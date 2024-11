Noro, to se Guardioli ni zgodilo še nikoli!

Torek je v ligi prvakov postregel s številnimi neuspehi evropskih velikanov. Branilec naslova Real Madrid je paral živce navijačem z novo neprepričljivo predstavo in domačim spodrsljajem proti Milanu (1:3), še višji poraz pa si je privoščil Manchester City. Angleški prvak se spopada z največjo rezultatsko krizo, odkar se mu je leta 2016 pridružil Josep Guardiola. To je bil že tretji zaporedni poraz zvezdniške zasedbe, ki ji poveljuje Katalonec!

Nepredvidljivost nogometa je svojo prepoznavno plat, zaradi katere ima tako veliko oboževalcev in ljubiteljev, prikazala tudi v torek v Lizboni. Sporting je v ligi prvakov gostil Manchester City. Angleški prvak je veljal za favorita, to tudi upravičil v prvem polčasu, ko je hitro povedel in si priigral kopico priložnosti, a je nato objokoval enega najbolj bolečih porazov, odkar ga vodi Josep Guardiola. Zeleno-beli levi so na krilih trikratnega strelca Šveda Viktorja Gyökeresa, ki je v skandinavskem obračunu povsem zasenčil Erlinga Haalanda, ta je celo zastreljal 11-metrovko, zmagali kar s 4:1 in poglobili rezultatsko krizo Cityja, kakršne v zadnjih osmih letih še ni bilo.

"Ne bom se predal. Morda ljudje to pričakujejo, a ..."

Ruben Amorim je zadnjič vodil Sporting v ligi prvakov, navdušil in se po tekmi znašel na rokah varovancev. Foto: Reuters Zmaga Sportinga je bila zelo čustvena, saj je portugalskega velikana v ligi prvakov še zadnjič vodil Ruben Amorim, ki bo naslednji teden nadaljeval kariero kot novopečeni trener Manchester Uniteda. Tako se bo s Cityjem v tej sezoni še srečeval, kar ni najprijetnejša novica za Guardiolo in njegove pomočnike.

Manchester City je prvič, odkar ga vodi sloviti Katalonec, izgubil trikrat zapored. Težave so se začele prejšnji teden, ko ga je v angleškem ligaškem pokalu z 2:1 izločil Tottenham (2:1), nadaljevale v premierleague proti Bournemouthu (1:2), zdaj pa so ostali praznih rok še na Portugalskem v ligi prvakov (1:4).

Portugalski zvezdnik pri Cityju Bernardo Silva je vse skupaj opisal s primerjavo, da se je klub znašel v temnem prostoru, kjer mu gre vse narobe. Guardiola se ne strinja z njegovimi besedami, vsega skupaj ne doživlja tako dramatično in pesimistično. Navijačem sporoča, da se ne bo kar tako predal, ampak naredil vse, kar zna, da bi povzdignil City in ga vrnil na zmagovite tirnice.

Erling Haaland v zadnjem obdobju zapravlja veliko priložnosti. Na gostovanju v Lizboni je zapravil strel z bele točke, saj je zadel prečko. Foto: Reuters

"Ne bom se predal. Morda ljudje to pričakujejo, a tega ne bom storil. Želim se soočiti z izzivom in dvigniti ekipo. Smo sredi zahtevnega obdobja, a želim ostati tukaj. Želim se boriti. Takšen izziv mi je kot trenerju všeč," je sporočil Guardiola in čestital Sportingu za izjemno predstavo. "Odigrali smo odličen prvi polčas, a se mučimo z učinkovitostjo v napadu," je opozoril na napake, ki so se prikradle v ekipo in prihajajo do izraza zlasti ob zaključkih akcij v napadu, pa tudi v obrambi, kjer je mrežo Cityja rešetal Gyökeres.

Ne bo selektor Brazilije

Guardiola, ki ga pred reprezentančnim premorom čaka še sobotno gostovanje pri neugodnem Brightonu, je po porazu v Lizboni našel čas tudi za šalo, saj je dejal, da po takšnem porazu (1:4) zagotovo ni več v igri za selektorski položaj brazilske reprezentance. "Zdaj si bolj kot kdajkoli prej želim dvigniti City in ga vrniti na najvišjo možno raven," je poudaril.

Ruben Amorim in Josep Guardiola se bosta znova pomerila 15. decembra. Takrat bo to mestni derbi v angleškem prvenstvu med Unitedom in Cityjem. Foto: Reuters

Če bo zajezil krizo in ostal na klopi Cityja, ga že čez dober mesec dni čaka zelo zanimiv obračun. Na Etihad prihaja 15. decembra mestni tekmec Manchester United, ki ga bo takrat že vodil Portugalec Ruben Amorim. Ravno tisti, ki je Guardioli prizadejal najvišji poraz po letu 2020. Pred štirimi leti so namreč njegovi varovanci na Etihadu nepričakovano pokleknili proti Leicester Cityju z 2:5, nato pa do gostovanja v Lizboni niso nikoli več izgubili s tako visoko razliko kot ravno proti Sportingu.