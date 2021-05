Real po drami na derbiju do točke, Oblak ostaja na vrhu

V španskem prvenstvo je bilo ta konec tedna znova vroče. Vodilni Atletico Madrid je z Janom Oblakom v soboto gostoval pri Barceloni in remiziral z 0:0. Barcelona tako za Atleti še naprej zaostaja dve točki. Z remijem (2:2) pa se je končal tudi drugi derbi kroga med Real Madridom in Sevillo, potem ko je za Real v 94. minuti zadel Eden Hazard.

Jan Oblak se je izkazal v prvem polčasu derbija proti Barceloni, ko je po izjemni samostojni akciji Lionela Messija v 41. minuti srečanja posredoval z izjemno obrambo. Atletico ima tako tudi po tem krogu na vrhu dve točki prednosti pred Barcelono in Realom, četrta Sevilla zaostaja šest točk.

Sevilla in Real sta se razšla z remijem 2:2. Foto: Reuters

Atletico Madrid bo v naslednjih dveh krogih gostil Real Sociedad in Osasuno ter prvenstvo zaključil 23. maja v Valladolidu. Barcelono čakata gostovanji pri Levanteju in Eibarju ter vmes domača tekma s Celto. Real Madrid bo najprej dvakrat gostoval, in sicer v Granadi in pri Athletico Bilbau ter tekmovanje končal doma proti Villarrealu, Sevilla pa se bo doma merila z Valencio ter Alavesom, v gosteh pa z Villarrealom.

Špansko prvenstvo, 35. krog: Petek, 7. maj:

Real Sociedad : Elche 2:0 (0:0)

Elustondo 72., Oyarzabal 90.+2; RK: Guti 11./Elche Sobota, 8. maj:

Alaves : Levante 2:2 (1:2)

Pons 30., Joselu 88.; Morales 36., 42. Barcelona : Atletico Madrid 0:0

Jan Oblak (Atletico) je branil celotno tekmo. Cadiz CF : Huesca 2:1 (2:1)

Marcos Mauro 43., Silva 45.+2/ag; Mir 45.+1 Athletic Bilbao : Osasuna 2:2 (1:1)

Morcillo 1., Sancet 62.; Brasanac 12., Budimir 89. Nedelja, 9. maj:

Getafe : Eibar 0:1 (0:0)

Recio 89./11m Valencia : Valladolid 3:0 (1:0)

Gomez 45.+1, 48., Correia 89. Villarreal : Celta Vigo 2:4 (1:3)

Gomez 25., Moreno 87./11m.; Mina 19., 34./11m, Mendez 45.+3/11m, Solari 57. R.K.: RUlli 45.+4, Mario Gaspar 45.+7 (oba Villarreal); Ferreyra 88./Celta Real Madrid : Sevilla 2:2 (0:1)

Asensio 67., Hazard 90.+4; Fernando 22., Rakitić 78./11m. Ponedeljek, 10. maj:

21.00 Betis - Granada