 28-letnega Škofjeločana, ki ga uvrščajo med najboljše vratarje na svetu.

Veselje navijačev, ki so spremljali napet dvoboj z Osasuno pred stadionom. Foto: Reuters

Atletico zaostajal še devet minut pred koncem ...

V nedeljo se mu je ponujala priložnost, da bi uresničil sanje, a mu (še) ni uspelo. Je pa z zmago nad Osasuno zadržal prednost pred Realom in poskrbel, da ima v zadnjem krogu, ko bo gostoval v Valladolidu, vse v svojih rokah. Dogajanje na znova praznem Wanda Metropolitanu je bilo razburljivo do zadnje sekunde, zgodil se je preobrat, o katerem se bo še dolgo govorilo, sploh, če bo Atletico v zadnjem krogu šel do konca in postal prvak.

Hrvat Ante Budimir je v 75. minuti spravil Atletico v nehvaležen položaj. Foto: Reuters

Čeprav je bila Simeonejeva četa nevarnejša, je bila pred vrati Osasune zelo neučinkovita. Priložnosti je zapravljala kot po tekočem traku, nato pa je v 75. minuti obveljalo pravilo ''kdor ne da, ta prejme''. Hrvaški reprezentant Ante Budimir, zanimivo je, da je svoj klubski prvenec za Osasuno jeseni dosegel prav na domači tekmi z Atleticom (1:3), je po strelu z glavo popeljal goste v presenetljivo vodstvo. Zadetek je potrdil šele pregled VAR. Oblak je namreč strel Dalmatinca odbil, a je posnetek razkril, da je žoga pred tem s celotnim obsegom le prečkala golovo črto.

Junaški preobrat Oblaka in soigralcev

Atletico se je znašel v hudih težavah, saj mu ni šel v prid tudi rezultat dvoboja v Bilbau, kjer je Real Madrid, čeprav zaradi številnih poškodb ni mogel računati kar na šest prvokategornikov, vodil pri Athleticu z 1:0. Če bi obveljalo pri teh rezultatih, bi se pred zadnjim krogom v prednosti znašli beli baletniki. Zgodilo pa se je nekaj drugega.

Ogromno veselje nogometašev Atletica po zmagovitem zadetku Luisa Suareza. Foto: Reuters

Na Wandi Metropolitanu je sledil neverjeten preobrat. Najprej je Brazilec Renan Lodi izenačil v 82. minuti, šest minut pozneje pa je za zmago zadel Luis Suarez, veliki dolžnik z zadnjih srečanj, saj se kar pet tekem zapored ni vpisal med strelce.

Sledilo je veliko slavje rdeče-belih, Oblak je oddaljen le še en korak od največjega uspeha v karieri. Atletico bo v zadnjem krogu gostoval pri skromnem Valladolidu, ki mu grozi izpad v drugo ligo, zato rdeče-belih ne čaka enostavno delo, Real Madrid pa bo gostil razigrani Villarreal, ki je v nedeljo doma kar s 4:0 pomendral Sevillo.

Po dramatični zmagi z 2:1 si je dal duška tudi temperamentni trener vodilnega španskega prvoligaša Diego Simeone. Foto: Reuters

Iz boja za naslov prvaka je izpadla Barcelona, ki je na Camp Nouu kljub začetnem vodstvu v režiji Lionela Messija, Argentinec je dosegel že 30. zadetek v tej sezoni, ostala brez točk proti Celti. Katalonci so izgubili z 1:2 in navijačem ponudili še eno razočaranje.

Če bo Atletico v zadnjem krogu zadržal vsaj točko prednosti pred Realom, bo novi španski prvak! Foto: Reuters

Če bi Atletico in Real končala sezono z enakim številom točk, bi bili prvaki beli baletniki, saj ima v Španiji izkupiček v medsebojnih obračunih prednost pred skupno razliko v zadetkih. Beli baletniki so v tej sezoni doma ugnali Atletico z 2:0, v gosteh pa remizirali z 1:1.

Špansko prvenstvo, 37. krog: Nedelja, 16. maj:

Atletico Madrid : Osasuna 2:1 (0:0)

Lodi 82., Suarez 88.; Budimir 75.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo. Athletic Bilbao : Real Madrid 0:1 (0:0)

Nacho Fernandez 69. Barcelona : Celta Vigo 1:2 (1:1)

Messi 28.; Mina 38., 89.; R.K.: Lenglet 83./Barcelona Cadiz : Elche 1:3 (1:0)

Mari 15./11-m; Milla 58., Gonzalez 64., Chaves 88. Alaves : Granada 4:2 (2:1)

Pons 8., Duarte 21., Joselu 66., Rioja 72.; Molina 31., Puertas 63. Getafe : Levante 2:1 (1:1)

Alena 13., Kubo 84.; Melero 30.; R.K.: Copovi 90./Getafe Betis : Huesca 1:0 (0:0)

Iglesias 57./11-m; R.K.: Escriche 90./Huesca Real Sociedad : Valladolid 4:1 (4:0)

Isak 6., 16., Silva 28., Januzaj 35./11-m; de Sousa 82.; R.K.: Roberto 61./Valladolid Valencia : Eibar 4:1 (3:1)

Guedes 3., 49., Soler 19., 30.; Gil 38. Villarreal : Sevilla 4:0 (1:0)

Bacca 34., 47., 79., Moreno 66.; R.K.: Carlos 52./Sevilla