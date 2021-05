Zidane napovedal slovo, ga bo nasledil legendarni Raul?

Po pisanju Marce, ki se opira na poročanje radijske postaje Onda Cero, je Zinedine Zidane igralce že obvestil o svoji nameri. Tokrat naj bi bilo slovo dokončno, ne tako kot leta 2018, ko se je po slovesu vrnil za trenersko krmilo belega baleta.

Do sestanka v slačilnici kraljevega kluba naj bi prišlo 8. maja, pred ligaško tekmo s Sevillo in po porazu poti Chelseaju v ligi prvakov. Zinedine, ki je klub popeljal do 11 naslovov, naj bi čutil, da je njegov čas v klubu potekel in da je čas spremembo in nove moči.

Bo Raul stopil v Zidanove čevlje? Foto: Guliverimage

Kot alternativa se najpogosteje omenja Raul Gonzales, nekdanja legenda Reala in danes trener njegove druge ekipe. Za njegove usluge se zanima tudi Eintracht iz Frankfurta. Med opcijami sta tudi Massimiliano Allegri in Joachim Low.

Do konca španskega prvenstva sta še dva kroga. Trenutno vodi Atletico Madrid Jana Oblaka, ki ima pred Realom dve in Barcelono štiri točke prednosti.

