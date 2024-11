Prvoligaša Celje in Olimpija bosta v četrtek igrala tekmi tretjega kroga Uefine konferenčne lige. Celjani gostujejo v Sevilli pri Betisu, Ljubljančani pa v Helsinkih pri starem znancu HJK. A na Finsko potujejo brez enega ključnih mož, Pedra Lucasa. Pregled z magnetno resonanco je potrdil, da si je na nedeljski tekmi s Celjem strgal sprednjo križno vez in je zanj sezona najverjetneje že končana.

"Prve napovedi žal držijo," je NK Olimpija sporočil slabo novico iz Stožic. Pedro Lucas je na nedeljski prvoligaški tekmi v Celju, ki so jo Ljubljačani dobili z 1:0, utrpel težjo poškodbo kolena. Potrebna bo operacija strgane sprednje križne vezi levega kolena, nato sledi dolgotrajno okrevanje. To običajno pri taki poškodbi pomeni vsaj devet mesecev, tako da se bo v tej sezoni 24-letni brazilski napadalec težko vrnil na zelenice. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih za Olimpijo odigral 21 tekem in dosegel šest golov.

Pedro Lucas je pred dvema tednoma zadel tudi v konferenčni ligi, ko je Olimpija z 2:0 premagala avstrijski LASK. Strateg ljubljanske zasedbe Victor Sanchez je že večkrat dokazal, da nima težav z rotacijo igralcev. V napadu in tudi v zvezni vrsti je svoj delež opravil tudi že mladi Dino Kojić, eden glavnih igralcev v napadalnem delu Olimpijine igre pa je Raul Florucz. Tako bi odsotnost Pedra Lucasa vendarle v ljubljanski ekipi morali znati nadomestiti.