Real navdušil, prehitel Barcelono in vrgel rokavico Atleticu

V la ligi bo očitno napeto do konca. Največ možnosti za osvojitev ima Atletico, ki na španski naslov čaka že od leta 2014. V sredo so rdeče-beli napravili pomemben korak k osvojitvi novega naslova. Na praznem stadionu Wanda Metropolitano so z 2:1 ugnali Real Sociedad (2:1). Po prvem polčasu so vodili že z 2:0, nato pa so gostje pritisnili na vrata Jana Oblaka, ki je zbral kar šest obramb, enkrat pa ga je rešila tudi vratnica. Škofjeločan je klonil v 83. minuti, ko so Baski zmanjšali zaostanek, a do konca srečanja le niso našli načina, kako še drugič premagati Oblaka.

Zadovoljstvo Luisa Suareza po zmagi nad Real Sociedadom:

Kapetan slovenske reprezentance je bil proglašen za najboljšega igralca tekme, trener Diego Simeone pa po zelo pomembni zmagi v boju za naslov ni skrival sreče. Atletico bo do konca sezone odigral še dve tekmi. Doma bo pričakal še Osasuno, nato pa v zadnjem krogu gostoval v Valladolidu.

Real še ni rekel zadnje v boju za naslov

Beli baletniki, ki branijo naslov španskega prvaka, vstopajo v zadnja dva kroga kot prvi zasledovalci. Izbranci Zinedina Zidana so v četrtek v Andaluziji ugnali Granado kar s 4:1, s tem pa se Oblakovim približali na -2.

Real je v Granadi v 17. minuti v vodstvo popeljal kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić. Foto: Reuters

Uvodni zadetek za Real je dosegel Luka Modrić, prvič v tej sezoni se je v la ligi med strelce uvrstil Rodrygo, v drugem delu pa sta za kraljevi klub zadela v polno še Alvaro Odriozola in Karim Benzema, ki je izkoristil hudo napako domačega vratarja in se z 22. zadetkom v tej sezoni ponovno izenačil na drugem mestu najboljših strelcev z napadalcem Villarreala Gerardom Morenom.

Barcelona le remizirala

Katalonci so v torek gostovali pri Levanteju, ki je v spodnji polovici razpredelnice, in se opekli. Po zadetkih Lionela Messija in Pedrija so Katalonci v 34. minuti vodili z 2:0, a so se gostitelji med 57. in 59 minuti z dvema goloma vrnili v igro.

Lionel Messi se je po zapravljenih priložnostih proti Levanteju tako držal za glavo. Foto: Guliverimage

Ousmane Dembele je pet minut zatem priigral novo vodstvo, a tudi tega Barcelona ni znala zadržati. Sergio Leon je zadel za končnih 3:3. Barcelona je zapravila priložnost za začasen skok na vrh, v četrtek pa zdrsnila na tretje mesto, saj jo je prehitel še Real.

Špansko prvenstvo, 36. krog: Torek, 11. maj:

Osasuna : Cadiz 3:2 (1:0)

Budimir 38., 75., Torres 86./11m; Saponjić 49., Perea 90.+1



Elche : Alaves 0:2 (0:1)

Joselu 40., Rioja 54.



Levante : Barcelona 3:3 (0:2)

Melero 57., Morales 59., Leon 83.; Messi 25., Pedri 34., Dembele 64. Sreda, 12. maj:

Sevilla : Valencia 1:0 (0:0)

En-Nesyri 66.



Celta : Getafe 1:0 (1:0)

Nolito 24.



Huesca : Athletic Bilbao 1:0 (0:0)

Ramirez 61.



Atletico Madrid : Real Sociedad 2:1 (2:0)

Carrasco 14., Correa 28.; Zubeldia 83.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo in zbral sedem obramb. Četrtek, 13. maj:

Valladolid : Villarreal 0:2 (0:0)

Moreno 68., Capoue 90.



Eibar : Betis 1:1 (0:1)

Enrich 83.; Guardado 4.



Granada : Real Madrid 1:4 (0:2)

Molina 71.; Modrić 17., Rodrygo 45., Odriozola 75., Benzema 76.