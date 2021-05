Xavi utišal govorice o prihodu v Barcelono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni nekdanji vezist Barcelone Xavi Hernandez je podaljšal pogodbo s katarskim Al-Saddom in bo njegov trener še vsaj dve leti. S tem je končal namigovanja, da bo 41-letni nekdanji vezist po koncu sezone prevzel krmilo Barcelone. Katarci so s Xavijem podaljšali sodelovanje do leta 2023.