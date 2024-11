Nogometaše Olimpije čaka danes gostovanje v Helsinkih. Na stadionu Bolt Arena se proti HJK ne bodo pomerili prvič. Pred šestimi leti so nastopili v kvalifikacijah za evropsko ligo in nadigrali finskega velikana (4:1). Takrat je barve zmajev zastopal tudi Nik Kapun, nekdanji srčni kapetan Olimpije, a tudi osmoljenec brez primere, ki je bil primoran zaradi zdravstvenih težav izpustiti ogromno tekem. Zaradi tega je njegov potencial, ki ga je svojčas popeljal vse do članske reprezentance, utrpel nenadomestljivo škodo.

To so bili drugačni časi. Pred šestimi leti je Olimpija naskakovala preboj v skupinski del evropske lige z zasedbo, v kateri ni manjkalo kakovostnih tujcev, odmevnega uspeha pa si je nadvse želel prvi mož kluba Milan Mandarić. V želji, da bi bila Olimpija najboljša, ga je večkrat poneslo. Pretiraval je, menjal trenerje kot po tekočem traku, tako da so se morali igralci privajati na različne sisteme in poglede na igro.

Ko je zmaje za kratek čas vodil Srb Aleksandar Linta, zeleno-belim ni šlo slabo v Evropi. Po izpadu proti Qarabagu v kvalifikacijah za ligo prvakov so zlahka izločili severnoirskega predstavnika Crusaders (5:1 in 1:1), nato pa jim je žreb namenil tekmeca iz Finske. Pomerili so se s HJK Helsinki, ravno tistim klubom, s katerim bodo imeli zmaji opravka tudi danes v konferenčni ligi.

Leta 2018 je Ganec Issah Abass na obeh tekmah s HJK Helsinki dosegel kar tri zadetke. Dva v Ljubljani in enega na Finskem. Abass je nazadnje igral za iranski Sepahan, kjer se je dokazoval kot posojen igralec portugalskega Chavesa, od 1. julija pa je 26-letni napadalec iz Afrike brez kluba. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Trofejni finski klub se je izkazal za še kako premagljivega tekmeca. Na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo je Olimpija v Stožicah zmagala prepričljivo s 3:0. Pot na sever Evrope zato ni postregla s pretiranim stresom.

Zmaji dvakrat nadigrali Fince

Čeprav so se zmaji soočili z drugačnimi igralnimi pogoji, povratni dvoboj je namreč v Helsinkih na stadionu Bolt Arena potekal na umetni travnati podlagi, jim to ni povzročalo pretiranih težav. Zaigrali so razigrano, poletno in še v drugo dotolkli tekmeca. Zmagali so kar s 4:1, pri tej zmagi pa je imel prste vmes tudi Nik Kapun. Ljubljančan, ljubljenec navijačev Olimpije, a zaradi številnih poškodb in prekletstev s poškodbami tudi sinonim za osmoljenca, je takrat užival na igrišču.

Kako je Olimpija 16. avgusta 2018 premagala HJK Helsinki v gosteh s 4:1:

"Na mesto Helsinki me vežejo prekrasni spomini. To je bila res lepa poletna zgodba. Dobro smo igrali, nizali pozitivne rezultate. Bili smo suvereni. Spominjam se, kako hitro smo se privadili na umetno travo. Ni bila nič posebnega. Povsem takšna, kot sem je bil vajen iz časov, ko sem bil še mladinec. Odigrali smo zrelo in nadigrali tekmeca. Slavje je bilo veselo, zmago smo proslavili v hotelski restavraciji in po sobah," se danes 30-letni zvezni igralec, ki po vseh kalvarijah s poškodbami vendarle ni rekel zadnje nogometu in se v tej sezoni dokazuje v drugi ligi v dresu novomeške Krke, spominja enega najbolj uspešnih gostovanj v pestri karieri, ko je zastopal barve Olimpije. Z njo je osvojil kar pet lovorik. Dvakrat je bil prvak, trikrat je osvojil pokal, dočakal pa tudi čast, da je nosil kapetanski trak.

