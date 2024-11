Nov dokaz o tem, kako je nogomet eden redkih nepredvidljivih športov, kjer lahko slabši tekmec premaga boljšega, to pa ga dela še bolj veličastnega, je ponudila redko videna poslastica na Parku princev. PSG je bil v vseh ozirih boljši od Atletica, prisilil Jana Oblaka h kar osmim obrambam, do takrat bolj ali manj nemočni gostje iz Madrida pa so nato praktično v zadnji sekundi, pri čemer je imel pomembno vlogo tudi Škofjeločan, šokirali Parižane in prišli do izjemne zmage (2:1). V taboru PSG se pričakovano niso mogli spoprijazniti s tako krutim porazom, Diego Simeone pa je podobno kot navijači Atletica povzdignil v nebo predstavo slovenskega vratarja.

Nogometni bogovi včasih vzamejo, včasih pa vračajo. O tem se je po razburljivem dvoboju v Parizu razgovoril Diego Simeone. Argentinec vodi Atletico vse od leta 2011, a tako nenavadne zmage, v kateri so bili njegovi varovanci dobršen del srečanja lige prvakov v povsem podrejenem položaju, že dolgo ne pomni. Po nevsakdanji zmagi z 2:1 je temperamentni Cholo priznal, da je bil PSG boljši, a je nogomet vrnil Atleticu za tisto, kar je zapravljal v prejšnjem krogu proti Lillu.

Veselje nogometašev Atletica po zmagovitem zadetku Corree v izdihljajih srečanja. Foto: Reuters

Takrat bi lahko Simeonejeva četa napolnila mrežo Francozom, a je dosegla le en gol, gostje pa so nato po preobratu prišli do vseh treh točk (3:1). Takrat je trener Atletica pogrešal več odločnosti. Tokrat jo je dočakal. V najbolj bolečem trenutku za gostitelje, v izdihljajih sodnikovega podaljška, je Angel Correa popeljal goste iz Madrida do velikega slavja.

DO NOT FORGET that JAN OBLAK was the one who made insane saves the whole game, and he was the one who set up the play for the last second winner from Ángel Correa.



BEST GOALKEEPER IN THE WORLD.



OBLI, OBLAK, CADA DIA TE QUIERO MAS!!!! ❤️🤍 pic.twitter.com/ZS8OSoy79a — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 6, 2024

Parižani so se držali za glavo, Atleti pa proslavljali eno najbolj odmevnih zmag v zadnjih letih, po kateri se je znova v veličastnem slogu na naslovnicah znašel Jan Oblak.

Simeone o slovenskem junaku: Oblak nas je razvadil

Škofjeloška "hobotnica" je zbrala kar osem obramb. Foto: Guliverimage Čeprav je v tej sezoni v ligi prvakov na štirih tekmah prejel kar devet zadetkov, je v Parizu dokazal, da (še) spada med svetovno elito. Osem obramb, med njimi kar nekaj spektakularnih, pa tudi začetek akcije, ko je velemojstrsko posredoval žogo Antoinu Griezmannu, ta s fantastično podajo našel Angela Correo, ta pa je utišal Park Princev.

"Tokrat je bilo obratno kot proti Lillu. Komaj smo imeli kakšno priložnost, a je bil Oblak znova odličen. Po vsem, kar je dal za nas, se ti lahko zdi, da ni več na isti ravni. Razvadil nas je. Potrebujemo ga na takšni ravni," je popihal na dušo 31-letnemu Slovencu, ki je prvič po slabih petih letih na eni tekmi zbral kar osem obramb. Nazadnje mu je to uspelo marca 2020 na Anfieldu proti Liverpoolu. Takrat je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

🚨🇸🇮 Jan Oblak has made EIGHT saves against PSG tonight, his highest record in a single match in any competition with Atlético Madrid since March 2020 against Liverpool at Anfield.@atletico_stats_ pic.twitter.com/sc1U3lgRRU — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 6, 2024

Zanimivo je, da Oblak kljub bleščeči predstavi, za katero si je prislužil najvišje ocene, desetico mu je podaril celo madridskemu Realu naklonjen španski športni dnevnik Marca, tokrat ni prejel omenjenega priznanja. Za najboljšega je bil proglašen branilec Nahuel Molina, tudi strelec prvega zadetka za Atletico.

Jan Oblak je po tekmi tolažil mlajšega stanovskega kolega Gianluigija Donnarummo, ki ni imel veliko dela, a vseeno prejel dva zadetka in ostal brez točk. Foto: Reuters

Čeprav so bili mnogi prepričani, da bi si priznanje zaslužil prav Slovenec, pa je Oblak v svojem slogu, v katerem prevladuje skromnost in niti najmanjša želja po tem, da bi se poveličeval, povedal: "Zelo sem srečen zanj. Odlično je odigral, zaslužil si je priznanje. Je tih in marljiv delavec, ki mu ni lahko. Danes si je zaslužil vse najboljše," je v gosposkem slogu čestital soigralcu.

Enrique: To je skoraj rop

Nogometaši PSG so nadigrali goste iz Madrida, a zelenico zapuščali sklonjenih glav. Foto: Reuters Dotaknil pa se je tudi besed razočaranega trenerja PSG Luisa Enriqueja, ki je zmagoviti zadetek Atletica označil za slabo šalo. "To, kar se je zgodilo, je nekaj nerazložljivega. Težko je razložiti takšen niz PSG v ligi prvakov. Odigrali smo tri tekme, na katerih smo bili precej boljši od tekmecev, a osvojili le štiri točke. To je skoraj rop. Kdor je gledal tekmo, se je lahko prepričal o tem, kako rezultat ni bil pošten. A tudi življenje ni pošteno," ni skrival nezadovoljstva Španec.

"Povsem ga razumem. Težko je sprejeti poraz, ko tako napadaš in imaš številne priložnosti, nato pa v zadnji sekundi prejmeš gol. Tudi nam se je to že nekajkrat zgodilo. A PSG je odlična ekipa in ne bo imela težav s tem, da si zagotovi napredovanje," je Oblak prepričan, da bo tako kakovostna ekipa v nadaljevanju ligaškega dela zbrala dovolj točk, da bo nadaljevala evropsko zgodbo tudi v izločilnem delu. Atletico je po drugi zmagi, s katero je prekinil črni niz porazov proti Benfici in Lillu, na dobri poti, da si zagotovi preboj.

Veselje Angela Corree, ki bo še dolgo preganjalo privržence francoskih prvakov. Foto: Reuters

"Proti koncu srečanja v Parizu smo močno trpeli, zato so te tri točke še toliko pomembnejše. So edino, kar šteje. Nogomet ti včasih da, včasih pa vzame," je tudi on podobno kot trener Simeone spomnil na dogajanje na tekmah z Lillom in PSG. Oblaka in soigralce čaka naslednji evropski izpit v Pragi, ko bo 26. novembra gostoval pri Sparti, nato prihajata v Madridu zadnjeuvrščeni Bajrićev Slovan in Bayer Leverkusen, 29. januarja 2025 pa bo sklenil ligaški del v Salzburgu. Obetajo se torej tekme, na katerih bi lahko osvojil veliko točk in se spustil v boj za najboljših osem mest.