Postal je ujetnik zdravstvenih težav

Zaradi zdravstvenih težav je izpustil ogromno tekem Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Ljubiteljem nogometa je žal ostal v spominu tudi po neverjetni smoli, saj je v dobrem desetletju, ko je igral za Olimpijo, moral zaradi težav z zdravjem kar trikrat za dalj časa pozabiti na igrišče. Največje težave je doživljal z ahilovo tetivo in gležnjem. Najdlje je manjkal med letoma 2018 in 2020, ko je bil odsoten poldrugo leto. Pred šestimi leti se je spogledoval z največjim evropskim uspehom, Olimpija se je uvrstila v play-off lige Europa, kjer pa je morala priznati premoč Spartaku iz Trnave. Tako je splavala po vodi priložnost, da bi Kapun izkusil dolgo evropsko jesen v dresu Olimpije.

"Bili so turbulentni časi, trenerji so se hitro menjali. Proti Spartaku nas je vodil že Hadžić. Takrat sem bil v formi. V Helsinkih bi skoraj dosegel zadetek (zadel je stičišče prečke in vratnice, nato pa se je žoga odbila do nogometaša HJK, ki jo je nespretno poslal v lastno mrežo in dosegel avtogol, op. p.), sem ga pa nato v Trnavi. Takrat smo bili res dobro videti na igrišču. Škoda, da se nismo uvrstili v evropsko ligo."

"Fascinantno je, kam je Olimpija prilezla"

Prvič je postal prvak z Olimpijo v sezoni 2015/16, ko je sodeloval tudi z Andražem Šporarjem in Rokom Kronavetrom. Foto: Saša Pahić Szabo Sanje navijačev Olimpije o tem, da bodo njihovi ljubljenci nekoč igrali v glavnem delu evropskega tekmovanja, so se uresničile pet let pozneje. Lani so zmaji prvič zaigrali v konferenčni ligi, letos pa ponovili uspeh, ki je še slajši, saj jim je to uspelo prek kvalifikacij, v katere pa se niso podali kot državni prvaki.

"Čestitke Olimpiji. Kot Ljubljančan uživam, da lahko gledamo evropske tekme v Stožicah in da lahko navijači hodijo na gostovanja. In to v velikem številu. Ljubljana je to potrebovala. To so lepi časi. Fascinantno je, kam je Olimpija prilezla. Da lahko igra z velikimi enakovredno in da se sploh ne opazi toliko razlike. Včasih so slovenski klubi v drugem polčasu padali, zdaj pa se tega pri Olimpiji ne vidi. V klubu res dobro delajo. Vse pohvale delavcem v klubu, pa tudi navijačem," je v njegovem srcu še vedno prisotna velika strast do zeleno-belih. Tako bo tudi danes, ko bo stiskal pesti za uspeh v Helsinkih.

"Olimpija gre lahko danes brez zadržkov po zmago. Tako, kot igrajo v tej sezoni, se jim ni treba bati prav nikogar. Če so igrali enakovredno z bundesligašem (nemškim prvoligašem Heidenheimom, op. p.), so potem Helsinki zagotovo premagljiva ekipa. Tudi v gosteh," je izkušeni zvezni igralec, ki je pred leti zelo obetal, njegov talent pa je prepoznal tudi takratni selektor Srečko Katanec in ga povabil v člansko reprezentanco, prepričan, da bi lahko podatek, kako je HJK že končal domačo sezono, tako da skuša ohranjati formo le še za evropske nastope, pomagal Olimpiji.

Dobro ve, kako se počuti Pedro Lucas

Brazilec Pedro Lucas po hudi poškodbi, ki jo je utrpel na derbiju v Celju, v tej sezoni ne bo več mogel pomagati Olimpiji. Foto: www.alesfevzer.com Zmaji so se na Finsko odpravili brez pomembnega aduta Pedra Lucasa, ki je zaradi težje poškodbe kolena že sklenil sezono. O tem, kako velika smola je to zanj, pa tudi za ekipo, bi lahko veliko povedal Kapun. V karieri je doživel nemalo udarcev, ko mu je sreča z zdravjem pokazala hrbet in ga prisilila k mirovanju.

"Pedro Lucas se je pokazal kot eden pomembnejših členov v ekipi, ki ji je pomagal, da je delovala bolje tako tehnično kot tudi taktično. Zagotovo je prisoten šok v slačilnici, a ima Olimpija še vedno nekaj igralcev, ki ga lahko nadoknadijo. Tudi Marin se vrača, kar bo okrepilo igro Olimpije v napadu," verjame, da bo znal Victor Sanchez zakrpati luknjo v napadu, nastalo ob odsotnosti nesrečnega Brazilca.

💚 You got this, Pedro! 🤗 pic.twitter.com/WNfLrsWZ7V — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 6, 2024

Kapun je Olimpijo zapustil pred dvema letoma, se nato nekaj časa dokazoval v Latviji, po vrnitvi v domovino pa se spustil na nižjo tekmovalno raven. Najprej je v drugi ligi pomagal Brinju Grosuplje, zdaj pa igra za novomeško Krko.

Nik Kapun, sicer rojen Ljubljančan, je bil velik ljubljenec navijačev Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

"Izmed igralcev, s katerimi sem si delil slačilnico pri Olimpiji, sta v klubu le še Ratnik in Vidovšek. Mi je pa všeč, da je v zadnjem letu ali dveh okostje ekipe ostalo enako. Pozna se tudi dobro delo pri fizični pripravi in prihaja do izraza tudi na evropskih tekmah," je poln hvale na račun strokovnega vodstva pri Olimpiji, ki jo po vrnitvi iz Helsinkov čaka nov zahteven izziv.

Zdaj se počuti bolje kot pri 26 letih in uživa na igrišču

V nedeljo bo v Stožicah v večnem derbiju gostoval Maribor, prvič ga bo na tako veliki tekmi vodil Boštjan Cesar. Kakšen bo razplet? "Derbi je derbi, napovedi so vedno nehvaležne, a verjamem v zmago Olimpije in velik obisk v Stožicah," ne bi imel nič proti takšnemu razpletu nekdanji kapetan Olimpije, ki je po vseh kalvarijah z zdravjem končno vstopil v obdobje, ko lahko zaigra brez bolečin.

Na večnih derbijih med Olimpijo in Mariborom je svojčas opravljal tudi vlogo kapetana. Foto: Aleš Fevžer

"Zdravje je odlično," je takoj potrkal na bližnji les in dodal: "Počutim se bolje kot pri 26 letih. Ravno ta mesec sem razmišljal, da bi zato, ker tako uživam, igral še naprej profesionalno na tej ravni. Dobro se počutim, uživam na tekmah in treningih," ne izključuje možnosti, da bi se lahko vrnil tudi med elito in okrepil katerega izmed prvoligaških klubov. Čeprav … "Bomo videli, če se bo kaj odprlo. Je pa tako, da so v današnjem nogometu mladi bolj zaželeni," se zaveda krute realnosti, ki prevladuje v 1. SNL.

Vseeno pa imajo marsikaj pozitivnega in dragocenega za povedati tudi njegove izkušnje. V 30 letih jih je zbral ogromno, z njimi je v sredo pomagal Krki do točke na gostovanju pri nekdanjem klubu Brinje Grosuplje. Nov izziv v drugi ligi ga čaka v nedeljo, ravno eno uro pred začetkom večnega derbija, ki si ga bo tako lahko ogledal le v posnetku. In stiskal pesti za zmaje. Tako, kot bo to počel tudi danes.